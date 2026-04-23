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VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn và đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30% trong năm 2026

Phước Hà

Phước Hà

10:25 | 23/04/2026
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Ngày 22/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh, cổ tức tiền mặt và định hướng hoạt động trong năm.
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Đại hội đồng cổ đông VPBank đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 79.339 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng trong năm 2026. Kế hoạch tăng vốn được triển khai theo 2 giai đoạn.

Giai đoạn một, ngân hàng phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, dự kiến nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng trong khoảng quý II đến quý III.

Giai đoạn hai, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng, thực hiện trong quý III đến quý IV.

Khi hoàn tất trong năm 2026, VPBank sẽ củng cố vững chắc vị thế trong nhóm ngân hàng có năng lực tài chính dẫn đầu thị trường.

VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn và đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30% trong năm 2026
Đoàn chủ tọa tại đại hội.

VPBank đồng thời tiếp tục duy trì chính sách cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5%. Đây là năm thứ 4 liên tiếp VPBank thực hiện chi trả cổ tức tiền mặt theo lộ trình đã công bố trước đó.

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 41.323 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng hợp nhất dự kiến gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 34%. Quy mô tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá dự kiến vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 40%. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng riêng lẻ theo quy định kiểm soát dưới 2,5%.

Kết thúc quý I/2026, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 7.900 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Tổng tài sản hợp nhất đạt hơn 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 9%. Quy mô tín dụng hợp nhất vượt 1 triệu tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm 2025. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt gần 822.000 tỷ đồng, tăng 11,8%.

Năm 2026, VPBank xây dựng kế hoạch các trụ cột chiến lược đồng bộ và có tính liên kết cao. Trong đó, tăng trưởng tín dụng vẫn là động lực cốt lõi, với trọng tâm đặt vào phân khúc bán lẻ và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn và đặt mục tiêu tăng trưởng trên 30% trong năm 2026
Quang cảnh đại hội.

Bên cạnh đó, VPBank tiếp tục củng cố nền tảng huy động vốn theo hướng đa dạng hóa nguồn và kênh huy động; nâng cao năng lực quản trị rủi ro được đẩy mạnh theo hướng chủ động, tăng cường giám sát, xử lý nợ và thúc đẩy công tác thu hồi. Qua đó, cải thiện chất lượng danh mục tín dụng một cách thực chất.

Một trụ cột chiến lược khác là “cộng hưởng hệ sinh thái và quản trị tập đoàn”. Thông qua đó, tối ưu hiệu quả vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ sinh thái. Theo đó, VPBank chủ động mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh mới như bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, tài sản số và kinh doanh vàng; tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ, dữ liệu và nguồn nhân lực, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Năm 2026, VPBank đặt mục tiêu mở rộng mạnh mẽ quy mô hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng trên 30%/năm trong những năm tiếp theo. VPBank tập trung gia tăng quy mô kinh doanh, củng cố nền tảng quản trị, hướng tới phát triển bền vững, hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược dài hạn.

VPBank cổ phiếu VPB đại hội cổ đông thường niên tăng vốn ngân hàng Ngân hàng số tăng trưởng tài chính thị trường ngân hàng Việt Nam

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
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Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
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