Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Đức Thuận

12:27 | 17/03/2026
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) hôm nay 17/3, quyết định tăng lãi suất chính sách thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 4,1% - cao nhất kể từ tháng 4/2025 trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng và nguy cơ giá năng lượng tăng do căng thẳng Trung Đông.
Nhà đầu tư lạc quan sau quyết định cắt giảm lãi suất mạnh tay của Fed Fed chia rẽ sâu sắc về cắt giảm lãi suất tháng 12, lo ngại lạm phát vẫn đè nặng Giá dầu leo thang, ngân hàng trung ương toàn cầu đứng trước bài toán lạm phát
Ngân hàng Trung ương Úc tăng lãi suất lên 4,1%, cao nhất gần 1 năm. Ảnh minh họa Bà Michele Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc phát biểu: Getty.

Đây là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp của ngân hàng trung ương Úc, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, RBA cho biết mặc dù lạm phát đã giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2022, nhưng áp lực giá cả đã gia tăng trở lại trong nửa cuối năm 2025.

Theo ngân hàng trung ương, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột liên quan Iran, có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát tại Úc cũng như nhiều nền kinh tế khác.

“Mặc dù các diễn biến tại Trung Đông vẫn rất khó dự đoán, chúng có khả năng làm gia tăng lạm phát toàn cầu và trong nước”, RBA nhấn mạnh.

Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu

Ngân hàng trung ương Úc đặt mục tiêu lạm phát trong khoảng 2% đến 3%. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất cho thấy áp lực giá cả vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Cụ thể, lạm phát trong quý IV/2025 ở mức 3,6%. Tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 đạt 3,8%, cao hơn mức dự báo 3,7% của các nhà kinh tế.

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser tuần trước cũng thừa nhận ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với thách thức lớn. “Chúng ta đang gặp vấn đề với lạm phát. Nó quá cao”, ông Hauser nói.

Theo dự báo của RBA, lạm phát chỉ có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% đến 3% vào cuối năm 2026 hoặc năm 2027 và đạt mức trung bình của mục tiêu vào năm 2028.

Trước đó, trong dự báo công bố hồi tháng 2, ngân hàng trung ương dự đoán lạm phát toàn phần có thể đạt đỉnh 4,2% vào giữa năm 2026 trước khi giảm xuống dưới 3% vào giữa năm 2027.

Tuy nhiên, ông Hauser cho biết các dự báo này có thể phải điều chỉnh tăng do cú sốc giá dầu liên quan đến căng thẳng tại Iran.

Quyết định tăng lãi suất gây tranh luận

Đáng chú ý, quyết định tăng lãi suất lần này được thông qua với tỷ lệ sít sao 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống trong hội đồng chính sách của RBA, cho thấy sự chia rẽ về quan điểm điều hành tiền tệ.

Một số thành viên cho rằng việc tiếp tục thắt chặt có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động, trong khi những người ủng hộ lập luận rằng rủi ro lạm phát vẫn đang gia tăng.

Dù vậy, nền kinh tế Úc hiện vẫn duy trì đà tăng trưởng khá vững. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2025 tăng 2,6%, vượt kỳ vọng của thị trường, tạo dư địa để ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Sau quyết định của RBA, chỉ số chứng khoán S&P/ASX200 của Úc tăng nhẹ 0,11%.

Giới phân tích cho rằng diễn biến lạm phát và tình hình địa chính trị trong thời gian tới sẽ quyết định liệu RBA có tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo hay không.

Bài liên quan

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Có thể bạn quan tâm

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Thị trường
Tiếp nối thành công của sự kiện năm 2025, Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ Đà Nẵng 2026 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 7/2026, với kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của các chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và tổ chức quốc tế trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Thị trường
Đầu tháng 3/2026, Apple thực hiện một đợt điều chỉnh danh mục sản phẩm quy mô lớn khi đồng loạt dừng bán 15 thiết bị trên hệ thống phân phối chính thức. Động thái này diễn ra gần như cùng lúc với việc hãng giới thiệu loạt thiết bị mới, cho thấy chiến lược tinh gọn và thúc đẩy người dùng chuyển sang các thế hệ sản phẩm mới nhất.
Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Kinh tế Trung Quốc khởi đầu năm 2026 mạnh hơn dự báo

Thị trường
Nền kinh tế Trung Quốc đã có khởi đầu năm 2026 tích cực hơn dự báo khi cả tiêu dùng và sản xuất công nghiệp đều tăng trưởng vượt kỳ vọng, trong bối cảnh nhu cầu từ nước ngoài vẫn duy trì ổn định và chi tiêu dịp lễ thúc đẩy thị trường nội địa.

'Khai trương diện mạo mới - Deal phơi phới'

Kinh tế số
Theo đó, loạt deal công nghệ giảm sâu, mang đến cơ hội sắm thiết bị chính hãng với mức chi phí tiết kiệm cho người dùng chỉ diễn ra trong duy nhất một ngày Chủ nhật, 15 tháng 3 tới.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Kinh tế số
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Hà Nội ban hành Danh mục công nghệ chiến lược đến năm 2035

Hà Nội ban hành Danh mục công nghệ chiến lược đến năm 2035

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Đà Nẵng chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Kinh tế - Tài chính - Công nghệ 2026

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Cử tri trí thức kiến nghị Quốc hội khóa XVI đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Apple âm thầm khai tử 15 thiết bị khỏi Apple Store

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Samsung duy trì vị thế thương hiệu loa thanh số 1 toàn cầu 12 năm liên tiếp

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Sony Be Alpha Day 2026: Ngày hội nhiếp ảnh mang đậm bản sắc Việt

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Jensen Huang dự báo đơn hàng chip AI của Nvidia chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027

Jensen Huang dự báo đơn hàng chip AI của Nvidia chạm mốc 1.000 tỷ USD vào năm 2027

Giá dịch vụ Starlink rẻ hay đắt so với khu vực?

Giá dịch vụ Starlink rẻ hay đắt so với khu vực?

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng tải thẻ cử tri lên mạng xã hội

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Ninh Bình: Giữ vững mạch thông tin trong ngày bầu cử

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Hà Nội giảm tỷ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số thí sinh dự thi tăng vọt

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thúc đẩy nghiên cứu khoa học qua hội nghị thường niên

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Microsoft tung AI tổng hợp hồ sơ sức khỏe cá nhân từ thiết bị đeo và bệnh án

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

UAV bầy đàn: Giải pháp chữa cháy cho ngõ hẻm đô thị tại Việt Nam

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng