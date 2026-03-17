Tính năng mới giúp rút gọn quá trình đọc hiểu thông tin dài, chuyển đổi nội dung phức tạp thành hình ảnh dễ nắm bắt, đồng thời tăng tốc thao tác phân tích trong môi trường làm việc số.

Claude giờ đây tạo biểu đồ, sơ đồ và hình minh họa trực tiếp trong dòng hội thoại thay cho phản hồi chữ đơn thuần. Hệ thống tự động đánh giá ngữ cảnh, chèn hình ảnh phù hợp vào từng bước trao đổi, giúp nội dung trở nên rõ ràng và liền mạch.

Cách hiển thị nội tuyến khác biệt hoàn toàn với cơ chế tách riêng trước đây, khi mọi yếu tố trực quan luôn bám sát mạch hội thoại và thay đổi linh hoạt theo diễn biến câu hỏi, từ đó loại bỏ cảm giác rời rạc trong quá trình sử dụng.

Claude giờ đã có thể tạo biểu đồ trực quan. Ảnh: Claude

Khả năng tương tác đóng vai trò trung tâm trong trải nghiệm mới. Người dùng nhấp trực tiếp vào từng thành phần trên biểu đồ để tra cứu thông tin chi tiết, từ bảng tuần hoàn trong chủ đề hóa học đến sơ đồ lực trong phân tích vật lý.

Với các tác vụ thực tế, Claude xử lý yêu cầu vẽ biểu đồ cột so sánh chi phí và doanh thu theo từng quý chỉ qua vài câu lệnh ngắn, đồng thời tự động làm nổi bật điểm chênh lệch đáng chú ý, giúp quá trình tổng hợp số liệu diễn ra nhanh và trực quan hơn.

Cập nhật này xuất hiện cùng làn sóng nâng cấp từ các đối thủ lớn. OpenAI đã bổ sung hình ảnh tương tác cho ChatGPT, trong khi Google phát triển Gemini theo hướng trực quan hóa nội dung học thuật. Tuy vậy, biểu đồ do AI tạo vẫn có thể phát sinh sai lệch khi xử lý dữ liệu lớn hoặc cấu trúc phức tạp, do đó khâu đối soát số liệu trước khi sử dụng trong tài liệu quan trọng vẫn giữ vai trò quyết định.