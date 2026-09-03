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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

Tạ Thành

Tạ Thành

09:13 | 03/09/2026
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Tổ chức thể thao điện tử Hàn Quốc DRX đang mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực giải trí, với hai dự án phim truyền hình và kế hoạch phát hành trò chơi di động.
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Từ nhà vô địch LMHT đến lĩnh vực giải trí

DRX đang từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao điện tử khi đầu tư vào sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc và phát hành game mobile. Tổ chức này vốn được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Esports Hàn Quốc.

DRX thi đấu tại LCK và giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2022. Ở bộ môn Valorant, đội tuyển của DRX cũng tham dự VCT Pacific và đạt thành tích kết thúc Champions 2025 ở vị trí thứ ba.

DRX từng giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2022. Ảnh: DRX.
DRX từng giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2022. Ảnh: DRX.

Chiến lược mở rộng của DRX được thực hiện thông qua WebsCreative, công ty tiếp thị được tổ chức này sáp nhập trở thành công ty con vào năm 2022. Sau thương vụ, DRX liên tục tăng nguồn lực dành cho WebsCreative, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động từ tiếp thị nội dung sang sản xuất chương trình truyền hình và phát hành game.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, đại diện DRX cho biết WebsCreative hiện triển khai hai dự án K-drama. Các tác phẩm được kỳ vọng quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, trong đó một dự án đã bắt đầu quá trình ghi hình.

DRX lựa chọn mô hình vận hành tương đối độc lập cho hoạt động sản xuất. Tổ chức này không trực tiếp can thiệp sâu vào quá trình thực hiện mà giao WebsCreative phụ trách quản lý và điều phối các dự án.

Đặt cược vào lợi thế từ cộng đồng Esports

Bên cạnh phim truyền hình, WebsCreative đang mở rộng sang lĩnh vực phát hành game mobile. Đây được xem là bước đi giúp DRX tận dụng lượng người hâm mộ trẻ mà tổ chức đã xây dựng trong nhiều năm hoạt động Esports.

Mô hình này cho phép WebsCreative phát huy kinh nghiệm phân phối và tiếp thị, trong khi DRX cung cấp lợi thế về khả năng tiếp cận nhóm khán giả trẻ. Đây cũng là tệp người dùng có mức độ quan tâm cao đối với trò chơi điện tử, nội dung trực tuyến và các giải đấu Esports.

Động thái của DRX cũng phản ánh xu hướng mới khi các tổ chức Esports. Ảnh: RFT.GG.
Động thái của DRX cũng phản ánh xu hướng mới khi các tổ chức Esports. Ảnh: RFT.GG.

Việc đầu tư vào phim truyền hình và game mobile cho thấy DRX muốn khai thác thương hiệu thể thao điện tử theo hướng rộng hơn. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thành tích thi đấu, tổ chức có thể mở thêm nguồn doanh thu từ nội dung và các sản phẩm giải trí.

Động thái của DRX cũng phản ánh xu hướng mới khi các tổ chức Esports tìm kiếm mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng cao. Với WebsCreative đóng vai trò đầu mối, DRX đang thử nghiệm khả năng chuyển lợi thế về thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ thành các sản phẩm giải trí ngoài đấu trường thể thao điện tử.

DRX lĩnh vực phim truyền hình phát hành game mobile WebsCreative eSport

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
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Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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