Fan festa LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING - Khi Esports kết hợp âm nhạc đỉnh cao

Siêu Concert kết hợp giữa Esports và âm nhạc đỉnh cao

Concert fan festa “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING” diễn ra trong chuỗi hoạt động kéo dài ba ngày của KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360, đêm fan festa được xem là điểm nhấn đặc biệt khi tập trung vào trải nghiệm cộng đồng thay vì các trận đấu chuyên môn. Ngay từ đầu chương trình, sân khấu mang concept “The Awakening” đã tạo dấu ấn với hình tượng rồng cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng cường độ cao, đưa khán giả bước vào không gian đậm chất lễ hội.

Concert fan festa “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Ban tổ chức xây dựng chương trình theo hướng kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và hoạt động tương tác cộng đồng. Không chỉ theo dõi sân khấu, khán giả còn tham gia nhiều hoạt động giao lưu, minigame và các khu vực trải nghiệm xuyên suốt sự kiện. Điều này giúp fan festa trở thành nơi kết nối cộng đồng người yêu Esports và giới trẻ yêu thích văn hóa giải trí hiện đại.

Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING” quy tụ đông đảo người hâm mộ. Ảnh: Thành Biên

Đêm nhạc quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật như JustaTee, Han Sara, CONGB, Bùi Công Nam, Phương Ly cùng nhóm nhạc TEMPEST. Các tiết mục liên tục khuấy động bầu không khí với phong cách trình diễn trẻ trung, giàu năng lượng, tạo nên những màn đồng ca và tương tác lớn từ khán giả bên dưới sân khấu.Sự chuyển đổi này cho thấy xu hướng tổ chức Esports hiện nay không chỉ xoay quanh các trận đấu mà còn hướng đến mô hình lễ hội đa trải nghiệm.

Nếu các ngày thi đấu trước đó tập trung vào chuyên môn Esports với sự xuất hiện của những đội tuyển quốc tế như Gen.G Esports hay Hanwha Life Esports, thì fan festa tối 9/5 lại mở rộng phạm vi trải nghiệm sang lĩnh vực âm nhạc và văn hóa cộng đồng.

Hình ảnh tại sự kiện Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”

Ca sĩ Han Sara trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Ca sĩ CONGB trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Ca sĩ Bùi Công Nam trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Ca sĩ Phương Ly trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Ca sĩ JustaTee trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Nhóm nhạc TEMPEST trình diễn tại Concert “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING”. Ảnh: Thành Biên

Concept “LEGEND OF DRAGONS: THE AWAKENING” cũng được ban tổ chức định hình như biểu tượng cho tinh thần bứt phá và kết nối. Thông điệp này xuất hiện xuyên suốt chương trình thông qua âm nhạc, hiệu ứng sân khấu và sự tham gia trực tiếp của khán giả. Thay vì đứng ngoài quan sát, người tham dự trở thành một phần của bầu không khí chung, cùng tạo nên năng lượng tập thể cho toàn bộ sự kiện.

Việc đưa concert fan festa vào khuôn khổ KIWOOM DRX Homefront Presented By TV360 cho thấy Esports đang tiếp tục mở rộng sức ảnh hưởng sang nhiều lĩnh vực giải trí khác nhau. Không chỉ là nơi dành cho game thủ hay người theo dõi thi đấu chuyên nghiệp, các sự kiện Esports hiện nay đang dần trở thành không gian văn hóa – giải trí dành cho cộng đồng người trẻ, nơi âm nhạc, thần tượng và tinh thần kết nối cùng tồn tại trong một trải nghiệm chung.