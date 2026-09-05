Khánh thành trường nội trú liên cấp Tây Giang, mở lối đến trường cho trẻ vùng cao

Sáng 5/9, tại xã Tây Giang, TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang.

Ngôi trường mới được đầu tư đồng bộ, hướng tới giải quyết những khó khăn kéo dài về điều kiện học tập, sinh hoạt và đi lại của học sinh tại khu vực miền núi, nơi nhiều em trước đây phải vượt quãng đường dài để đến lớp.

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng cán bộ, giáo viên và 1.072 học sinh của nhà trường.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đưa các em học sinh lớp 1 bước vào ngôi trường mới đón chào năm học mới. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngôi trường mới giữa vùng cao Tây Giang

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang được thiết kế với quy mô đáp ứng khoảng 1.000 học sinh.

Công trình có 30 phòng học lý thuyết, gồm 15 phòng dành cho cấp tiểu học và 15 phòng dành cho cấp THCS. Bên cạnh đó là 13 phòng học bộ môn, cùng khu nội trú, hiệu bộ và các công trình phụ trợ được xây dựng theo hướng khép kín.

Công trình bắt đầu thi công từ tháng 1/2026 và được bàn giao, đưa vào sử dụng ngày 5/9/2026, đúng dịp khai giảng năm học mới.

Các em học sinh hân hoan đón chào năm học mới. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tặng quà chúc mừng nhà trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc trường mới đi vào hoạt động có ý nghĩa đặc biệt đối với học sinh vùng cao Tây Giang. Trước đây, nhiều em sinh sống tại các khu dân cư xa trường, phải di chuyển trên những tuyến đường miền núi có địa hình phức tạp.

Có học sinh ở cách trường tới 14 km. Đặc biệt vào mùa mưa, đường trơn trượt và nguy cơ sạt lở khiến việc đến lớp của học sinh nhỏ tuổi gặp nhiều khó khăn.

Trường mới được hình thành trên cơ sở tập trung học sinh từ ba trường cũ gồm Nguyễn Văn Trỗi, Tiểu học A Tiên và Tiểu học A Nông. Mô hình nội trú giúp học sinh tại những điểm dân cư xa có thể học tập, ăn ở ngay tại trường thay vì phải di chuyển thường xuyên.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi Lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Phụ huynh vùng cao thêm yên tâm khi con được học nội trú

Ngày khánh thành trường cũng trở thành ngày hội đặc biệt đối với nhiều gia đình tại Tây Giang.

Từ gần 4 giờ sáng, chị A Lăng Thị Cát ở thôn Tr'lêê đã chuẩn bị cho con xuống trường dự lễ khai giảng. Quãng đường từ nhà tới trường gần 10 km, chủ yếu là đường núi quanh co nên hai mẹ con phải xuất phát từ sớm.

Với những gia đình sống xa trung tâm, mô hình trường nội trú không chỉ cải thiện điều kiện học tập mà còn giảm áp lực đi lại cho học sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và các đại biểu cắt băng khánh thành ngôi trường mới. Ảnh: Chinhphu.vn

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu thăm lớp học và trò chuyện với giáo viên, học sinh. Ảnh: Chinhphu.vn

Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND Thành phố dự buổi Lễ. Ảnh: Chinhphu.vn

Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc học sinh được sinh hoạt ngay trong khuôn viên trường giúp hạn chế phải di chuyển trên những tuyến đường có nguy cơ sạt lở.

Năm học 2026-2027, trường có 116 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 1.053 học sinh. Trong đó, cấp tiểu học có 567 em, cấp THCS có 486 em.

Hiệu trưởng nhà trường Hồ Thị Tâm cho biết trước đây địa hình và khoảng cách là trở ngại lớn đối với việc đi học của nhiều học sinh. Khi trường nội trú liên cấp đi vào hoạt động, học sinh ở các điểm xa có thể tập trung về trường để học tập và sinh hoạt.

Không chỉ là nơi học tập, hệ thống nội trú còn tạo điều kiện để giáo viên trực tiếp quản lý, chăm sóc học sinh, góp phần duy trì việc học ổn định tại khu vực miền núi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trồng cây lưu niệm tại sân trường. Ảnh: Chinhphu.vn

Công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng cao, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng đưa công trình vào sử dụng.

Nhà trường cũng nhận quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gửi tặng thầy trò; quà của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các suất học bổng và trang thiết bị từ một số đơn vị.

Việc đưa trường nội trú liên cấp Tây Giang vào hoạt động ngay đầu năm học 2026-2027 được kỳ vọng tạo môi trường học tập ổn định hơn cho trẻ em vùng cao, đồng thời thu hẹp khoảng cách về điều kiện giáo dục giữa khu vực miền núi với các địa bàn thuận lợi.