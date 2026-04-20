499 triệu đồng cho mẫu hatchback điện nhập Thái Lan

BYD Việt Nam công bố giá bán BYD Dolphin 2026 ở mức 499 triệu đồng cho 1.000 khách hàng đầu tiên đặt cọc từ tháng 3/2026, thấp hơn 70 triệu so với giá niêm yết chính thức 569 triệu đồng áp dụng từ xe thứ 1.001. Mẫu hatchback cỡ B này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, hướng đến nhóm khách hàng trẻ sống tại đô thị, gia đình nhỏ và người lần đầu chuyển từ xe xăng sang xe điện.

Ở mức giá 499 triệu đồng, Dolphin 2026 cạnh tranh trực tiếp với VinFast VF 5 Plus (từ 499 - 529 triệu đồng) trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam.

Phiên bản Giá bán (*) BYD DOLPHIN 2026 (áp dụng cho 1.000 xe đầu tiên) 499.000.000 VNĐ (**) BYD DOLPHIN 2026 (áp dụng từ xe thứ 1.001) 569.000.000 VNĐ

Ảnh minh họa.

Pin lớn hơn, tầm xa hơn là điểm nâng cấp cốt lõi

BYD trang bị cho Dolphin 2026 viên pin dung lượng 50,25 kWh, tăng 5,35 kWh so với đời cũ, cho phép xe di chuyển 435 km theo tiêu chuẩn NEDC trong một lần sạc đầy (có thể thay đổi theo điều kiện vận hành thực tế). Việc mở rộng phạm vi hoạt động giúp người dùng chủ động hơn trong kế hoạch di chuyển hàng ngày, giảm áp lực sạc và tiết kiệm thời gian sử dụng, đồng thời giúp BYD DOLPHIN trở thành một trong những mẫu xe có tầm hoạt động nổi bật trong phân khúc.

Hệ thống sạc nhanh một chiều DC công suất 60 kW giúp nạp từ 20% lên 80% trong khoảng 30 phút. Sạc qua đêm tại nhà bằng cổng AC 7 kW là phương án phù hợp với phần lớn người dùng đô thị không cần di chuyển đường dài liên tục.

Ảnh minh họa.

Kích thước lớn hơn, bán kính quay vẫn nhỏ gọn

Chiều dài tổng thể của Dolphin 2026 đạt 4.290 mm, tăng 165 mm so với phiên bản trước, trong khi chiều rộng và chiều cao giữ nguyên ở mức 1.770 x 1.570 mm. BYD duy trì bán kính quay đầu 5,25 m, đây là ưu điểm thực chất khi vận hành trong các ngõ hẻm và bãi đỗ xe ngầm tại Hà Nội và TP.HCM. Khoảng sáng gầm xe tăng thêm 10 mm lên 155 mm, giúp xe xử lý tốt hơn trên mặt đường có gờ giảm tốc hoặc vỉa hè lên xuống.

Xe đi kèm la-zăng 16 inch với cỡ lốp 195/60, thông số tương tự phiên bản cũ, ưu tiên độ bền và êm ái trên đường trường hơn là tính thể thao.

Hàng ghế sau gập tỷ lệ 60:40, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và ghế hành khách trước chỉnh điện 4 hướng là những trang bị thực dụng cho phân khúc giá này.

Giọng nói tiếng Việt và kết nối không dây

Xe hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói tiếng Việt, kết nối không dây Android Auto và Apple CarPlay, mở khóa bằng thẻ NFC và khởi động từ xa. Camera toàn cảnh 360 độ tích hợp chế độ xuyên gầm giúp quan sát phía dưới xe khi di chuyển trong không gian hẹp, một tính năng hiếm gặp ở phân khúc dưới 600 triệu đồng.

Về an toàn, xe trang bị 6 túi khí cùng đầy đủ các hệ thống hỗ trợ điện tử như ABS, ESC, TCS, HHC và điểm neo ghế trẻ em ISOFIX. Động cơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu công suất 70 kW, mô-men xoắn 180 Nm dẫn động cầu trước, phù hợp với nhịp vận hành đô thị hơn là hiệu suất cực đại.

BYD trang bị cho Dolphin 2026 tổng cộng 5 cảm biến hỗ trợ đỗ xe, gồm 2 cảm biến phía trước và 3 cảm biến phía sau. So với phiên bản tiền nhiệm chỉ có cảm biến sau, cấu hình mới giúp người lái kiểm soát khoảng cách chính xác hơn ở cả hai đầu xe, thực dụng hơn khi len lỏi trong các bãi đỗ ngầm hoặc đường phố đông đúc.

Bảo hành 8 năm cho pin và mô-tơ

BYD áp dụng bảo hành 6 năm hoặc 150.000 km cho phương tiện và 8 năm hoặc 160.000 km cho mô-tơ điện cùng pin, tùy điều kiện nào đến trước. Chính sách bảo hành này thuộc nhóm dài nhất trên thị trường xe điện Việt Nam hiện nay và là yếu tố quan trọng khi người mua cân nhắc chi phí sở hữu toàn vòng đời xe.

Dolphin 2026 có mặt tại hệ thống đại lý ủy quyền BYD toàn quốc với bốn lựa chọn màu ngoại thất, gồm trắng Ski White, xám Harbour Grey, đen Cosmos Black và xám đậm Atlantis Grey. Nội thất cung cấp hai tông màu xám và đen, cho phép khách hàng phối hợp theo sở thích cá nhân. Đây là lần đầu BYD Dolphin tại Việt Nam có số lượng màu sắc đa dạng hơn đời trước, mở rộng khả năng cá nhân hóa cho nhóm khách hàng trẻ vốn coi thiết kế là tiêu chí lựa chọn xe quan trọng.

(*) Giá bán đã bao gồm Thuế GTGT và Thuế tiêu thụ đặc biệt.

(**) Điều khoản và điều kiện áp dụng.