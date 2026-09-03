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Lãi 2.427 tỷ đồng, KSV đang đầu tư cho công nghệ ra sao?

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08:42 | 03/09/2026
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Báo cáo tài chính KSV quý 2/2026 cho thấy Tổng công ty Khoáng sản TKV (VIMICO) lãi 2.427 tỷ đồng, còn phần mềm máy tính chỉ 4,19 tỷ đồng, đất hiếm Đông Pao treo dở dang 97,64 tỷ đồng.
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Ngày 29/7/2026, Tổng công ty Khoáng sản TKV (VIMICO, HNX: KSV) công bố báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2/2026 với số liệu trước kiểm toán. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần hợp nhất đạt 9.889,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2.427,7 tỷ đồng, gấp hơn ba lần cùng kỳ. Riêng quý 2, lợi nhuận sau thuế 1.531,2 tỷ đồng so với 459,5 tỷ đồng quý 2/2025.

Đằng sau con số đó, bản thuyết minh lại mô tả một doanh nghiệp gần như đứng ngoài dòng vốn công nghệ. Toàn bộ giá trị còn lại của phần mềm máy tính trên báo cáo hợp nhất tại ngày 30/6/2026 chỉ là 4.194.405.393 đồng, tương đương 0,03% tổng tài sản 12.304,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng gấp ba lần nhờ giá vàng và giá đồng

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2026 đạt 1.531,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 127,7 tỷ đồng lên 277,9 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 2/2026 đạt 1.531,2 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 127,7 tỷ đồng lên 277,9 tỷ đồng. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV

Văn bản số 2088/VIMICO-TCKT ngày 28/7/2026 nêu rõ lợi nhuận tăng chủ yếu do sản lượng tiêu thụ và giá bán bình quân 6 tháng của các sản phẩm chính tăng. Giá bán đồng tấm 345,7 triệu đồng/tấn, tăng 98,7 triệu đồng/tấn. Giá bán vàng 3.830 triệu đồng/kg, tăng 1.480 triệu đồng/kg. Giá bán bạc 57,8 triệu đồng/kg, tăng 36,9 triệu đồng/kg. Giá bán kẽm thỏi 87,7 triệu đồng/tấn, tăng 14,9 triệu đồng/tấn, nhưng sản lượng tiêu thụ giảm 717 tấn.

Phần lợi nhuận tăng thêm gần như đến từ thị trường bên ngoài. Quý 2/2026, doanh thu thuần hợp nhất tăng 18,7% so với cùng kỳ, còn giá vốn hàng bán giảm từ 3.118,5 tỷ đồng xuống 2.443 tỷ đồng.

Ở phía chi phí nội bộ, chi phí quản lý doanh nghiệp hợp nhất quý 2 tăng từ 127,7 tỷ đồng lên 277,9 tỷ đồng, tương đương tăng 117,6%. Biểu B09C cho thấy tiền lương bộ phận quản lý 6 tháng đạt 208,8 tỷ đồng, so với 108,4 tỷ đồng cùng kỳ, tăng 92,7%.

Hàng tồn kho hợp nhất cũng phình ra. Thuyết minh 07 ghi nhận giá gốc tồn kho 3.133,6 tỷ đồng, tăng từ 2.828,3 tỷ đồng đầu năm, riêng thành phẩm tăng 29,7% lên 1.053,6 tỷ đồng.

Phần mềm 4,19 tỷ đồng bên cạnh khối tài sản 12.304 tỷ đồng

Giá trị còn lại của phần mềm máy tính trên báo cáo hợp nhất chỉ 4,19 tỷ đồng, chỉ tiêu mua trong kỳ bằng 0 đồng. Ảnh chụp biểu 10-TM-TKV, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV
Giá trị còn lại của phần mềm máy tính trên báo cáo hợp nhất chỉ 4,19 tỷ đồng, chỉ tiêu mua trong kỳ bằng 0 đồng. Ảnh chụp biểu 10-TM-TKV, báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV

Thuyết minh 10 và biểu 10-TM-TKV về tăng giảm tài sản cố định vô hình hợp nhất cho thấy nguyên giá phần mềm máy tính 13,82 tỷ đồng, hao mòn lũy kế 9,63 tỷ đồng, giá trị còn lại 4,19 tỷ đồng. Đầu năm, giá trị còn lại là 5,24 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu mua tài sản cố định vô hình trong kỳ bằng 0 đồng, phần tăng 131,6 triệu đồng đến từ đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Bảng cân đối hợp nhất lần đầu xuất hiện quỹ phát triển khoa học và công nghệ ở mã 344 với 6,44 tỷ đồng, bằng 0,21% lợi nhuận trước thuế 6 tháng 3.040,5 tỷ đồng.

Dòng tiền cho thấy rõ hướng ưu tiên. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6 tháng đạt 3.140,5 tỷ đồng, nhưng tiền chi mua sắm, xây dựng tài sản cố định và tài sản dài hạn khác chỉ 15,2 tỷ đồng, tương đương 0,48%. Cùng thời gian, Tổng công ty chi 2.295 tỷ đồng cho vay và mua công cụ nợ của đơn vị khác, số dư tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tăng từ 129 tỷ đồng lên 2.345 tỷ đồng.

Trong khi tiền chảy vào ngân hàng, dây chuyền sản xuất tiếp tục già đi. Hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hình hợp nhất đạt 77,7% nguyên giá 11.446,3 tỷ đồng, cao hơn mức 73,1% đầu năm.

Hai dự án tin học hóa vẫn nằm trong danh mục xây dựng cơ bản dở dang, gồm dự án tin học hóa phục vụ quản lý, điều hành tại Văn phòng Tổng công ty dở dang 2,46 tỷ đồng và dự án đầu tư tin học phục vụ quản lý, điều hành của Công ty giữ nguyên 194,4 triệu đồng, không phát sinh khối lượng nào trong 6 tháng.

Đáng lưu ý với ngành bán dẫn và vật liệu công nghệ cao, dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao dở dang 97,64 tỷ đồng, không ghi nhận khối lượng xây lắp, thiết bị hay chi phí nào trong 6 tháng, dù đất hiếm là nguyên liệu đầu vào của nam châm vĩnh cửu, động cơ xe điện và thiết bị điện tử.

Với 4.977 lao động tại ngày 30/6/2026 và chi phí nhân công hợp nhất 702,2 tỷ đồng, mức chi cho phần mềm, dữ liệu và tự động hóa chưa tương xứng với quy mô vận hành của một tổng công ty có tài sản hơn 12.300 tỷ đồng.

Phía sau mức lãi 2.427 tỷ đồng của KSV

Dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao dở dang 97,64 tỷ đồng, không phát sinh khối lượng xây lắp hay thiết bị trong 6 tháng đầu năm 2026
Dự án khai thác chế biến quặng đất hiếm mỏ Đông Pao dở dang 97,64 tỷ đồng, không phát sinh khối lượng xây lắp hay thiết bị trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh chụp báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2026 của Tổng công ty Khoáng sản TKV

Điểm 5 phần I bản thuyết minh, ở cả hai báo cáo, ghi rõ Tổng công ty đang chưa đủ điều kiện duy trì tư cách công ty đại chúng do chưa đảm bảo cơ cấu cổ đông theo Điểm a khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, sửa đổi bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15. Cổ phiếu KSV vẫn giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ đầu năm 2023.

Phụ lục 02 kèm thuyết minh hợp nhất cho thấy số dư đầu năm 2026 phải điều chỉnh hồi tố do Công ty CP Kim loại màu Thái Nguyên điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2025 sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, với giá vốn hàng bán giảm 14,62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 11,45 tỷ đồng.

Thuyết minh 20 hợp nhất ghi nhận chi phí phải trả ngắn hạn tăng từ 18,1 tỷ đồng đầu năm lên 649,4 tỷ đồng, trong đó các khoản phải trả khác chưa đủ hồ sơ 189,4 tỷ đồng so với 7,5 tỷ đồng đầu năm, tăng hơn 25 lần.

Biểu 08A-TKV về sửa chữa lớn tài sản cố định hợp nhất cho thấy nhiều hạng mục vượt hoặc nằm ngoài kế hoạch. Trung đại tu thiết bị nhà chuẩn bị liệu HM101 kế hoạch 1,055 tỷ đồng nhưng thực hiện 1,705 tỷ đồng. Sửa chữa lớn hệ thống tuyển bạc NMK 2026 kế hoạch 80 triệu đồng, thực hiện 198 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện lũy kế 146,8 tỷ đồng, giá trị hoàn thành chỉ 37,1 tỷ đồng, còn dở dang 110,1 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, thuyết minh 06 hợp nhất cho thấy nợ xấu giá gốc 7,75 tỷ đồng nhưng giá trị dự kiến thu hồi chỉ 13,5 triệu đồng, nhóm quá hạn trên 3 năm 7,71 tỷ đồng đã trích lập dự phòng toàn bộ. Khoản nợ khó đòi đã xử lý theo dõi ngoài bảng 25,2 tỷ đồng.

Tại báo cáo công ty mẹ, dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác 258,7 tỷ đồng trên giá gốc 630,4 tỷ đồng, tương đương 41%, riêng 6 tháng trích thêm 13,07 tỷ đồng.

Bảng cân đối hợp nhất còn ghi nhận phải trả cổ tức, lợi nhuận 824,2 tỷ đồng, trong khi cổ tức thực trả 6 tháng chỉ 44,1 tỷ đồng. Biểu 19-TM-TKV cho thấy nghĩa vụ với Nhà nước còn phải nộp 434,4 tỷ đồng, gồm thuế thu nhập doanh nghiệp 230,6 tỷ đồng và thuế tài nguyên 95 tỷ đồng.

Ở góc độ công nghệ, khoảng cách giữa lợi nhuận 2.427,7 tỷ đồng và giá trị phần mềm 4,19 tỷ đồng cho thấy chuyển đổi số, dữ liệu và tự động hóa chưa trở thành trụ đỡ cho tăng trưởng. Khi giá vàng, giá đồng và giá bạc quay đầu, phần lợi nhuận mà thị trường thế giới mang lại có thể mất nhanh hơn tốc độ doanh nghiệp kịp số hóa dây chuyền.

báo cáo tài chính KSV quý 2/2026 Tổng công ty Khoáng sản TKV VIMICO KSV cổ phiếu KSV chuyển đổi số doanh nghiệp khoáng sản đất hiếm Đông Pao Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

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Khánh Hòa

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Nghệ An

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Phan Thiết

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18155 18430 19004
CAD 18333 18609 19228
CHF 31474 31854 32502
CNY 0 3842 3938
EUR 29617 29838 30918
GBP 34397 34789 35725
HKD 0 3197 3399
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