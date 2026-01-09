FPT trở thành đối tác phân phối toàn cầu cấp cao của Sitecore

Đây là nền tảng trải nghiệm số thế hệ mới, hợp nhất nội dung, dữ liệu và cá nhân hóa trên một hệ thống linh hoạt, giúp doanh nghiệp tiếp cận và phục vụ khách hàng hiệu quả trên các kênh số.

Lễ ký kết nâng tầm quan hệ hợp tác giữa FPT và Sitecore

Theo thỏa thuận, FPT sở hữu quyền phân phối độc quyền tại thị trường Việt Nam và quyền phân phối tại một số thị trường trọng điểm ở châu Á, Trung Đông và Trung Mỹ. Hai bên sẽ phối hợp triển khai SitecoreAI rộng rãi ra thị trường nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp lập kế hoạch, sáng tạo và nâng cao trải nghiệm số bằng AI, đáp ứng sự thay đổi trong kỳ vọng và hành vi của khách hàng. Thỏa thuận này có thời hạn 3 năm, đồng thời khẳng định vai trò dẫn dắt của FPT trong hệ sinh thái đối tác của Sitecore.

Về phía SitecoreAI sẽ giúp các đội ngũ marketing và chuyển đổi số biến ý tưởng thành trải nghiệm thống nhất và phù hợp cho khách hàng. Nền tảng này cho phép quản lý nội dung tập trung, hiểu rõ mối quan tâm của khách hàng và từng bước cải thiện hiệu quả. Việc mở rộng chương trình hợp tác của Sitecore giúp kết nối các mô hình làm việc trực tiếp, liên minh và phân phối, hình thành một hệ sinh thái lấy đối tác làm trung tâm. Nhờ đó, Sitecore kết hợp được đổi mới sáng tạo toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương, đồng thời bảo đảm năng lực triển khai và trách nhiệm tại từng thị trường.

Với vai trò đối tác, FPT sẽ tư vấn, triển khai và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao trải nghiệm số cho khách hàng tại các thị trường được ủy quyền, khai thác đầy đủ tính năng SaaS trên nền tảng SitecoreAI. Các tính năng này bao gồm quản trị nội dung, quản lý tài sản số và tối ưu hóa chuyển đổi, thông qua Agentic Studio (nền tảng phát triển và điều phối dựa trên tác nhân AI). Trong khi đó, Sitecore sẽ đồng hành cùng FPT trong các hoạt động phát triển kinh doanh tại các khu vực, chương trình nâng cao năng lực đối tác, cũng như đào tạo chuyên môn kỹ thuật và thương mại. Sự phối hợp giữa hai bên sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm sâu rộng của FPT tại thị trường toàn cầu, qua đó rút ngắn thời gian triển khai và đẩy nhanh quá trình tạo giá trị cho khách hàng.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Hơn một thập kỷ qua, FPT và Sitecore đã đồng hành để cung cấp các giải pháp số đẳng cấp thế giới. Giờ đây, hai bên tiếp tục nâng tầm quan hệ đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy các trải nghiệm số ứng dụng AI trên quy mô toàn cầu. Kết hợp năng lực đổi mới sáng tạo của Sitecore với thế mạnh triển khai của FPT, chúng tôi hỗ trợ khách hàng ứng dụng AI một cách bền vững, đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số và không ngừng phát triển trong nền kinh tế xoay quanh trải nghiệm”.

Ông Dave Tilbury, Giám đốc Vận hành Sitecore, cho biết: “Khi hành trình khám phá thương hiệu và trải nghiệm số đang chuyển đổi mạnh mẽ trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia marketing và các nhà lãnh đạo chuyển đổi số đang đặt ra một câu hỏi rất thực tế: liệu có một nền tảng đủ khả năng giúp đội ngũ nhanh chóng biến ý tưởng thành những trải nghiệm nhất quán và đáng tin cậy. Những trải nghiệm cần phải chân thực, mang tính cá nhân hóa, đồng thời có khả năng triển khai ở quy mô toàn cầu. SitecoreAI đang được đón nhận rộng rãi nhờ khả năng cung cấp cho các chuyên gia marketing một hệ thống thống nhất, nơi nội dung, dữ liệu, cá nhân hóa và các tác nhân AI phối hợp chặt chẽ để tạo ra giá trị thực. Chương trình Đối tác Phân phối Toàn cầu Cấp cao được khởi động cùng FPT tại Việt Nam, với mục tiêu nhân rộng mô hình hợp tác hiệu quả tới các thị trường mới, thông qua các đối tác am hiểu và có năng lực triển khai tại địa phương”.

Dựa trên nền tảng hợp tác bền chặt được xây dựng từ năm 2015, FPT và Sitecore cam kết cùng đưa năng lực trải nghiệm số ứng dụng AI đến gần hơn với các doanh nghiệp trên toàn thế giới. Là đối tác chiến lược của Sitecore tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, FPT đã tiên phong triển khai và hiện đại hóa các nền tảng cốt lõi như XM Cloud tại châu Á và OrderCloud. Đồng thời, FPT cũng đã phát triển các giải pháp được thiết kế riêng cho từng ngành, tiêu biểu là FPT ON.E, một giải pháp thương mại điện tử ứng dụng AI được xây dựng trên nền tảng Sitecore OrderCloud, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian ra mắt sản phẩm và tối ưu quy trình triển khai.