Chuyển đổi số
Giáo dục số

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
15:16 | 13/11/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Bộ GD&ĐT đưa ra nhiều điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh đại học, đáng chú ý là việc giảm mạnh các phương thức xét tuyển và bỏ hẳn cộng điểm từ năm 2028.
Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên năm 2026: Ba phương thức xét tuyển, tăng cường tiêu chuẩn ngoại ngữ Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển 9.880 sinh viên năm 2026: Ba phương thức xét tuyển, tăng cường tiêu chuẩn ngoại ngữ
Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học Dự kiến không còn điểm cộng IELTS, giải học sinh giỏi khi xét tuyển đại học
IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì? IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì?

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13/11 công bố Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh đại học, với thay đổi đáng chú ý là siết mạnh chính sách cộng điểm cho thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ, giải học sinh giỏi và thành tích đặc biệt.

Cụ thể, những trường đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Các nhóm được cộng điểm gồm: Thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia nhưng không sử dụng quyền tuyển thẳng; thí sinh có thành tích hoặc năng khiếu đặc biệt; người có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc chứng chỉ quốc tế.

Tuy nhiên, tổng điểm thưởng và điểm khuyến khích tối đa chỉ còn 0,5/30 điểm, thay vì mức 3/30 như trước. Từ năm 2028, các trường không được sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh đại học.

Như vậy, IELTS không còn là lợi thế để thí sinh được cộng thêm điểm vào tổng điểm xét tuyển. Dù vậy, người có chứng chỉ này vẫn có thể được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ nếu trường đại học áp dụng phương thức đó.

Việc siết điểm cộng được đưa ra trong bối cảnh chính sách quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ giữa các trường còn nhiều khác biệt. Năm ngoái, hơn 37.300 thí sinh sử dụng chứng chỉ tiếng Anh để được cộng điểm, chủ yếu là IELTS. Trong đó, IELTS 6.0 là mức phổ biến nhất với hơn 8.300 thí sinh, nhưng được các trường quy đổi thành tới 26 mức điểm cộng khác nhau, gây tranh luận về công bằng trong tuyển sinh.

Xét tuyển đại học 2028: IELTS không còn là lợi thế cộng điểm
Ảnh minh hoạ.

Ngoài việc bỏ điểm cộng, Thông tư mới còn giới hạn số phương thức tuyển sinh mà các trường được sử dụng.

Trong năm 2027, mỗi trường được áp dụng tối đa 5 phương thức, không tính xét tuyển thẳng và xét tuyển theo chế độ cử tuyển. Mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo được sử dụng tối đa 3 phương thức. Từ năm 2028, con số này giảm còn 2 phương thức mỗi ngành.

Ví dụ, một trường đại học tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin năm 2028 chỉ được lựa chọn tối đa hai phương thức, như xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực hoặc học bạ, thay vì triển khai đồng thời nhiều phương thức như hiện nay.

Quy định mới hướng tới thu hẹp sự phân tán trong tuyển sinh, hạn chế tình trạng mỗi ngành sử dụng quá nhiều cách xét tuyển, đồng thời tăng tính minh bạch và công bằng trong cạnh tranh giữa thí sinh.

Xét tuyển đại học 2028 IELTS

Bài liên quan

IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì?

IELTS 6.0 có tới 26 mức cộng điểm: Bộ GD&ĐT nói gì?

'IELTS hóa' trong giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Giáo dục số
Hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) và bán dẫn đang được thúc đẩy thông qua liên kết đại học, doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu, hướng tới đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao, phát triển hệ sinh thái công nghệ chiến lược.
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Game news
Cuộc thi lập trình game thuộc Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026 mở cơ hội cho học sinh THPT, sinh viên ICT phát triển sản phẩm mang bản sắc văn hóa Việt Nam – Hàn Quốc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Giáo dục số
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 nhận được 190 hồ sơ, lựa chọn 34 nhà giáo có nhiều đóng góp tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Học sinh sử dụng điện thoại, mạng xã hội: Chính phủ yêu cầu siết quản lý

Chuyển đổi số
Yêu cầu được nêu trong Nghị quyết ngày 6/11 của Chính phủ về giao nhiệm vụ cho địa phương, bộ ngành trong tháng 11 và thời gian tới.
Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Sinh viên TMU làm chủ AI, đón đầu cơ hội nghề nghiệp năm 2026

Chuyển đổi số
Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và làn sóng chuyển đổi số đang đặt ra những đòi hỏi khắt khe đối với nguồn nhân lực thế hệ mới. Để giúp sinh viên chủ động đón đầu xu hướng này, ngày 8/11/2026, tại Hội trường H1, Khoa Công nghệ số ứng dụng (Trường Đại học Thương mại) đã tổ chức "Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp và sinh viên 2026".
Xem thêm

Đọc nhiều

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Nguyễn Đình Hiếu lập kỷ lục 4 lần liên tiếp vô địch PVOIL Cup

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Hyundai Tucson Hybrid có giá 1,089 tỷ đồng tại Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Motorola chính thức gia nhập thị trường tablet Việt Nam

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Cách tính tiền điện sinh hoạt mới từ tháng 11/2026

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Ít ai biết hai lãnh đạo Hòa Phát từng là bạn học cùng lớp đại học

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
21°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mưa vừa
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
37°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
33°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
33°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
20°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
25°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
28°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
24°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 32°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 14/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 14/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 14/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 14/11/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 14/11/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 15/11/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/11/2026 12:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/11/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/11/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/11/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/11/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/11/2026 12:00
26°C
Thứ hai, 16/11/2026 15:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/11/2026 21:00
24°C
Thứ ba, 17/11/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/11/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/11/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/11/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/11/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/11/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/11/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/11/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/11/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/11/2026 09:00
27°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Hà Nội - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đà Nẵng - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Miền Tây - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Tây Nguyên - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Đông Nam Bộ - PNJ 133,200 ▼500K 137,400 ▼500K
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 13,500 ▼100K 13,800 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,380 ▼100K 13,780 ▼100K
Trang sức 99.9 13,060 ▼100K 13,660 ▼100K
Trang sức 99.99 13,070 ▼100K 13,670 ▼100K
Vàng 99.9 12,600 ▼100K
Vàng 99.99 12,750 ▼100K
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 135 ▼1K 13,802 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 135 ▼1K 13,803 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,338 ▼10K 1,378 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,338 ▼10K 1,379 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,321 ▼10K 1,368 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 128,446 ▼990K 135,446 ▼990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,296 ▼75K 10,276 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 83,383 ▼680K 93,183 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 73,806 ▼610K 83,606 ▼610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 70,112 ▼583K 79,912 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 47,401 ▼417K 57,201 ▼417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 135 ▼1K 138 ▼1K
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16950 17221 17796
CAD 17521 17794 18411
CHF 30105 30479 31131
CNY 0 3814 3910
EUR 27830 28044 29124
GBP 33252 33639 34576
HKD 0 3148 3351
JPY 154 157 164
KRW 0 18 20
NZD 0 13940 14527
SGD 19445 19725 20297
THB 675 738 791
USD (1,2) 25465 0 0
USD (5,10,20) 25502 0 0
USD (50,100) 25529 25543 25913
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,530 25,530 25,910
USD(1-2-5) 24,509 - -
USD(10-20) 24,509 - -
EUR 27,879 27,901 29,283
JPY 156.42 156.7 166.21
GBP 33,428 33,518 34,680
AUD 17,152 17,214 17,867
CAD 17,705 17,762 18,421
CHF 30,361 30,455 31,357
SGD 19,562 19,623 20,395
CNY - 3,781 3,926
HKD 3,211 3,221 3,357
KRW 17.72 18.48 20.11
THB 723.08 732.01 784.36
NZD 13,934 14,063 14,480
SEK - 2,518 2,609
DKK - 3,740 3,873
NOK - 2,649 2,744
LAK - 0.87 1.21
MYR 5,880.18 - 6,639.74
TWD 705.83 - 855.25
SAR - 6,734.85 7,095.76
KWD - 81,080 86,290
AED - 6,748 7,273
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,480 25,510 25,890
EUR 27,852 27,992 29,226
GBP 33,385 33,553 34,588
HKD 3,202 3,221 3,340
CHF 30,197 30,349 31,296
JPY 155.99 157.57 165.55
AUD 17,094 17,215 17,810
SGD 19,525 19,702 20,299
THB 728 743 779
CAD 17,656 17,780 18,378
NZD 13,992 14,549
KRW 18.55 20.53
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25500 25500 25880
AUD 17105 17205 18130
CAD 17678 17778 18789
CHF 30347 30377 31954
CNY 3791.7 3816.7 3952.1
CZK 0 1130 0
DKK 0 3845 0
EUR 27979 28009 29734
GBP 33518 33568 35323
HKD 0 3300 0
JPY 157.16 157.66 168.2
KHR 0 6.097 0
KRW 0 19 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6450 0
NOK 0 2778 0
NZD 0 14030 0
PHP 0 373 0
SEK 0 2605 0
SGD 19583 19713 20437
THB 0 703.4 0
TWD 0 785 0
SJC 9999 13500000 13500000 13950000
SBJ 12000000 12000000 13950000
Cập nhật: 13/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,425 25,545 25,840
USD20 25,395 25,545 25,840
USD1 25,375 25,545 25,840
AUD 17,063 17,213 18,379
EUR 27,793 27,893 29,550
CAD 17,641 17,741 19,047
SGD 19,674 19,824 20,379
JPY 157.8 159.3 164.86
GBP 33,429 33,579 34,950
XAU 13,498,000 0 13,802,000
CNY 0 3,775 0
THB 0 739 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/11/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Alice Huang có quan hệ kinh doanh gì với đối thủ lớn nhất của Nvidia?

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Đề xuất đặt tên đường mang tên nhà văn hóa Lê Hồng Dương tại Bắc Ninh

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Tạo cơ hội để doanh nghiệp nội tham gia chuỗi cung ứng ngành đường sắt

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

ASUS Zenbook 14 (2026): lựa chọn mới cho phân khúc laptop cao cấp

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Nhóm Kinh doanh Tiêu dùng Huawei có gì mới trong tháng 11?

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Samsung đưa trải nghiệm AI Home vào không gian lưu trú tại KiN Wander

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Apple thử nghiệm Siri AI tiếng Việt trên iOS 27.3 Beta

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Thúc đẩy liên kết đào tạo AI, bán dẫn giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Cisco giả lập các cuộc tấn công và giám sát tác nhân AI

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Làm chủ UAV, Việt Nam cần giải quyết từng công đoạn công nghệ

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Alta gọi vốn 47,5 triệu USD, phát triển blockchain cho ngành tài chính

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Mỹ thử công nghệ laser SpaceX để theo dõi tên lửa siêu thanh

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Reflect Orbital phát triển công nghệ phản chiếu ánh sáng từ quỹ đạo

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Tên lửa Starship thất bại bao nhiêu lần sau 14 chuyến bay thử?

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

FPT Telecom sắp trả cổ tức 20% và tăng vốn 15%

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Nhận định chứng khoán 13/11: VN-Index kiểm định vùng hỗ trợ 1.720-1.730 điểm

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Chứng khoán 12/11: VN-Index mất hơn 12 điểm, cổ phiếu ngân hàng và công nghệ chịu sức ép

Doanh nghiệp số

Kinh doanh Kết nối Khởi nghiệp Nhân lực số
Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Tân Chủ tịch UBND TPHCM Lê Quốc Phong là ai?

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Từ cậu bé nhặt phế liệu đến nhà khoa học hợp tác với Rolls-Royce

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Chính phủ chấp nhận rủi ro khi đầu tư công nghệ chiến lược

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Applied Materials lập kỷ lục doanh thu quý 10,41 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Top 10 xe xăng dầu bán chạy tháng 10/2026

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Giá xăng E10 giảm 1.311 đồng/lít, thị trường gọi xe cùng tuần giảm phí và giảm cước

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Việt Nam trong chiến lược pin mới của hai tập đoàn Hàn Quốc

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Toyota hé lộ công nghệ pin thể rắn, hướng tới sạc nhanh trong 10 phút

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Học sinh, sinh viên tranh tài lập trình tại Tuần lễ Game Hàn Quốc 2026

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Đưa Game Việt Nam thành ngành công nghiệp văn hóa tỷ USD

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

Hideo Kojima khẳng định AI không thể thay thế niềm vui làm game

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026

BLG đánh bại T1, giành vé vào chung kết CKTG 2026