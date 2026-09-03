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Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada tung bão voucher trị giá 9 triệu đồng

Hồng Anh

Hồng Anh

14:37 | 03/09/2026
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Trong thời gian này người dùng sẽ được hòa mình vào không khí mua sắm bùng nổ với bão voucher giảm đến 9 triệu, voucher thương hiệu giảm đến 20%.
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Đặc biệt, sân chơi độc quyền TMALL Mega Sale sẽ quy tụ hơn 10.000 thương hiệu quốc tế sẽ mang đến những deal sập giá tại các khung giờ vàng Flash Hour, cùng chuỗi livestream 12h liên tục phủ sóng nhiều ngành hàng, giúp người tiêu dùng thỏa sức săn hàng chính hãng với mức giá tối ưu nhất.

Theo báo cáo “Sự trỗi dậy của hệ sinh thái các gian hàng chính hãng tại Đông Nam Á" (The Rise of Authenticity-Driven E-Commerce in Southeast Asia) do Cube Asia thực hiện, thị trường thương mại điện tử chính hãng đã tăng từ 12% tổng giá trị thương mại điện tử khu vực năm 2020 lên 30% vào năm 2025, và được dự báo đạt tới 55% vào năm 2030, tương đương quy mô khoảng 150 tỷ USD.

Báo cáo cũng ghi nhận 86% người mua sắm trực tuyến tại Đông Nam Á hiện là khách hàng chủ động mua sắm trong các hệ sinh thái hàng chính hãng như LazMall, trong đó người tiêu dùng Việt Nam dẫn đầu khu vực với tỷ lệ đạt tới 93%.

Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada tung bão voucher trị giá 9 triệu đồng
Siêu sale thương hiệu 9.9 diễn ra từ 20:00 ngày 08/09 và kéo dài đến hết ngày 11/09/2026

Nắm bắt xu hướng này, Siêu Sale Thương Hiệu 9.9 được xây dựng với trọng tâm xuyên suốt là hệ sinh thái thương hiệu chính hãng trên LazMall, mang đến cho người tiêu dùng những ưu đãi siêu hời được tuyển chọn từ các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế.

Cụ thể, từ 20:00 ngày 08/09 và kéo dài đến hết ngày 11/09/2026, Siêu Sale Thương Hiệu 9.9 chính thức khởi động chuỗi ưu đãi lớn nhất quý 3. Nổi bật nhất của lễ hội mua sắm lần này là voucher giảm đến 9 triệu. Ngoài ra, người tiêu dùng còn được hưởng voucher thương hiệu giảm tới 20%, cùng hàng loạt ưu đãi độc quyền trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Song song với các ưu đãi toàn sàn, điểm nhấn bùng nổ của Siêu Sale Thương Hiệu 9.9 là TMALL Mega Sale, chương trình ưu đãi độc quyền với sự góp mặt của hơn 10.000 thương hiệu quốc tế và nội địa Trung đình đám ngay trên ứng dụng Lazada. Qua đó người tiêu dùng có thể mua sắm hàng quốc tế chính hãng, với voucher giảm sâu đến 40% cùng khung giờ vàng "Flash Hour” tung ra siêu phẩm 9K đến 99K, giảm giá sập sàn tại các mốc giờ cố định, tạo nên những đợt săn deal tốc độ cho người mua.

Chuỗi hoạt động mua sắm - giải trí Shoppertainment cũng được Lazada đẩy mạnh xuyên suốt với chuỗi livestream, phủ sóng trọn vẹn các ngành hàng từ Làm đẹp, Thời trang, Đồ chơi & Game đến Hàng tiêu dùng và Đồ điện tử. Chương trình này sẽ kéo dài qua các khung giờ vàng từ 20:00 đêm 08/09 đến 02:00 sáng 09/09 và tiếp tục nối sóng với chuỗi 12H Livestream Marathon phát liên tục từ 12:00 đến hết ngày 09/09.

Siêu sale thương hiệu 9.9, Lazada tung bão voucher trị giá 9 triệu đồng
Chuỗi siêu livestream trong 3 đêm liên tiếp từ ngày 08/09 đến 10/09, tại khung giờ vàng 20:00 đến 22:00 mỗi đêm

Đáng chú ý cộng đồng game thủ và tín đồ công nghệ sẽ được “chiêu đãi” chuỗi siêu livestream trong 3 đêm liên tiếp từ ngày 08/09 đến 10/09, tại khung giờ vàng 20:00 đến 22:00 mỗi đêm. Không chi quy tụ dàn khách mời nổi tiếng, trong đó mở đầu là sự kết hợp của MVK Chika và MisThy vào đêm 08/09, tiếp nối là phiên livestream của GAM Taki và Mỹ Mỹ vào đêm 09/09 và cuối cùng là sự xuất hiện của MVK SofM - huyền thoại Esports hàng đầu Việt Nam – sánh đôi cùng MisThy vào đêm 10/9. Chuỗi livestream hứa hẹn mang đến “cơn mưa” voucher độc quyền cùng loạt ưu đãi hấp dẫn cho các thiết bị công nghệ chính hãng giá trị cao.

Có thể bạn chưa biết?

Trong Siêu Sale 6.6, tổng doanh số (GMV) của LazMall tăng 330%, trong khi Top 100 nhà bán hàng LazMall ghi nhận mức tăng lên đến 373%. Việt Nam cũng là thị trường có tỷ trọng đơn hàng LazMall cao nhất Đông Nam Á, đạt 77,5% tổng đơn hàng toàn sàn. Bên cạnh hàng chính hãng nội địa, nguồn cung quốc tế thông qua TMALL và Gmarket cũng ghi nhận đà tăng trưởng mạnh: trong dịp Siêu Sale 6.6, số đơn hàng từ hai kênh này trên Lazada tăng gần 3 lần (+179%), phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người tiêu dùng Việt Nam đối với hàng hóa quốc tế có kiểm chứng nguồn gốc.

Siêu Sale Thương Hiệu 9.9 không chỉ mang đến cơ hội săn hàng chính hãng với mức giá tối ưu, mà còn giúp người tiêu dùng mua được những sản phẩm chất lượng.

Hãy thu thập chuỗi voucher ưu đãi ngay hôm nay và sẵn sàng chốt đơn vào lúc 20:00 ngày 08/09/2026 cùng Lazada.

Lazada Siêu sale thương hiệu 9.9 bão voucher trị giá 9 triệu đồng Hàng chính hãng LazMall ứng dụng TMALL và Gmarket Gmarket

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Phan Thiết

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Quảng Bình

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Hà Nội - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đà Nẵng - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Miền Tây - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Tây Nguyên - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,500 ▲500K 149,000 ▲700K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Nghệ An 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
Miếng SJC Thái Bình 14,610 ▲70K 14,910 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,610 ▲70K 14,960 ▲70K
NL 99.99 13,750 ▲150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,650 ▲150K
Trang sức 99.9 14,270 ▲70K 14,870 ▲70K
Trang sức 99.99 14,280 ▲70K 14,880 ▲70K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,461 ▲7K 14,912 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,461 ▲7K 14,913 ▲70K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,456 ▲7K 1,486 ▲7K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,456 ▲7K 1,487 ▲1339K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,431 ▲7K 1,476 ▲7K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,139 ▲693K 146,139 ▲693K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,061 ▲525K 110,861 ▲525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,728 ▲476K 100,528 ▲476K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 80,395 ▲427K 90,195 ▲427K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,409 ▲408K 86,209 ▲408K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,905 ▲292K 61,705 ▲292K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,461 ▲7K 1,491 ▲7K
Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00
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Cập nhật: 04/09/2026 11:00

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