Ngân hàng Trung ương Úc tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai lên mức 4,1%

Ngân hàng Trung ương Úc tăng lãi suất lên 4,1%, cao nhất gần 1 năm. Ảnh minh họa Bà Michele Bullock, Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc phát biểu: Getty.

Đây là lần tăng lãi suất thứ hai liên tiếp của ngân hàng trung ương Úc, phù hợp với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters.

Trong tuyên bố sau cuộc họp, RBA cho biết mặc dù lạm phát đã giảm đáng kể so với mức đỉnh năm 2022, nhưng áp lực giá cả đã gia tăng trở lại trong nửa cuối năm 2025.

Theo ngân hàng trung ương, diễn biến địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ leo thang xung đột liên quan Iran, có thể khiến giá năng lượng toàn cầu tăng mạnh, từ đó làm gia tăng áp lực lạm phát tại Úc cũng như nhiều nền kinh tế khác.

“Mặc dù các diễn biến tại Trung Đông vẫn rất khó dự đoán, chúng có khả năng làm gia tăng lạm phát toàn cầu và trong nước”, RBA nhấn mạnh.

Lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu

Ngân hàng trung ương Úc đặt mục tiêu lạm phát trong khoảng 2% đến 3%. Tuy nhiên, các số liệu mới nhất cho thấy áp lực giá cả vẫn chưa hạ nhiệt như kỳ vọng.

Cụ thể, lạm phát trong quý IV/2025 ở mức 3,6%. Tính theo tháng, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 1 đạt 3,8%, cao hơn mức dự báo 3,7% của các nhà kinh tế.

Phó Thống đốc RBA Andrew Hauser tuần trước cũng thừa nhận ngân hàng trung ương đang phải đối mặt với thách thức lớn. “Chúng ta đang gặp vấn đề với lạm phát. Nó quá cao”, ông Hauser nói.

Theo dự báo của RBA, lạm phát chỉ có thể quay trở lại phạm vi mục tiêu 2% đến 3% vào cuối năm 2026 hoặc năm 2027 và đạt mức trung bình của mục tiêu vào năm 2028.

Trước đó, trong dự báo công bố hồi tháng 2, ngân hàng trung ương dự đoán lạm phát toàn phần có thể đạt đỉnh 4,2% vào giữa năm 2026 trước khi giảm xuống dưới 3% vào giữa năm 2027.

Tuy nhiên, ông Hauser cho biết các dự báo này có thể phải điều chỉnh tăng do cú sốc giá dầu liên quan đến căng thẳng tại Iran.

Quyết định tăng lãi suất gây tranh luận

Đáng chú ý, quyết định tăng lãi suất lần này được thông qua với tỷ lệ sít sao 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống trong hội đồng chính sách của RBA, cho thấy sự chia rẽ về quan điểm điều hành tiền tệ.

Một số thành viên cho rằng việc tiếp tục thắt chặt có thể gây sức ép lên tăng trưởng kinh tế và thị trường lao động, trong khi những người ủng hộ lập luận rằng rủi ro lạm phát vẫn đang gia tăng.

Dù vậy, nền kinh tế Úc hiện vẫn duy trì đà tăng trưởng khá vững. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý IV/2025 tăng 2,6%, vượt kỳ vọng của thị trường, tạo dư địa để ngân hàng trung ương duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Sau quyết định của RBA, chỉ số chứng khoán S&P/ASX200 của Úc tăng nhẹ 0,11%.

Giới phân tích cho rằng diễn biến lạm phát và tình hình địa chính trị trong thời gian tới sẽ quyết định liệu RBA có tiếp tục tăng lãi suất trong các cuộc họp tiếp theo hay không.