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Hà Nội cho phép thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm trên 95%

Hậu Thạch

Hậu Thạch

11:24 | 04/09/2026
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UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4657/QĐ-UBND, cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội đối với dự án “Thử nghiệm triển khai sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp từ quặng đất hiếm của Việt Nam” do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ thực hiện.
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Sản xuất tổng oxit đất hiếm sẽ được triển khai thử nghiệm trong thời gian 18 tháng kể từ ngày Quyết định của UBND thành phố Hà Nội có hiệu lực. Việc thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính ổn định, hiệu quả của công nghệ ở quy mô bán công nghiệp, đồng thời đánh giá khả năng mở rộng và triển khai công nghệ trong điều kiện sản xuất công nghiệp.

Thử nghiệm công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm ở quy mô bán công nghiệp

Theo quyết định, dự án tập trung thử nghiệm quy trình công nghệ sản xuất tổng oxit đất hiếm (TREO) có hàm lượng trên 95% từ quặng đất hiếm của Việt Nam ở quy mô bán công nghiệp.

Dây chuyền có công suất thiết kế 100kg quặng nguyên khai/giờ, với tổng khối lượng quặng nguyên khai sử dụng tối đa 100 tấn. Nguồn quặng được sử dụng cho quá trình thử nghiệm lấy từ mỏ Đông Pao, tỉnh Lai Châu.

Công nghệ được áp dụng theo Bằng độc quyền sáng chế số 33663, gồm hai công đoạn chính là tuyển nổi làm giàu quặng tinh và thủy luyện để sản xuất tổng oxit đất hiếm. Quy trình được thiết kế theo hướng tích hợp, liên tục và khép kín, nhằm kiểm soát dòng vật chất, các thông số kỹ thuật, yếu tố môi trường và an toàn trong quá trình thử nghiệm.

Việc thử nghiệm nhằm xác định mức độ ổn định và hiệu quả vận hành của công nghệ sản xuất TREO hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp; đánh giá khả năng mở rộng quy mô và triển khai trong điều kiện công nghiệp. Kết quả thử nghiệm cũng hướng tới tạo cơ sở khoa học và thực tiễn cho việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật và các quy định quản lý đối với hoạt động chế biến sâu đất hiếm.

Bên cạnh đó, quá trình thử nghiệm sẽ xác định các thông số công nghệ, mức độ ổn định của dây chuyền và hiệu quả sử dụng nguyên liệu, hóa chất, năng lượng. Đây là những cơ sở quan trọng để giảm thiểu rủi ro trong quá trình thiết kế và đầu tư mở rộng quy mô.

Một điểm đáng chú ý là công nghệ áp dụng giải pháp tuần hoàn nước trong công đoạn thủy luyện, đồng thời thu hồi các sản phẩm, sản phẩm phụ có giá trị gồm barit, fluorit và natri hexafluorosilicat (Na₂SiF₆). Việc này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm lượng chất thải phát sinh. Toàn bộ quá trình vận hành được giám sát thông qua hệ thống camera và bộ chỉ số KPI gồm 33 chỉ tiêu, bao phủ các tiêu chí về kỹ thuật, môi trường và an toàn bức xạ.

Các mẫu đất hiếm tại mỏ Đông Pao hồi tháng 11/2022. Ảnh: Gia Chính
Các mẫu đất hiếm tại mỏ Đông Pao hồi tháng 11/2022. Ảnh: Gia Chính

Thử nghiệm có kiểm soát, không thay thế yêu cầu đối với sản xuất công nghiệp

Theo Quyết định số 4657/QĐ-UBND, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội được giao chủ trì, phối hợp hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá quá trình thử nghiệm và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trong trường hợp cần thiết, Sở Khoa học và Công nghệ có thể thành lập tổ giám sát, đánh giá liên ngành với sự tham gia của các cơ quan liên quan và các chuyên gia phù hợp.

Trong thời gian thử nghiệm có kiểm soát, doanh nghiệp được tạm thời không áp dụng một số yêu cầu pháp luật chuyên ngành vốn áp dụng đối với cơ sở chế biến khoáng sản ở quy mô công nghiệp. Việc này chỉ được thực hiện trong phạm vi, quy mô, địa điểm, thời gian và nội dung đã được phê duyệt.

Cơ chế này chỉ áp dụng đối với hoạt động thử nghiệm trên dây chuyền quy mô bán công nghiệp nhằm kiểm chứng, đánh giá và hoàn thiện công nghệ; không áp dụng cho việc đầu tư xây dựng, vận hành cơ sở chế biến khoáng sản ở quy mô công nghiệp hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh thương mại.

Đối với lĩnh vực môi trường, trong phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp được tạm thời không thực hiện các thủ tục lập, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và cấp Giấy phép môi trường đối với dự án đầu tư chế biến khoáng sản ở quy mô công nghiệp.

Thay vào đó, công tác quản lý, kiểm soát môi trường được thực hiện thông qua Báo cáo các biện pháp phòng ngừa, quản lý, khắc phục rủi ro môi trường, hệ thống KPI và hoạt động giám sát trực tiếp. Doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải và các tiêu chuẩn, quy định có liên quan, đồng thời chịu sự giám sát trực tiếp của tổ giám sát.

Đối với an toàn bức xạ và vật liệu phóng xạ có nguồn gốc tự nhiên, việc tạm thời không áp dụng chỉ liên quan đến các thủ tục hành chính, không làm thay đổi trách nhiệm của doanh nghiệp trong bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ, quản lý chất thải có chứa vật liệu phóng xạ tự nhiên (NORM), bảo vệ người lao động và chịu sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền. Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ phương án an toàn bức xạ, quản lý chất thải NORM và công tác khử nhiễm theo quy định.

Trong lĩnh vực xây dựng, các thủ tục về giấy phép xây dựng đối với việc cải tạo, lắp đặt và xây dựng các hạng mục trực tiếp phục vụ thử nghiệm có kiểm soát được tạm thời không áp dụng trong phạm vi, thời gian và nội dung đã được phê duyệt.

Tuy nhiên, việc này không làm thay đổi trách nhiệm của doanh nghiệp về chất lượng công trình, an toàn kết cấu, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan.

Với thời gian thử nghiệm 18 tháng, quy mô dây chuyền 100kg quặng nguyên khai/giờ và tổng khối lượng quặng sử dụng tối đa 100 tấn, dự án được đặt trong khuôn khổ thử nghiệm có kiểm soát nhằm kiểm chứng công nghệ trước khi xem xét các bước triển khai ở quy mô lớn hơn. Kết quả thử nghiệm sẽ là cơ sở để đánh giá tính ổn định của công nghệ, hiệu quả sử dụng nguyên liệu, hóa chất và năng lượng, cũng như khả năng mở rộng và hoàn thiện các yêu cầu quản lý đối với chế biến sâu đất hiếm.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,100 148,500
Hà Nội - PNJ 145,100 148,500
Đà Nẵng - PNJ 145,100 148,500
Miền Tây - PNJ 145,100 148,500
Tây Nguyên - PNJ 145,100 148,500
Đông Nam Bộ - PNJ 145,100 148,500
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,560 14,860
Miếng SJC Nghệ An 14,560 14,860
Miếng SJC Thái Bình 14,560 14,860
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,560 14,910
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,560 14,910
NL 99.99 13,700
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,600
Trang sức 99.9 14,220 14,820
Trang sức 99.99 14,230 14,830
Cập nhật: 05/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,456 14,862
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,456 14,863
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,451 1,481
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,451 1,482
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,426 1,471
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 138,644 145,644
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,686 110,486
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,388 100,188
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,009 8,989
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 76,118 85,918
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,697 61,497
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,456 1,486
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Cập nhật: 05/09/2026 07:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Ứng dụng công nghệ số nâng cao hiệu quả công tố, kiểm sát qua vụ án ma túy VN10

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Bộ Công an sẽ rà soát chi phí thiết bị truyền tin báo cháy

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Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

Dự thảo Luật Đấu thầu đưa AI vào giám sát gian lận

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Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Có mặt tại IFA 2026, ECOVACS tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

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Dyson lần đầu tiên công bố hơn 10 sản phẩm thông minh mới tại IFA 2026

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

JBL EasySing Mic Mini và Mini Duo: sân khấu trong lòng bàn tay

Công nghệ số

AI Blockchain Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Phát thải khí nhà kính ngành viễn thông giảm 5% nhưng chưa đủ nhanh

Boeing hoàn tất bàn giao vệ tinh O3b mPOWER cho mạng Internet vệ tinh

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ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

Khoa học

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Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

7 bức ảnh ấn tượng từ kính viễn vọng vũ trụ

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Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Giá smartphone toàn cầu tăng 15% trong năm 2026

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Vingroup đưa vốn hóa doanh nghiệp Việt vượt 2 triệu tỷ đồng

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

Chứng khoán 3/9: VN-Index lùi về 1.827 điểm, nhóm tài chính giảm sâu

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KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

KienlongBank lãi tăng 27,62%, chi phí dự phòng và chi cho hạ tầng công nghệ giảm

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

Lãi giảm hơn nửa, Bkav Pro kỳ vọng vào camera AI

Lãi giảm hơn nửa, Bkav Pro kỳ vọng vào camera AI

SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

SHB Finance chính thức đổi tên thành SFinance sau thương vụ 3.600 tỷ đồng

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BYD Việt Nam khởi động

BYD Việt Nam khởi động 'Chiến dịch 120 ngày thần tốc'

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Thi sát hạch lái xe bổ sung bài thi giữ khoảng cách từ năm 2027

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Buồng lái mô phỏng máy bay A220 sẽ có mặt tại Trung tâm đào tạo Airbus tại Châu Á

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

Mitsubishi Pajero thế hệ mới trở lại với khung gầm rời, máy dầu 2.4L

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DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

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GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay

GTA VI hé lộ loạt nâng cấp đáng chú ý qua 26 phút gameplay