Cổ phiếu Ngân hàng Hang Seng tăng gần 30% sau khi HSBC đề xuất tư nhân hóa

HSBC đã yêu cầu hội đồng quản trị của Ngân hàng Hang Seng đưa ra đề xuất tư nhân hóa cho các cổ đông.

Theo thông báo, HSBC - ngân hàng cho vay lớn nhất châu Âu đã yêu cầu hội đồng quản trị của Hang Seng Bank trình lên cổ đông một đề xuất tư nhân hóa theo kế hoạch sắp xếp (scheme of arrangement) được quy định trong Sắc lệnh Công ty của Hồng Kông.

Theo đề xuất, cổ phiếu của Ngân hàng Hang Seng sẽ bị hủy niêm yết với giá 155 đô la Hồng Kông/cổ phiếu, cao hơn khoảng 33% so với mức giá trung bình 30 ngày qua là 116,5 đô la Hồng Kông. HSBC hiện sở hữu khoảng 63% cổ phần của Hang Seng, đưa tổng giá trị thương vụ lên tới khoảng 106 tỷ đô la Hồng Kông.

Trong khi đó, cổ phiếu HSBC tại Hồng Kông lại giảm hơn 5% sau thông tin này.

Ông Georges Elhedery, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC, cho biết:

“Ưu đãi của chúng tôi là một cơ hội hấp dẫn để phát triển cả Hang Seng và HSBC. Chúng tôi sẽ bảo tồn thương hiệu, di sản và lợi thế khách hàng của Hang Seng, đồng thời đầu tư để khai phá các thế mạnh mới về sản phẩm, dịch vụ và công nghệ.”

Ông nhấn mạnh, thỏa thuận này thể hiện niềm tin lâu dài của HSBC vào vai trò của Hồng Kông như một trung tâm tài chính toàn cầu và là “siêu cầu nối” giữa thị trường quốc tế với Trung Quốc đại lục.

Theo tài liệu nộp cho Sở giao dịch Hồng Kông, ưu đãi tư nhân hóa sẽ được điều chỉnh nếu Hang Seng công bố cổ tức mới sau ngày công bố, ngoại trừ khoản cổ tức tạm thời thứ ba cho năm 2025.

HSBC cho biết một trong những ưu tiên chiến lược của tập đoàn là mở rộng hoạt động tại Hồng Kông, và việc củng cố sở hữu Hang Seng sẽ giúp họ “có vị thế tốt nhất” để hiện thực hóa mục tiêu này.

Ngân hàng Hang Seng, có trụ sở chính tại Hồng Kông, là đơn vị khu vực cốt lõi của HSBC với mối liên kết lịch sử sâu sắc.

Nhà phân tích cấp cao Michael Makdad của Morningstar nhận định:

“Việc niêm yết song song công ty mẹ và công ty con vốn dĩ gây ra nhiều vấn đề về quản trị. Theo nghĩa đó, động thái này của HSBC là tích cực và đã quá hạn từ lâu.”

Tuy nhiên, Hang Seng vẫn đối mặt với rủi ro nợ xấu gia tăng do sự suy yếu kéo dài của thị trường bất động sản Hồng Kông và Trung Quốc đại lục. Trong báo cáo nửa đầu năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng đạt 6,69% tổng dư nợ cho vay, tăng mạnh so với mức 6,12% cuối năm 2024 và 5,32% cùng kỳ năm ngoái.