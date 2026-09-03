DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

Từ nhà vô địch LMHT đến lĩnh vực giải trí

DRX đang từng bước xây dựng hệ sinh thái kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao điện tử khi đầu tư vào sản xuất phim truyền hình Hàn Quốc và phát hành game mobile. Tổ chức này vốn được biết đến rộng rãi trong cộng đồng Esports Hàn Quốc.

DRX thi đấu tại LCK và giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại năm 2022. Ở bộ môn Valorant, đội tuyển của DRX cũng tham dự VCT Pacific và đạt thành tích kết thúc Champions 2025 ở vị trí thứ ba.

DRX từng giành chức vô địch thế giới Liên Minh Huyền Thoại vào năm 2022. Ảnh: DRX.

Chiến lược mở rộng của DRX được thực hiện thông qua WebsCreative, công ty tiếp thị được tổ chức này sáp nhập trở thành công ty con vào năm 2022. Sau thương vụ, DRX liên tục tăng nguồn lực dành cho WebsCreative, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động từ tiếp thị nội dung sang sản xuất chương trình truyền hình và phát hành game.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Variety, đại diện DRX cho biết WebsCreative hiện triển khai hai dự án K-drama. Các tác phẩm được kỳ vọng quy tụ nhiều diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc, trong đó một dự án đã bắt đầu quá trình ghi hình.

DRX lựa chọn mô hình vận hành tương đối độc lập cho hoạt động sản xuất. Tổ chức này không trực tiếp can thiệp sâu vào quá trình thực hiện mà giao WebsCreative phụ trách quản lý và điều phối các dự án.

Đặt cược vào lợi thế từ cộng đồng Esports

Bên cạnh phim truyền hình, WebsCreative đang mở rộng sang lĩnh vực phát hành game mobile. Đây được xem là bước đi giúp DRX tận dụng lượng người hâm mộ trẻ mà tổ chức đã xây dựng trong nhiều năm hoạt động Esports.

Mô hình này cho phép WebsCreative phát huy kinh nghiệm phân phối và tiếp thị, trong khi DRX cung cấp lợi thế về khả năng tiếp cận nhóm khán giả trẻ. Đây cũng là tệp người dùng có mức độ quan tâm cao đối với trò chơi điện tử, nội dung trực tuyến và các giải đấu Esports.

Động thái của DRX cũng phản ánh xu hướng mới khi các tổ chức Esports. Ảnh: RFT.GG.

Việc đầu tư vào phim truyền hình và game mobile cho thấy DRX muốn khai thác thương hiệu thể thao điện tử theo hướng rộng hơn. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thành tích thi đấu, tổ chức có thể mở thêm nguồn doanh thu từ nội dung và các sản phẩm giải trí.

Động thái của DRX cũng phản ánh xu hướng mới khi các tổ chức Esports tìm kiếm mô hình kinh doanh mới trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng cao. Với WebsCreative đóng vai trò đầu mối, DRX đang thử nghiệm khả năng chuyển lợi thế về thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ thành các sản phẩm giải trí ngoài đấu trường thể thao điện tử.