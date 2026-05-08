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Nghịch lý BYD: Lượng xe bán ra tăng mạnh nhưng lợi nhuận vẫn sụt giảm

Thành Biên

Thành Biên

08:25 | 08/05/2026
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Hãng xe điện Trung Quốc BYD vừa trải qua quý kinh doanh khó khăn nhất trong nhiều năm qua khi lợi nhuận lao dốc hơn 55%, bất chấp việc vẫn bán ra hơn 700.000 xe điện hóa trên toàn cầu.
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Doanh thu BYD suy giảm trong ba tháng đầu năm 2026

Theo báo cáo tài chính quý I/2026, BYD ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 4,09 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 597 triệu USD, giảm 55,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức sụt giảm lợi nhuận theo quý mạnh nhất của hãng kể từ năm 2020.

Doanh số BYD suy giảm trong nửa đầu năm 2026
Doanh số BYD suy giảm trong nửa đầu năm 2026

Doanh thu của BYD cũng giảm gần 12%, còn 150,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 22 tỷ USD. Đáng chú ý, đây là quý thứ ba liên tiếp doanh thu của hãng đi xuống và cũng là mức thấp nhất kể từ quý II/2024. Dù vậy, kết quả này vẫn cao hơn dự báo của nhiều tổ chức phân tích trước đó.

Trong ba tháng đầu năm, BYD bán được 700.463 xe năng lượng mới, bao gồm xe điện thuần EV và xe hybrid sạc điện PHEV. Con số này giảm 30% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn gần một nửa so với mức đỉnh đạt được trong quý IV/2025.

Nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm doanh thu của BYD

Sự suy giảm của BYD cho thấy bức tranh nhiều áp lực của ngành xe điện Trung Quốc. Sau nhiều năm tăng trưởng nóng, thị trường hiện bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt khi các hãng liên tục giảm giá để giữ thị phần. Là doanh nghiệp từng vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ chiến lược xe giá rẻ, BYD hiện chịu tác động trực tiếp từ cuộc chiến này.

Sự suy giảm doanh số của BYD xuất phát từ nhiều nguyên nhân
Sự suy giảm doanh số của BYD xuất phát từ nhiều nguyên nhân

Ngoài áp lực cạnh tranh, thay đổi chính sách hỗ trợ của Chính phủ Trung Quốc cũng ảnh hưởng lớn đến sức mua. Trong giai đoạn 2024–2025, các dòng xe năng lượng mới được miễn hoàn toàn thuế mua xe. Tuy nhiên, từ năm 2026, mức ưu đãi bị cắt giảm một nửa, tối đa còn 15.000 nhân dân tệ mỗi xe.

Việc ưu đãi giảm khiến nhiều người tiêu dùng đẩy sớm kế hoạch mua xe sang cuối năm 2025 để hưởng chính sách tốt hơn. Điều này tạo ra hiệu ứng “hút cầu”, khiến nhu cầu trong quý I/2026 suy yếu rõ rệt. Doanh số xe điện tại Trung Quốc đã giảm liên tiếp trong nhiều tháng gần đây, kéo theo biên lợi nhuận của các hãng ngày càng thu hẹp.

BYD làm gì để vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt ?

Trong bối cảnh thị trường nội địa chững lại, BYD đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng ra quốc tế nhằm tìm động lực tăng trưởng mới. Hãng đặt mục tiêu xuất khẩu hơn 1,5 triệu xe trong năm nay để bù đắp sự suy giảm tại quê nhà.

Giới phân tích nhận định xuất khẩu sẽ trở thành trụ cột tăng trưởng quan trọng của BYD trong thời gian tới. Dù tốc độ tăng trưởng tổng doanh số có thể không còn bùng nổ như giai đoạn trước, thị trường quốc tế được kỳ vọng giúp hãng duy trì sản lượng và cải thiện hiệu quả kinh doanh.

BYD mở rộng thị trường quốc tế nhằm giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại
BYD mở rộng thị trường quốc tế nhằm giải quyết tình trạng khó khăn hiện tại

Tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh vừa qua, BYD cho thấy tham vọng chuyển dịch sang phân khúc cao cấp khi giới thiệu nhiều mẫu xe mới có giá trị cao hơn. Nổi bật trong số đó là mẫu SUV điện cỡ lớn Datang, còn được gọi là Great Tang, với giá khởi điểm khoảng 250.000 nhân dân tệ.

Mẫu xe này nhận hơn 30.000 đơn đặt trước chỉ sau ngày đầu mở bán, cho thấy BYD đang tìm cách mở rộng tệp khách hàng ngoài phân khúc phổ thông. Chiến lược tiến vào thị trường cao cấp được xem là giải pháp giúp hãng cải thiện biên lợi nhuận trong bối cảnh cuộc chiến giá ở phân khúc bình dân chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt Doanh số tháng 2 của BYD giảm 41% do nhu cầu trong nước hạ nhiệt

Song song với đó, BYD cũng tập trung củng cố lợi thế công nghệ. Hãng đẩy mạnh nghiên cứu các công nghệ sạc nhanh, nâng cấp tính năng thông minh và cải thiện trải nghiệm sử dụng nhằm thu hút nhóm khách hàng còn do dự trong việc chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng BYD đang đứng trước giai đoạn mang tính quyết định. Sau nhiều năm tăng trưởng mạnh nhờ thị trường nội địa, hãng buộc phải chứng minh khả năng duy trì lợi nhuận trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và chính sách hỗ trợ giảm dần.

Các quý tới được xem là phép thử quan trọng đối với nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. Nếu nhu cầu xe điện tại Trung Quốc phục hồi và hoạt động xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ổn định, BYD có thể sớm cải thiện kết quả kinh doanh. Ngược lại, nếu cuộc chiến giá kéo dài, áp lực lợi nhuận sẽ còn tiếp tục đè nặng lên toàn ngành xe điện Trung Quốc.

BYD Xe điện BYD Doanh số xe điện Doanh thu BYD suy giảm Xe điện Trung Quốc

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:45
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Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Doanh thu Chứng khoán OCBS tăng 91% trong quý III, vốn đầu tư phần mềm thêm 34%

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

Meta mở đợt chào bán khoảng 35 tỷ USD để đầu tư AI

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

AI kéo lợi nhuận công nghiệp Trung Quốc tăng mạnh, tiêu dùng hụt hơi

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026