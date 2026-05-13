KIWOOM DRX Homefront 2026: Tuyển thủ LCK ấn tượng điều gì khi lần đầu thi đấu tại Việt Nam?

LCK lần đầu tổ chức trận đấu chính thức tại Việt Nam

Từ ngày 8 đến 10/5/2026, sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 diễn ra với sự góp mặt của KIWOOM DRX, Gen.G Esports và Hanwha Life Esports. Đây là lần đầu tiên một chuỗi trận đấu chính thức của LCK được đưa tới Việt Nam, mở ra cơ hội để người hâm mộ trực tiếp theo dõi những đội tuyển hàng đầu thế giới thi đấu thay vì chỉ qua màn hình.

Sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Không chỉ mang tới bầu không khí thi đấu chuẩn Hàn Quốc, sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của Việt Nam trên bản đồ esports quốc tế thông qua cảm nhận và chia sẻ từ chính các tuyển thủ, huấn luyện viên LCK.

Không dừng ở các trận đấu chuyên môn, chương trình còn được tổ chức theo mô hình lễ hội Esports kéo dài ba ngày với fan meeting, hoạt động cộng đồng, giao lưu tuyển thủ, biểu diễn âm nhạc và các khu trải nghiệm dành cho người hâm mộ. Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược quốc tế hóa của LCK, đồng thời phản ánh tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường Esports Việt Nam.

Không khí cổ vũ cuồng nhiệt tại KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Ngay trong buổi họp báo trước thềm sự kiện, đại diện KRX đã nhiều lần nhắc tới Việt Nam như một “sân nhà thứ hai”. CEO Kania cho biết cộng đồng người hâm mộ Việt Nam tạo ra sự kết nối đặc biệt với đội tuyển, nhất là khi KRX đang sở hữu tuyển thủ người Việt trong đội hình.

“Việt Nam sở hữu cộng đồng người hâm mộ esports rất nhiệt huyết, đặc biệt với LCK. Ngoài ra, việc có tuyển thủ Việt Nam trong đội hình cũng giúp chúng tôi cảm nhận được sự kết nối mạnh mẽ hơn với khán giả nơi đây”, CEO Kania chia sẻ.

Sự kiện lần này cũng được xem là cột mốc quan trọng với Esports Việt Nam khi lần đầu tiên người hâm mộ trong nước được trải nghiệm trực tiếp không khí thi đấu chuẩn LCK ngay tại Việt Nam. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, các hoạt động giao lưu, fan project và trải nghiệm văn hóa đã giúp giải đấu trở thành một lễ hội cộng đồng thay vì chỉ đơn thuần là các trận đấu Esports.

Tuyển thủ LCK ấn tượng với người hâm mộ và bầu không khí tại Việt Nam

Trong lần đầu đặt chân tới Hà Nội, nhiều tuyển thủ KRX cho biết họ bất ngờ trước sự thân thiện của con người và sự chào đón từ khán giả Việt Nam. Tuyển thủ đường trên Rich nói đội tuyển đã có những trải nghiệm đáng nhớ chỉ sau thời gian ngắn lưu lại thủ đô.

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hà Nội và mọi người ở đây rất thân thiện. Tối hôm qua chúng tôi đã cùng nhau ăn phở tại một quán địa phương gần khách sạn và đó thực sự là một trải nghiệm đáng nhớ”, KRX Rich cho biết.

Tuyển thủ KRX Rich tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Không chỉ Hà Nội, những tuyển thủ từng có dịp tới Việt Nam trước đó cũng bày tỏ sự ấn tượng với bầu không khí Esports tại đây. Đi rừng Willer nhắc lại lần đầu thi đấu ở Cần Thơ và cho rằng lần trở lại này mang tới cảm xúc mạnh mẽ hơn khi quy mô sự kiện lớn hơn đáng kể.

“Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là tại Cần Thơ, và khi đó tôi đã rất ấn tượng với sự nhiệt tình của người hâm mộ. Lần này trở lại Hà Nội với một sân khấu lớn hơn và đông khán giả hơn, tôi càng cảm nhận rõ tình cảm mà fan Việt dành cho đội tuyển”, Willer chia sẻ.

Tuyển thủ KRX Willer tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Một trong những nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại sự kiện là LazyFeel (Trần Bảo Minh), tuyển thủ Việt Nam đầu tiên thi đấu tại LCK. Sự xuất hiện của xạ thủ sinh năm 2008 không chỉ tạo nên cầu nối giữa khán giả Việt Nam với KRX mà còn được xem như biểu tượng cho tham vọng vươn ra đấu trường quốc tế của Esports Việt.

LazyFeel cho biết việc được thi đấu tại LCK là giấc mơ từ nhỏ của anh. Tuyển thủ trẻ cũng gửi lời nhắn tới những người đang theo đuổi con đường chuyên nghiệp.

“Điều quan trọng nhất là không bỏ cuộc. Thành công sẽ không đến ngay lập tức, nhưng nếu tiếp tục cố gắng và học hỏi từ thất bại thì chắc chắn sẽ có cơ hội chạm tới ước mơ”, LazyFeel nói.

Trong lần đầu được thi đấu tại Việt Nam trước đông đảo khán giả quê nhà, xạ thủ của KRX cho biết anh cảm thấy “rất vui và háo hức”, đồng thời mong chờ được trực tiếp gặp gỡ người hâm mộ tại sân đấu.

Tuyển thủ KRX LazyFeel tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360

Không khí cổ vũ tại sự kiện cũng để lại nhiều ấn tượng với các đội tuyển LCK. Sau trận đấu với Gen.G, tuyển thủ và ban huấn luyện DRX đều nhắc tới sự cuồng nhiệt của khán giả Việt Nam như một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

HLV Joker cũng đánh giá cao bầu không khí tại nhà thi đấu, đồng thời cho rằng những trải nghiệm quốc tế như vậy mang ý nghĩa quan trọng với đội hình còn thiếu kinh nghiệm của KRX. “Việc trải nghiệm như này sẽ giúp các tuyển thủ có kinh nghiệm hơn”, HLV trưởng KRX nhận định sau loạt trận.

HLV Joker chia sẻ sau 3 ngày thi đấu tại KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Không chỉ KRX , các thành viên Gen.G cũng liên tục nhắc tới sự chào đón từ người hâm mộ Việt Nam trong phần giao lưu sau trận đấu. Nhiều tuyển thủ cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi được thi đấu tại Việt Nam và bất ngờ trước tình cảm từ khán giả.

Tuyển thủ Gen.G Chovy chia sẻ: “Khi đến Việt Nam, tôi thấy các fan rất yêu thương tôi, nên tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các fan. Tôi cũng thấy được sự yêu thương của những bạn fan dành cho chúng tôi và tôi rất vui vì điều đó”.

Tuyển thủ Gen.G Chovy tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Trong khi đó, Tuyển thủ Hanwha Life Esports - Gumayusi lại nhắc tới món phở và xoài, những trải nghiệm ẩm thực khiến anh tiếc nuối vì chưa có nhiều thời gian khám phá thêm tại Việt Nam.“Tôi cảm thấy rất nuối tiếc khi không có nhiều thời gian ở Việt Nam”, Gumayusi nói và tiết lộ anh hy vọng sẽ có dịp quay lại trong thời gian tới.

Tuyển thủ HLE Gumayusi tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Một trong những chia sẻ nhận được nhiều chú ý thuộc về Zeka của Hanwha Life Esports. Tuyển thủ này cho biết anh đã có ba lần tới Việt Nam và luôn giữ những ký ức tích cực về người hâm mộ nơi đây.

“Các fan hâm mộ rất cuồng nhiệt, rất nhân hậu nên lúc nào tôi cũng có những ký ức rất tốt đẹp với Việt Nam”, HLE Zeka chia sẻ.

Khi được hỏi về bầu không khí tại nhà thi đấu, nhiều tuyển thủ LCK dùng những từ như “cuồng nhiệt”, “sức nóng”, “phấn khích” để mô tả trải nghiệm tại Việt Nam. HLE Kanavi thậm chí cho rằng sức nóng từ khán giả còn “nóng hơn thời tiết Việt Nam”.

Tuyển thủ HLE Zeka tại sự kiện KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360. Ảnh: Thành Biên

Không chỉ mang ý nghĩa thi đấu, KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 còn cho thấy Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng chú ý của các giải đấu Esports quốc tế. Sự kiện thu hút đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng lớn trên mạng xã hội và nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng người hâm mộ LCK trong nước.

Thông qua những chia sẻ từ tuyển thủ, huấn luyện viên và đại diện các đội tuyển Hàn Quốc, có thể thấy Việt Nam không còn đơn thuần là thị trường khán giả của Esports quốc tế. Sự cuồng nhiệt từ người hâm mộ, khả năng tổ chức sự kiện cùng sự xuất hiện của những tuyển thủ Việt Nam tại LCK đang từng bước giúp Esports Việt tạo dấu ấn mạnh mẽ hơn trên bản đồ thế giới.