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Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8

Nguyên Anh

Nguyên Anh

18:43 | 03/09/2026
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Xiaomi vừa trưng bày Fold 18 Pro tại IFA 2026, thiết kế dạng hộ chiếu và phần thân rộng hơn Galaxy Z Fold 8 của Samsung. Hãng mới cho báo giới chiêm ngưỡng sản phẩm, chưa cho trải nghiệm trực tiếp, toàn bộ thông số sẽ công bố ngày 7/9.
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Xiaomi Fold 18 Pro lộ diện, thiết kế hộ chiếu rộng hơn Galaxy Z Fold 8
Ảnh: Xiaomi

Xiaomi chọn tông đỏ ánh kim gợi liên tưởng xe siêu sang để trưng bày Fold 18 Pro trong ngày mở màn triển lãm. Hãng chỉ đặt máy trong tủ kính dành cho báo giới và khách mời tham quan, chưa cho bất kỳ ai cầm hay thao tác thử. Cách bố trí này khiến giới công nghệ mới chỉ quan sát được từ xa, còn những trải nghiệm thực tế phải chờ đến sự kiện ra mắt chính thức. Xiaomi cũng chưa công bố kích thước màn hình cụ thể của cả hai mặt máy, khiến thông số này tạm thời nằm ngoài tầm biết của công chúng.

Điểm khiến giới quan sát chú ý nằm ở tỷ lệ màn hình. Cả mặt ngoài lẫn màn hình gập bên trong của Fold 18 Pro đều được kéo rộng hơn mức thường thấy trên dòng máy gập kiểu hộ chiếu, tạo cảm giác vuông vắn hơn Galaxy Z Fold 8. Cụm camera phía sau in chữ Leica, chi tiết từng xuất hiện trên nhiều mẫu Xiaomi cao cấp trước đây. Theo Engadget nhận định thương hiệu ống kính Đức trên vỏ máy gợi ý khả năng chụp ảnh khá tốt, song đây chỉ là nhận định dựa trên tiền lệ, chưa có thông số camera chính thức để đối chiếu.

Song song với phần cứng hiển thị, Xiaomi giới thiệu một chip xử lý do chính hãng phát triển mang tên XRING 03, gọi tắt là chip AI flagship. Theo công bố ban đầu, con chip này gộp chung nhân xử lý trung tâm, nhân đồ họa, nhân xử lý mạng nơ-ron và các thành phần trí tuệ nhân tạo khác trên cùng một khối. Việc Xiaomi tự chủ khâu này khiến báo giới đặt giả thiết rằng Fold 18 Pro có thể sẽ không dùng chip Snapdragon của Qualcomm hay chip MediaTek như nhiều dòng máy khác của hãng, tuy nhiên khả năng này chưa được Xiaomi xác nhận chính thức.

Những chi tiết còn bỏ ngỏ nêu trên dự kiến được làm rõ vào ngày 7/9, khi Fold 18 Pro chính thức lên kệ tại Trung Quốc. Đây cũng là mốc thời gian nằm trước một sự kiện ra mắt điện thoại của hãng khác vài ngày.

Bên lề sự kiện, Xiaomi cũng thông báo kế hoạch đưa dòng xe điện của hãng vào thị trường châu Âu. Xiaomi đã sản xuất ô tô điện tại Trung Quốc trong thời gian gần đây, và động thái mở rộng sang châu Âu cho thấy tham vọng của hãng không dừng lại ở mảng thiết bị di động. Xiaomi chưa công bố thông tin cụ thể về mẫu xe, thời điểm bán ra hay mức giá tại thị trường châu Âu.

https://www.engadget.com/2250135/xiaomi-fold-18-passport-style-foldable-looks-shorter-and-wider-than-the-galaxy-z-fold-8/
Xiaomi Fold 18 Pro điện thoại gập Xiaomi Galaxy Z Fold 8 IFA 2026 smartphone gập dạng hộ chiếu

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

EVNSPC cảnh báo giả mạo ứng dụng chăm sóc khách hàng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ tháng 8: Thời điểm tăng tốc, bứt phá với quyết tâm cao nhất

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Quy định mới về hoạt động mật mã dân sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng

Công nghệ số

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Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

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Ví lạnh là gì? Cơ chế hoạt động và giới hạn bảo mật

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

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Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

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7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế

Bắt Thứ trưởng Bộ Y tế, lộ đường dây nâng giá thiết bị y tế

RMIT Việt Nam và Pearson hợp tác nâng cao năng lực tiếng Anh

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Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

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SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

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Quy mô tài sản 91.756 tỷ đồng, 'hạ tầng số' của Tài chính Điện lực đang ở đâu?

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Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

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