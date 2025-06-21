OPPO ra mắt OPPO A5x với giá chỉ từ 3.690.000 đồng

Theo đó, OPPO A5x có trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP65, giúp bảo vệ điện thoại khỏi các yếu tố môi trường. Thiết kế khép kín ngăn chặn các hạt bụi, cát, sợi vải,… xâm nhập, giúp người dùng an tâm khi hoạt động ngoài trời, hoặc tại các công trình xây dựng hoặc môi trường có nhiều bụi bẩn.

Thiết bị cũng chống chịu được chất lỏng như mưa, nước giải khát đổ lên hay giọt bắn trong sinh hoạt hằng ngày, mang đến sự bảo vệ toàn diện trong mọi điều kiện thời tiết.

OPPO A5x cũng được tích hợp nhiều lớp bảo vệ bổ sung như khay SIM có đệm silicon, cổng sạc USB-C sử dụng đầu nối chống nước, các linh kiện bên trong được gia cố bằng keo dán chính xác và đệm xốp nhằm giảm thiểu tác động do va đập hoặc rung lắc… Kết cấu bền vững cả bên trong lẫn bên ngoài của OPPO A5x giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng, kéo dài tuổi thọ máy và hạn chế sửa chữa.

OPPO A5x còn thiết lập chuẩn mực mới về độ bền chuẩn quân đội và đạt chứng nhận SGS Gold Label nhờ màn hình kính cường lực hai lớp có thể chịu va đập cao hơn 160% so với kính thông thường, khung hợp kim siêu bền giúp bảo vệ linh kiện quan trọng khỏi va đập hằng ngày…

Các thử nghiệm trong phòng lab cho thấy máy vẫn hoạt động sau khi thả rơi, trầy xước do chìa khóa, thậm chí sau khi bị xe cán qua, trở thành lựa chọn an toàn cho người dùng.

Viên pin dung lượng lớn 6000mAh giúp đáp ứng nhu cầu sử dụng liên tục trong thời đại hiện nay. Cùng với cấu trúc tiếp điểm pin đặt giữa độc quyền của OPPO giúp giảm điện trở bên trong, tăng tốc độ sạc/xả, giảm nhiệt lượng và tối ưu hiệu suất lẫn độ an toàn. Cấu trúc pin này không chỉ tối ưu hóa không gian bên trong mà còn giữ thân máy mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo năng lượng kéo dài. Nhờ đó, OPPO A5x có thể phát YouTube liên tục 16,34 giờ, đàm thoại 26,6 giờ và thời gian chờ lên đến 450 giờ.

Đặc biệt, viên pin của OPPO A5x có tuổi thọ lên đến 5 năm, đó là nhờ phần cứng và phần mềm thông minh, giúp viên pin giữ được hơn 80% dung lượng gốc sau 1700 chu kỳ sạc, tương đương với 5 năm sử dụng tối ưu, giúp người dùng an tâm sử dụng lâu dài mà không lo chai pin.

OPPO A5x còn được trang bị công nghệ siêu sạc nhanh SUPERVOOCTM 45W, giúp sạc được 30% chỉ trong 21 phút và sạc đầy 100% trong 84 phút – mang lại trải nghiệm sạc siêu tốc cho người dùng.

Hệ điều hành ColorOS 15 trên OPPO A5x với nhiều tính năng AI thông minh, tối ưu hiệu năng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Trong đó, trợ lý AI Google Gemini giúp đơn giản hóa các tác vụ hàng ngày và nâng cao hiệu suất làm việc.

Ngoài ra, OPPO A5x cũng được tích hợp nhiều tính năng AI, giúp người dùng dễ dàng chụp ảnh sáng tạo với camera chính 8MP và camera trước 5MP, cùng chế độ Chân dung cho những bức hình sắc nét và giàu cảm xúc.

Công nghệ Trinity Engine độc quyền của OPPO tối ưu hóa cả phần cứng và phần mềm, đạt chứng nhận Hiệu năng mượt mà trong 48 tháng, đảm bảo hiệu suất ổn định sau nhiều năm sử dụng.

Hiệu năng của máy được bảo toàn bởi vi xử lý Snapdragon® 6s Gen1, cùng RAM 4GB, ROM 128GB, đi cùng màn hình 1000 nits, âm lượng Ultra Volume 300%, và công nghệ chuyển đổi mạng Wi-Fi/di động 2.0 giúp tối ưu trải nghiệm nghe nhìn và kết nối khi giải trí hay làm việc.

OPPO A5x sở hữu thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng A Series, với độ mỏng chỉ 7,99mm, nhẹ chỉ 193g. Các phiên bản màu sắc đều được chế tác tinh xảo bằng CNC và công nghệ in UV, mang đến vẻ ngoài vừa tinh tế, vừa cá tính.

OPPO A5x được bán ra từ hôm nay, 21/06/2025 với hai lựa chọn, phiên bản RAM 4GB + 64GB có giá bán lẻ 3.690.000 đồng, phiên bản RAM 4G + 128GB có giá 4.290.000 đồng. Cả hia phiên bản đều được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động với 2 màu Trắng và Xanh dương.

Từ ngày hôm nay, 21/06/2025 đến hết ngày 30/06/2025, khi mua A5x, người dùng sẽ nhận được các ưu đãi đặc biệt bao gồm:

Bảo hành 24 tháng

Tặng ngay 200,000 hoặc Phiếu mua hàng 250,000

Trả góp 0% lãi suất

Tham khảo thêm tại https://www.oppo.com/vn/smartphones/series-a/a5x/