Nhiều ngân hàng có thể lãi đậm quý II, trong đó VPBank, mức tăng trưởng tín dụng tính đến cuối quý II đạt 12%.

Theo báo cáo mới công bố của Công ty Chứng khoán MB (MBS), lợi nhuận sau thuế quý II của các ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán ước tăng 14,7% so với cùng kỳ năm trước, cải thiện so với mức tăng 11% của quý I. Đáng chú ý, 8 ngân hàng được dự báo đạt mức tăng trưởng lợi nhuận trên 10%, bao gồm VPBank, Sacombank, VietinBank, HDBank, Eximbank, LPBank, OCB và VIB.

Trong số này, VPBank dẫn đầu với mức tăng lợi nhuận dự kiến lên tới 39%, tương đương 5.046 tỷ đồng. HDBank cũng được kỳ vọng ghi nhận lợi nhuận khoảng 5.171 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Báo cáo của MBS cho thấy xu hướng tích cực này đến từ sự phục hồi của biên lãi ròng (NIM), tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và áp lực trích lập dự phòng suy giảm. Với VPBank, mức tăng trưởng tín dụng tính đến cuối quý II đạt 12%, trong khi NIM ước tính giữ ổn định ở mức 5,9%. Dù vậy, chi phí dự phòng vẫn ở mức cao, ước đạt trên 9.000 tỷ đồng, tăng 38% so với quý trước.

Bức tranh lãi lớn của các nhà băng cũng được xác nhận từ báo cáo phân tích của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), với nhận định rằng MB và MSB cũng có kết quả kinh doanh tích cực. Theo nhóm phân tích, các ngân hàng có nền tảng tín dụng vững, kiểm soát rủi ro tốt và đa dạng hóa nguồn thu – như MB, Sacombank, HDBank – đang phục hồi nhanh hơn mặt bằng chung.

Cùng với lợi nhuận, tín dụng toàn hệ thống cũng tăng tốc trong quý II nhờ chính sách lãi suất thấp. Tính đến ngày 16/6, tín dụng đã tăng khoảng 7% so với đầu năm, gần gấp đôi mức 3,75% cùng kỳ năm 2024. MBS nhận định khối ngân hàng tư nhân đang dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng tín dụng, trong khi biên lãi ròng (NIM) có xu hướng duy trì ổn định, không còn suy giảm như các quý trước.

Kỳ vọng tích cực cho nửa cuối năm

Các chuyên gia trong ngành kỳ vọng lợi nhuận ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm. Ông Nguyễn Trọng Đình Tâm, Phó giám đốc Khối phân tích Công ty Chứng khoán Asean, cho rằng lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng niêm yết có thể tăng từ 15-17% trong 6 tháng cuối năm, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng cả năm được kỳ vọng đạt khoảng 16%.

Đặc biệt, việc luật hóa Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu có thể giúp tỷ lệ nợ xấu toàn ngành giảm thêm 0,3 điểm phần trăm, về khoảng 2,5%. Việc này sẽ hỗ trợ đáng kể cho hoạt động xử lý nợ và cải thiện chất lượng tài sản, nhất là với nhóm ngân hàng đẩy mạnh cho vay bán lẻ.

Cổ phiếu ngân hàng: Dòng tiền phân hóa

Sự khởi sắc trong kết quả kinh doanh cũng góp phần giữ chân dòng tiền ở nhóm cổ phiếu ngân hàng. Trong hơn hai tháng qua, nhiều mã như Techcombank, Sacombank đã tăng giá hơn 20%, vượt xa đà tăng chung của thị trường. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh như BID, VCB lại có xu hướng điều chỉnh.

Giới phân tích nhận định, các cổ phiếu đã tích lũy dài hạn và đang có mức định giá hấp dẫn – đặc biệt là nhóm quốc doanh như Vietcombank, BIDV – sẽ thu hút sự quan tâm của dòng tiền đầu tư trong nửa cuối năm. Việc một số nhà băng như VIB, ACB, MB hay Vietcombank tiếp tục tăng vốn cũng tạo thêm động lực hấp dẫn cho cổ phiếu ngân hàng trong thời gian tới.