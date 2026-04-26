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BYD Great Tang EV ra mắt, tầm hoạt động 950 km, sạc siêu nhanh

Hải Nguyên

Hải Nguyên

12:58 | 26/04/2026
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BYD mở đặt trước mẫu SUV điện Great Tang tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh với tầm hoạt động lên đến 950 km, kiến trúc điện áp 1.000V và công nghệ sạc 10C có thể nạp điện với dòng 1.000A. Đây là mẫu SUV cỡ D đầu tiên trong dòng Dynasty Network của BYD, được định vị ở phân khúc cao cấp đại chúng nhằm lấp khoảng trống giữa dòng Tang phổ thông và thương hiệu Denza cao cấp hơn.
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BYD Great Tang EV ra mắt, tầm hoạt động 950 km, sạc siêu nhanh
Xe điện Great Tang EV bước vào giai đoạn đặt trước với trọng tâm là hiệu năng và phạm vi hoạt động được mở rộng. Ảnh: BYD

SUV điện tầm xa nhất của BYD đến nay

BYD mở chương trình đặt trước mẫu Great Tang EV tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh, đánh dấu lần đầu hãng đưa SUV cỡ D vào dòng sản phẩm Dynasty Network. Mẫu xe ghi nhận tầm hoạt động tối đa 950 km theo công bố của hãng, trở thành mẫu xe điện có phạm vi hoạt động lớn nhất trong danh mục BYD tính đến thời điểm bài viết.

Xương sống kỹ thuật của Great Tang EV là pin Blade thế hệ thứ hai kết hợp kiến trúc điện áp cao 1.000V. Nâng điện áp hệ thống lên 1.000V so với mức 800V phổ biến trên các xe điện cao cấp hiện nay giúp truyền tải công suất lớn hơn trong cùng một khoảng thời gian mà nhiệt sinh ra ít hơn, từ đó hỗ trợ tốc độ sạc nhanh hơn mà không làm giảm tuổi thọ pin. Để khai thác hết lợi thế này, BYD trang bị công nghệ sạc 10C với dòng điện sạc lên đến 1.000A, theo CarNewsChina đưa tin. Con số 10C có nghĩa là pin có thể nhận năng lượng với tốc độ bằng 10 lần dung lượng của nó mỗi giờ, rút ngắn đáng kể thời gian nạp so với các hệ thống sạc nhanh thế hệ trước vốn chủ yếu dừng ở mức 3C đến 5C.

Hai cấu hình, hai mục tiêu người dùng khác nhau

BYD cung cấp Great Tang EV theo hai cấu hình động cơ phục vụ nhu cầu sử dụng khác nhau. Phiên bản dẫn động cầu sau một động cơ hướng đến người dùng ưu tiên tầm hoạt động và hiệu quả năng lượng trong hành trình đường dài. Phiên bản dẫn động bốn bánh toàn thời gian hai động cơ đạt khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,9 giây, phục vụ nhóm khách hàng cần hiệu suất vận hành cao hơn trong điều kiện địa hình phức tạp.

Ngoài hai phiên bản thuần điện, BYD cũng cung cấp biến thể hybrid DM-i trang bị động cơ điện 300 kW ghép với động cơ xăng tăng áp 1,5 lít công suất 115 kW, cùng biến thể DM-p hiệu suất cao hơn dùng hai động cơ điện tổng công suất 400 kW, tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 4,3 giây.

Khung gầm thông minh và cabin công nghệ cao

Great Tang EV tích hợp hệ thống treo khí nén hai khoang DiSus-A với chức năng dự đoán mặt đường, cho phép xe tự điều chỉnh độ cứng giảm chấn trước khi bánh xe tiếp xúc với ổ gà hoặc gờ đường thay vì phản ứng sau khi va chạm đã xảy ra. Hệ thống lái bánh sau giúp rút ngắn bán kính quay đầu thực tế, trong khi chế độ "di chuyển ngang" hỗ trợ xe xoay và di chuyển theo hướng vuông góc với thân xe, hữu ích khi vào bãi đỗ xe hẹp.

Cabin trang bị chip buồng lái 3nm, hệ thống âm thanh Devialet 7.1.4 kênh với 27 loa và mái kính toàn cảnh "Sky Mirror" làm từ kính nhiều lớp rỗng để tăng độ cách nhiệt và mở rộng cảm giác không gian bên trong.

Cạnh tranh khốc liệt chờ đón Great Tang

Dòng Tang hiện tại của BYD từng đạt doanh số 7.103 chiếc trong tháng 6 năm ngoái nhưng sụt giảm từ đầu năm 2026, phản ánh áp lực cạnh tranh ngày càng tăng trong phân khúc SUV điện cỡ lớn tại Trung Quốc. Đối thủ trực tiếp được nhắc đến nhiều nhất là Geely Galaxy M9, mẫu SUV hybrid cắm điện đã giao hơn 11.000 chiếc chỉ trong hai tháng đầu năm.

BYD định vị Great Tang EV ở vùng giữa dòng Tang phổ thông và thương hiệu Denza cao cấp hơn, tạo ra phân khúc SUV đại chúng cao cấp kết hợp công nghệ hàng đầu với mức giá tiếp cận rộng hơn so với các thương hiệu xa xỉ. Chiến lược lấp khoảng trống này hợp lý về lý thuyết, nhưng hiệu quả thực tế phụ thuộc vào mức giá chính thức mà BYD chưa công bố tính đến thời điểm bài viết.

Great Tang EV dự kiến ra mắt thị trường trong nửa đầu năm 2026.

Thông số kỹ thuật chính BYD Great Tang EV

Tầm hoạt động tối đa 950 km (theo công bố hãng, chưa kiểm định độc lập). Kiến trúc điện áp 1.000V, công nghệ sạc 10C, dòng điện sạc 1.000A. Tăng tốc 0 đến 100 km/h trong 3,9 giây (bản AWD hai động cơ). Hệ thống treo khí nén DiSus-A dự đoán mặt đường, lái bánh sau, chế độ di chuyển ngang. Chip buồng lái 3nm, âm thanh Devialet 27 loa 7.1.4 kênh. Dự kiến ra mắt nửa đầu 2026, giá chưa công bố.
BYD Great Tang EV SUV điện tầm xa 950 km sạc nhanh 10C BYD pin Blade thế hệ hai SUV điện cao cấp Trung Quốc

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu