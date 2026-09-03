Chuyển từ 'học tập và làm theo' sang 'học tập và thực hành' tư tưởng Hồ Chí Minh

Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt các chuyên đề tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Sáng 3/9, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt chuyên đề toàn khóa "Những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" và chuyên đề "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ-TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới".

Trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW thông qua Chuyên đề toàn khóa về "Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", đồng chí Trịnh Văn Quyết chỉ rõ Chỉ thị số 07-CT/TW ra đời trong bối cảnh thế giới và khu vực biến động nhanh, khó lường; mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới. Bên cạnh đó, đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới sau Đại hội XIV, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu chiến lược- đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước.

Ngoài ra, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 05, bên cạnh kết quả quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận: Bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất - học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân cần được giải quyết cho dân vẫn còn một số việc chưa giải quyết được. Từ đó đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ "học tập và làm theo" sang "học tập và thực hành".

"Nếu Chỉ thị 05 trả lời câu hỏi "học gì và làm theo thế nào" thì Chỉ thị 07, Bộ Chính trị yêu cầu trả lời câu hỏi "thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào cho kết quả đó", đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

Chuyên đề toàn khóa khẳng định: Từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức và hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, chuyên đề toàn khóa nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị là sự bổ sung thành tố "phương pháp Hồ Chí Minh". Đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắc thêm một nhịp cầu - nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, 4 thành tố không tồn tại biệt lập mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo nên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam: Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách; đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc để giữ vững định hướng tư tưởng; phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức vào đời sống; phong cách là sự biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ, đảng viên trong thực tiễn hằng ngày.

Nói cách khác: Tư tưởng soi đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải triển khai đồng bộ, toàn diện, có hệ thống; kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn. Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong Chỉ thị số 07-CT/TW khi bước vào giai đoạn phát triển mới là tạo bước chuyển căn bản, mạnh mẽ từ "tư duy làm theo" sang "hành động thực hành" đi vào chiều sâu thực chất; loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều, sáo rỗng; xác lập tư duy hành động mới: từ "học điều đúng" sang "học cách làm đúng", từ "noi gương" sang "vận dụng, phát triển sáng tạo".

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội

Truyền đạt chuyên đề về "Những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 25-NQ-TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới", đồng chí Trịnh Văn Quyết cho biết Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt: "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả". Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng, trúng, kịp thời, có luận cứ. Thuyết phục là lấy lý lẽ và sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả là đo bằng chuyển biến trong nhận thức và hành động, không đo bằng số lượng văn bản, số buổi hội nghị.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, có 4 quan điểm chỉ đạo, trong đó có 3 điểm mới cần quán triệt sâu.

Một là, chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của Nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay, chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể; phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội.

Hai là, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và hệ thống chính trị; cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không "khoán trắng" cho cơ quan chuyên trách. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu nay, và Nghị quyết lần này gỡ tồn đọng ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" làm gốc, lấy "chống" làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo; tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống.

Cùng với đó, Nghị quyết khẳng định: Con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất; nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và một quan điểm rất đáng chú ý: Hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Nói cách khác, việc làm tốt cho dân là công tác tư tưởng tốt nhất.