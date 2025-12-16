Theo đó, thỏa thuận sẽ giúp kết hợp năng lực triển khai toàn cầu, chuyên môn AI và hạ tầng của FPT cùng nền tảng công nghiệp với kinh nghiệm sản xuất của Mishima Kosan, hợp tác hướng tới cung cấp các giải pháp số tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất toàn cầu gia tăng tính linh hoạt và năng lực đổi mới.

FPT và Mishima Kosan hợp tác phát triển nền tảng sản xuất ứng dụng AI

Việc kết hợp hạ tầng AI của FPT với nền tảng MK Solution Cloud vận hành trên môi trường đám mây được kỳ vọng sẽ tạo nên một nền tảng sản xuất số quy mô lớn, giúp tinh gọn quy trình phát triển, loại bỏ sự phức tạp của các hệ thống tại chỗ (on-premises), đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Hợp tác này còn thúc đẩy quá trình đồng phát triển MK Solution Cloud dựa trên AI và điện toán đám mây, hiện đại hóa kỹ thuật hệ thống điều khiển, giảm phụ thuộc vào chuyên môn cá nhân và nâng cao năng suất. Bên cạnh công nghệ, hai bên cũng mở rộng hợp tác sang phát triển nguồn nhân lực với sáng kiến AI Mentor, giúp chuẩn hóa đào tạo, thúc đẩy trau dồi kỹ năng và hỗ trợ đa ngôn ngữ. Trong giai đoạn tiếp theo, hai công ty sẽ triển khai rộng rãi giải pháp tại các cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế, hướng đến mô hình vận hành thông minh, bền vững và tích hợp AI.

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Đỗ Văn Khắc, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc Công ty FPT Nhật Bản, Tập đoàn FPT, khẳng định: “Ngành sản xuất Nhật Bản đang bước vào giai đoạn quan trọng, khi đổi mới dựa trên AI trở thành yếu tố trọng tâm để nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh dài hạn. Với định hướng AI-First và thời gian dài hoạt động tại thị trường Nhật Bản, FPT cam kết dẫn dắt quá trình chuyển đổi này. Hợp tác giữa FPT với Mishima Kosan sẽ kết hợp sức mạnh của AI, điện toán đám mây, năng lực kỹ thuật cùng bề dày kinh nghiệm sản xuất, giúp doanh nghiệp hiện đại hóa nhanh hơn, vận hành thông minh hơn và hướng tới mô hình sản xuất bền vững, thế hệ mới.”

Được biết, FPT vừa kỷ niệm 20 năm hoạt động tại Nhật Bản, khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp công nghệ nước ngoài lớn nhất tại thị trường này. Công ty hiện có 18 văn phòng và trung tâm đổi mới sáng tạo, cùng đội ngũ 5.000 nhân sự tại Nhật Bản và hơn 15.000 chuyên gia toàn cầu chuyên trách thị trường này, cung cấp các dịch vụ và giải pháp cho hơn 450 khách hàng trên toàn thế giới.

Năm 2024, FPT ghi nhận doanh thu hơn 500 triệu USD tại Nhật Bản và đặt mục tiêu đạt 1 tỷ USD vào năm 2027, hướng tới trở thành một trong 15 công ty CNTT hàng đầu tại quốc gia này.