Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8

Ảnh: Xiaomi

Xiaomi chọn tông đỏ ánh kim gợi liên tưởng xe siêu sang để trưng bày Fold 18 Pro trong ngày mở màn triển lãm. Hãng chỉ đặt máy trong tủ kính dành cho báo giới và khách mời tham quan, chưa cho bất kỳ ai cầm hay thao tác thử. Cách bố trí này khiến giới công nghệ mới chỉ quan sát được từ xa, còn những trải nghiệm thực tế phải chờ đến sự kiện ra mắt chính thức. Xiaomi cũng chưa công bố kích thước màn hình cụ thể của cả hai mặt máy, khiến thông số này tạm thời nằm ngoài tầm biết của công chúng.

Điểm khiến giới quan sát chú ý nằm ở tỷ lệ màn hình. Cả mặt ngoài lẫn màn hình gập bên trong của Fold 18 Pro đều được kéo rộng hơn mức thường thấy trên dòng máy gập kiểu hộ chiếu, tạo cảm giác vuông vắn hơn Galaxy Z Fold 8. Cụm camera phía sau in chữ Leica, chi tiết từng xuất hiện trên nhiều mẫu Xiaomi cao cấp trước đây. Theo Engadget nhận định thương hiệu ống kính Đức trên vỏ máy gợi ý khả năng chụp ảnh khá tốt, song đây chỉ là nhận định dựa trên tiền lệ, chưa có thông số camera chính thức để đối chiếu.

Song song với phần cứng hiển thị, Xiaomi giới thiệu một chip xử lý do chính hãng phát triển mang tên XRING 03, gọi tắt là chip AI flagship. Theo công bố ban đầu, con chip này gộp chung nhân xử lý trung tâm, nhân đồ họa, nhân xử lý mạng nơ-ron và các thành phần trí tuệ nhân tạo khác trên cùng một khối. Việc Xiaomi tự chủ khâu này khiến báo giới đặt giả thiết rằng Fold 18 Pro có thể sẽ không dùng chip Snapdragon của Qualcomm hay chip MediaTek như nhiều dòng máy khác của hãng, tuy nhiên khả năng này chưa được Xiaomi xác nhận chính thức.

Những chi tiết còn bỏ ngỏ nêu trên dự kiến được làm rõ vào ngày 7/9, khi Fold 18 Pro chính thức lên kệ tại Trung Quốc. Đây cũng là mốc thời gian nằm trước một sự kiện ra mắt điện thoại của hãng khác vài ngày.

Bên lề sự kiện, Xiaomi cũng thông báo kế hoạch đưa dòng xe điện của hãng vào thị trường châu Âu. Xiaomi đã sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, và động thái mở rộng sang châu Âu cho thấy tham vọng của hãng không dừng lại ở mảng thiết bị di động. Xiaomi chưa công bố thông tin cụ thể về mẫu xe, thời điểm bán ra hay mức giá tại thị trường châu Âu.