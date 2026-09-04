Hà Nội đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp công nghệ

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng đã ký ban hành Kế hoạch số 342/KH-UBND ngày 30/8/2026 về tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp khoa học công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Hội nghị dự kiến diễn ra trong tháng 9/2026, tập trung nhận diện và xử lý những điểm nghẽn trong quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh, triển khai hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của doanh nghiệp trên địa bàn.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc tháo gỡ các vướng mắc được kỳ vọng góp phần tạo thêm năng lực sản xuất, đầu tư, doanh thu và xuất khẩu cho kinh tế Thủ đô ngay trong quý IV/2026, gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số của Thành phố.

Phân loại kiến nghị theo khả năng xử lý

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là tiếp nhận, tổng hợp và phân loại các kiến nghị của doanh nghiệp theo lĩnh vực và thẩm quyền giải quyết.

Các vấn đề đủ điều kiện xử lý ngay tại hội nghị sẽ được kết luận, đồng thời xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, phương án và thời hạn thực hiện. Với những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoặc hoàn thiện cơ chế, chính sách, Thành phố sẽ giao đơn vị chủ trì và quy định thời hạn báo cáo, xử lý sau hội nghị.

Ảnh minh hoạ

Hội nghị cũng sẽ cập nhật những quy định, chính sách mới liên quan trực tiếp đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao. Các doanh nghiệp được hướng dẫn cách tiếp cận và thực hiện chính sách theo quy định.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến có báo cáo về hoạt động khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 9 tháng đầu năm 2026, cùng các nhiệm vụ và giải pháp thúc đẩy trong 3 tháng cuối năm.

Phiên đối thoại giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý dự kiến diễn ra từ 8h45 đến 10h30. Đại diện doanh nghiệp sẽ trực tiếp trình bày khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp với lãnh đạo UBND Thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành liên quan.

Khoảng 300 đại biểu, kết hợp triển lãm công nghệ “Make in VietNam”

Hội nghị dự kiến được tổ chức trong một buổi tại Hội trường tầng 3, trụ sở UBND TP. Hà Nội, số 12 Lê Lai, phường Hoàn Kiếm hoặc địa điểm phù hợp khác. Hình thức tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến trên các nền tảng số.

Khoảng 300 đại biểu dự kiến tham dự, gồm đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, các đơn vị trực thuộc Bộ, lãnh đạo UBND Thành phố, các sở, ban, ngành, chính quyền cấp xã, phường cùng các hội, hiệp hội và doanh nghiệp.

Nhóm doanh nghiệp được Thành phố tập trung đối thoại gồm doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ số. Các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội cũng được mời tham dự.

Bên lề hội nghị, Hà Nội dự kiến tổ chức khu triển lãm giới thiệu các sản phẩm, giải pháp công nghệ số “Make in Viet Nam”, tạo không gian giới thiệu các sản phẩm công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và làm chủ.

UBND TP. Hà Nội giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối tổng hợp danh sách khách mời, xây dựng chương trình, kịch bản và phối hợp tổ chức hội nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời có nhiệm vụ tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ số và công nghệ cao để báo cáo UBND Thành phố xem xét, xử lý.