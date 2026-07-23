Hôm nay (23/7), BYD Fest 102 Mùa 2 chính thức khởi động TT.HCM, khi Công ty TNHH Ô tô BYD Việt Nam cùng Công ty TNHH Grab triển khai chiến dịch quy mô lớn dành cho cộng đồng tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải. Sự kiện năm nay tiếp nối thành công của mùa đầu tiên tổ chức cuối năm 2025, khi hàng nghìn lượt khách đã tham dự và ghi nhận tỷ lệ chuyển đổi tích cực.

BYD Fest 102 Mùa 2 cho thấy liên minh chiến lược giữa BYD và Grab mở rộng rõ rệt hơn khi có thêm sự tham gia của các đối tác tài chính uy tín như VPBank, Shinhan Bank, Lotte Finance, Mirae Asset Finance cùng nhiều đơn vị hạ tầng sạc tiên tiến. Thông qua sự cộng hưởng nguồn lực này, liên minh hướng tới mục tiêu cung cấp trọn gói các tài nguyên thiết thực, từ phương tiện tiết kiệm, giải pháp tài chính linh hoạt cho đến hạ tầng sạc phủ rộng, giúp tài xế dịch vụ và doanh nghiệp vận tải tối ưu chi phí vận hành, đồng thời vững vàng phát triển trong giai đoạn chuyển đổi xanh.

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam

Ông Võ Minh Lực, Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ "BYD Việt Nam thấu hiểu áp lực của các bác tài và doanh nghiệp vận tải khi phải cân đối giữa chi phí vận hành và bài toán tối ưu thu nhập. Liên minh chiến lược giữa BYD cùng các đối tác được thiết lập không ngoài mục tiêu đồng hành lâu dài, mang lại những giải pháp thiết thực nhất cho cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, bằng các sản phẩm chất lượng vượt trội cùng những gói hỗ trợ tài chính đột phá, BYD không chỉ giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh tế, tối ưu hóa lợi nhuận mà còn cùng nhau vững bước trên hành trình kiến tạo một tương lai di chuyển xanh, bền vững tại Việt Nam."

Bài toán tối ưu chi phí vận hành trong hành trình chuyển đổi xanh

Chi phí nhiên liệu, chi phí vận hành và áp lực cạnh tranh đang gia tăng cùng lúc, khiến việc tối ưu hiệu quả kinh doanh trở thành ưu tiên hàng đầu của các tài xế công nghệ và doanh nghiệp vận tải hiện nay. Khách hàng ngày nay cần một phương tiện tiết kiệm hơn, đồng thời cần một hệ sinh thái đồng bộ giúp giảm chi phí đầu tư, tối ưu vận hành và phát triển kinh doanh bền vững.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ, Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam, phát biểu "BYD Fest 102 Mùa 2 là lời khẳng định về một hệ sinh thái trọn vẹn mà BYD và Grab cùng các đối tác dành riêng cho cộng đồng vận tải. Bằng việc kết nối chặt chẽ từ tài chính, vận hành cho đến hạ tầng sạc toàn quốc, chúng tôi giúp các bác tài và doanh nghiệp tối ưu chi phí ngay lập tức, đồng thời an tâm vững tay lái với cam kết đồng hành bền vững của BYD trong kỷ nguyên xe năng lượng mới."

BYD Fest 102 Mùa 2 mở ra lối đi bài bản cho các chủ xe muốn tối ưu hóa dòng tiền, khi điểm nhấn của sự kiện chính là bài toán kinh tế thực tế dành cho những người sử dụng xe để tạo thu nhập mỗi ngày, bởi chi phí vận hành luôn là yếu tố quyết định lợi nhuận của họ. Theo tính toán từ chương trình, việc chuyển đổi sang xe điện có thể giúp tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng sau mỗi 100.000 km vận hành so với xe sử dụng động cơ đốt trong cùng mục đích khai thác, còn với các doanh nghiệp sở hữu đội xe khoảng 10 chiếc, mức lợi nhuận chênh lệch theo mô hình tính toán của chương trình có thể lên đến hơn 1,2 tỷ đồng.

Bên cạnh bài toán tài chính, hệ sinh thái đối tác sạc của BYD cũng mở rộng trên toàn quốc nhờ sự đầu tư của các đơn vị uy tín như EV POWER, BitCharge, Eboost và Charge+, trong khi sự sẵn sàng của hạ tầng trạm sạc đa điểm kết hợp cùng các trụ sạc nhanh công suất lớn giúp tài xế dịch vụ tối ưu hóa thời gian sạc, duy trì tần suất hoạt động liên tục và nâng cao hiệu suất kinh doanh hằng ngày.

Ưu đãi và quà tặng hấp dẫn, tâm điểm BYD M6 và BYD Seal 5

So với mùa trước, BYD Fest 102 Mùa 2 sở hữu quy mô lớn hơn nhờ sự đồng hành của nhiều đối tác, qua đó mang lại nhiều ưu đãi và quà tặng cho khách tham dự. Sự kiện lần này tập trung thiết kế các gói ưu đãi riêng cho hai dòng xe chiến lược mà thị trường vận tải dịch vụ đang đặc biệt săn đón, gồm BYD M6, mẫu MPV điện 7 chỗ dành cho gia đình và dịch vụ đa dụng với không gian rộng rãi cùng khả năng vận hành êm ái, và BYD Seal 5, mẫu sedan PHEV sở hữu thiết kế khí động học tinh tế, tiết kiệm năng lượng và mức giá bán dễ tiếp cận trong phân khúc.

Riêng cho sự kiện này, BYD triển khai chính sách liên minh độc quyền, mang lại gói hỗ trợ tài chính trị giá 85 triệu đồng cho BYD M6 và 125 triệu đồng cho BYD Seal 5, trong khi VPBank và Shinhan Bank hỗ trợ hạn mức vay lên tới 85% giá trị xe với thời gian vay linh hoạt kéo dài đến 96 tháng cùng lãi suất ưu đãi. Khách mua xe trong dịp này còn nhận bộ sạc treo tường và dịch vụ lắp đặt miễn phí tại nhà, kèm sạc cầm tay tiện lợi, thảm lót sàn chính hãng, ứng dụng quản lý BYD App cùng voucher sạc điện từ hệ sinh thái đối tác.

Trải nghiệm thực tế và kết quả sau một ngày sự kiện

Không dừng lại ở các chương trình ưu đãi thương mại, BYD Việt Nam thiết kế BYD Fest 102 Mùa 2 như một không gian trải nghiệm công nghệ dịch vụ chỉn chu, nơi khách hàng cá nhân và các chủ doanh nghiệp vận tải có cơ hội lái thử trực tiếp những dòng xe mới nhất của BYD, đồng thời kiểm chứng khả năng vận hành thông minh, độ an toàn của công nghệ pin Blade và hiệu quả kinh tế của xe điện.

Sự kiện còn là cầu nối để đội ngũ chuyên gia của BYD, Grab và các đối tác tài chính lắng nghe, tư vấn và tháo gỡ từng vướng mắc cụ thể cho khách hàng, giúp người mua chốt được thỏa thuận mua xe với thủ tục giải ngân tại chỗ nhanh chóng. Kết thúc sự kiện, BYD Fest 102 Mùa 2 ghi nhận 353 lượt đặt xe chỉ trong một ngày diễn ra.

Với cam kết đồng hành lâu dài cùng cộng đồng tài xế và doanh nghiệp vận tải dịch vụ, BYD Việt Nam hướng tới vị thế tiên phong bằng những hành động thực tế thay vì các khẩu hiệu ngắn hạn. Sau chặng khởi động tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi sự kiện BYD Fest 102 Mùa 2 dự kiến tiếp tục đến Hà Nội vào tháng 9 tới, mang theo thêm nhiều chương trình và cơ hội đầu tư xe điện dành cho khách hàng khu vực phía Bắc.