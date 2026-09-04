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Chứng khoán 04/9: VN-Index vượt 1.850 điểm, cổ phiếu vẫn phân hóa

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14:00 | 04/09/2026
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VN-Index tăng 25,36 điểm lên 1.853,08 điểm nhờ nhóm vốn hóa lớn, nhưng độ rộng HoSE vẫn nghiêng về phía giảm và thanh khoản suy yếu.
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Phiên giao dịch cuối tuần 04/9 khép lại với sắc xanh nổi bật của các chỉ số chính. VN-Index tăng 1,39% lên 1.853,08 điểm, VN30 tăng 1,19% lên 1.984,89 điểm. HNX-Index và UPCoM-Index cũng nhích lần lượt 0,10% và 0,13%, cho thấy tâm lý thị trường đã ổn định hơn sau phiên điều chỉnh ngày 03/9.

Tuy nhiên, mức tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ trạng thái. HoSE chỉ có 128 mã tăng, trong khi 176 mã giảm; chỉ số đại diện nhóm vốn hóa vừa giảm 0,23% và nhóm vốn hóa nhỏ giảm 0,18%. Dòng tiền tập trung mạnh vào cổ phiếu lớn khiến thị trường xuất hiện trạng thái chỉ số tích cực nhưng mức lan tỏa còn hạn chế.

Thanh khoản cũng chưa xác nhận một nhịp bứt phá rộng. Tổng giá trị giao dịch trên ba sàn đạt hơn 17.820 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 18.519 tỷ đồng của phiên trước. Riêng HoSE có hơn 16.700 tỷ đồng giao dịch, trong đó giá trị khớp lệnh hơn 13.711 tỷ đồng. Điều này cho thấy lực cầu đã cải thiện về chất lượng ở nhóm dẫn dắt nhưng chưa mở rộng rõ rệt.

Biểu đồ chứng khoán VN-Index ngày 4/9
Biểu đồ chứng khoán VN-Index ngày 4/9

Blue-chip kéo VN-Index qua 1.850 điểm, độ rộng vẫn yếu

Động lực lớn nhất của VN-Index đến từ VIC. Cổ phiếu này tăng 4,74% lên 256.100 đồng và đóng góp hơn 19 điểm trong tổng mức tăng 25,36 điểm của chỉ số. VHM tăng 2,45% lên 75.200 đồng. Riêng hai mã thuộc nhóm Vingroup đã tạo ra phần đáng kể mức tăng của thị trường, qua đó đưa VN-Index vượt mốc 1.850 điểm.

Dòng tiền vào nhóm VN30 cũng nổi bật hơn phần còn lại. Giá trị khớp lệnh của rổ VN30 đạt gần 8.669 tỷ đồng, chiếm 63,2% giá trị khớp lệnh HoSE. Rổ này có 18 mã tăng, 7 mã giảm và 5 mã đứng giá. Việc vốn tập trung vào cổ phiếu lớn giúp chỉ số giữ nhịp, nhưng đồng thời cho thấy sức mạnh thị trường đang phụ thuộc khá nhiều vào một số trụ.

Khối ngoại quay lại mua ròng hơn 118 tỷ đồng trên cả ba sàn, đảo chiều đáng kể so với mức bán ròng hơn 1.562 tỷ đồng ngày 03/9. Dòng vốn ngoại tập trung mua VIC 154,83 tỷ đồng, VHM 133,09 tỷ đồng, MCH 101,4 tỷ đồng, VPB 96,73 tỷ đồng và FPT 69,78 tỷ đồng. Ở chiều bán, DXG, VCB, HPG, ACB và HDB chịu áp lực rút vốn mạnh hơn.

Điểm tích cực là VN-Index đã đóng cửa trên 1.850 điểm, đúng vùng mục tiêu 1.850-1.870 điểm mà một số công ty chứng khoán từng dự báo cho tháng 9. Dù vậy, thanh khoản suy giảm và số mã giảm vẫn nhiều hơn số mã tăng cho thấy mốc 1.850 chưa thể được xem là tín hiệu bứt phá hoàn toàn nếu các phiên sau không cải thiện độ rộng và dòng tiền.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản dẫn nhịp phân hóa

Nhóm ngân hàng tăng 0,55%, trở thành một trong các trụ hỗ trợ thị trường. STB tăng 3,76%, VPB tăng 3,15%, TCB tăng 1,56%, trong khi nhiều mã khác như VIB, TPB, SHB giữ sắc xanh. Ở chiều ngược lại, SSB giảm 4,38% sau hai phiên tăng trần liên tiếp, OCB giảm 3,21%; CTG, MBB và MSB cũng nằm trong nhóm giảm giá.

Diễn biến này cho thấy tiền quay lại ngân hàng nhưng chưa hình thành một mặt bằng tăng đồng đều. Một số cổ phiếu có thanh khoản lớn như STB, VPB và TCB đóng vai trò dẫn dắt, còn áp lực chốt lời vẫn hiện diện tại các mã đã tăng nhanh trước đó. Với tỷ trọng vốn hóa lớn, sự đồng thuận của ngân hàng vẫn là điều kiện quan trọng để VN-Index duy trì nền giá mới.

Nguồn finance.vietstock
Nguồn finance.vietstock

Nhóm chứng khoán tăng 0,45%. TCX tăng 2,54%, HCM tăng 1,34%, SSI và một số mã như VCI, BSI giữ được sắc xanh. Trong khi đó, VIX, VND, SHS, FTS và một số cổ phiếu khác giảm. Mức hồi của nhóm chứng khoán thấp hơn mức tăng chỉ số, phù hợp với bối cảnh thanh khoản chung vẫn thấp hơn phiên trước và dòng tiền chưa trở lại mạnh ở nhóm vốn hóa vừa.

Bất động sản là nhóm tăng mạnh nhất với 3,51%. Ngoài VIC và VHM, NLG tăng 4,47%, CEO tăng 2,33%, TCH tăng 2,09%; VRE, KBC và một số mã khác cũng đi lên. Dù vậy, KDH giảm 1,70%, DIG giảm 1,33%, còn NVL và PDR đóng cửa trong sắc đỏ. Bức tranh vì thế tích cực ở chỉ số ngành nhưng vẫn phân hóa mạnh giữa các doanh nghiệp.

Công nghệ hồi phục, bán lẻ, logistics và viễn thông còn thận trọng

Nhóm phần mềm tăng 0,75%, trong đó FPT tăng 0,83% lên 72.800 đồng. Đây cũng là mã được khối ngoại mua ròng gần 70 tỷ đồng. Trái lại, nhóm dịch vụ truyền thông giảm 0,97%; VGI giảm 1,15%, FOX giảm 0,78%. Sự trái chiều giữa công nghệ thông tin và viễn thông cho thấy dòng tiền vẫn lựa chọn khá rõ theo từng doanh nghiệp thay vì mua đồng loạt theo câu chuyện công nghệ.

Bán lẻ giảm 0,19%. MWG giảm 0,14% còn 73.100 đồng, FRT giảm 0,14% còn 142.700 đồng, DGW tiếp tục chịu áp lực bán. PNJ là một trong số ít mã đi ngược nhóm. Sau phiên giảm mạnh ngày 03/9, mức biến động hẹp hơn tại MWG và FRT cho thấy lực bán đã dịu lại, nhưng chưa xuất hiện tín hiệu phục hồi rộng của nhóm tiêu dùng không thiết yếu.

Nhóm logistics cũng kém tích cực. GMD giảm 0,26% còn 77.400 đồng, HAH giảm nhẹ, trong khi VSC giảm 3,47% xuống 13.900 đồng với thanh khoản cao hơn 13 triệu cổ phiếu. Cùng lúc, nhóm năng lượng giảm 0,57%. Ở mảng điện, POW giảm 0,77% xuống 12.850 đồng trong khi REE tăng 0,66% lên 45.550 đồng, phản ánh trạng thái phân hóa thay vì một xu hướng ngành rõ ràng.

Y tế tiếp tục đóng vai trò phòng thủ nhưng chưa thu hút dòng tiền lớn. DHG và DBD cùng giảm 0,31%, trong khi IMP gần như không phát sinh giao dịch trong phiên.

Với VN-Index đã đứng trên 1.850 điểm nhưng độ rộng HoSE còn yếu, tín hiệu cần theo dõi trong tuần tới là khả năng lan tỏa từ VN30 sang ngân hàng, chứng khoán, công nghệ, bán lẻ và các nhóm vốn hóa vừa. Nếu thanh khoản và độ rộng cùng cải thiện, vùng 1.850-1.870 điểm mới có cơ sở trở thành nền hỗ trợ cho nhịp tăng tiếp theo.

chứng khoán 04/9 VN-Index Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán Cổ phiếu công nghệ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▼680K 99,508 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▼583K 85,335 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
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