Cổ phiếu CF PharmTech tăng vọt 224% trong lần ra mắt giao dịch tại Hồng Kông

12:07 | 08/10/2025
Công ty dược phẩm Trung Quốc CF PharmTech đã gây chú ý mạnh mẽ trên thị trường tài chính khi cổ phiếu của hãng tăng vọt 224% trong phiên giao dịch đầu tiên tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông vào ngày 8/10. Đây là một trong những màn ra mắt ấn tượng nhất trong năm, góp phần củng cố niềm tin vào đà hồi sinh của thị trường IPO Hồng Kông.
CF PharmTech, một doanh nghiệp chuyên về dược phẩm hô hấp đã huy động được khoảng 78 triệu USD từ đợt chào bán công khai, với giá niêm yết 14,75 HKD/cổ phiếu. Hai tổ chức bảo lãnh chính là CITIC Securities và CMB International Capital. Tính đến nửa đầu năm 2025, tổng vốn huy động qua IPO tại Hồng Kông đạt khoảng 14,1 tỷ USD, đánh dấu sự phục hồi đáng kể của trung tâm tài chính này sau giai đoạn trầm lắng.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương lại giao dịch trái chiều trong phiên giữa tuần, khi giới đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng tăng trưởng sau khi Ngân hàng Thế giới nâng dự báo cho khu vực. Chỉ số Hang Seng mở cửa giảm 1,35%, trong khi Nikkei 225 của Nhật Bản đi ngang, còn Topix tăng nhẹ 0,62%. Đồng yên suy yếu 0,38%, rơi xuống mức 152,48 JPY/USD – gần mức thấp nhất trong nhiều năm.

Tại Úc, chỉ số ASX/S&P 200 giảm 0,3%, trong khi thị trường Trung Quốc đại lục và Hàn Quốc nghỉ giao dịch do kỳ nghỉ lễ. Ở khu vực Thái Bình Dương, Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) bất ngờ cắt giảm lãi suất cơ bản 50 điểm xuống còn 2,5%, khiến đồng NZD mất gần 1% giá trị so với USD.

RBNZ nhận định hoạt động kinh tế đến giữa năm 2025 vẫn yếu, do các rào cản nguồn cung trong nước và tác động từ sự bất ổn toàn cầu. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự kiến công bố quyết định chính sách vào cuối ngày, thu hút sự chú ý của giới đầu tư khu vực.

Trên Phố Wall, ba chỉ số chính đồng loạt giảm trong bối cảnh lo ngại về lợi nhuận từ mảng trí tuệ nhân tạo của Oracle, cùng tình trạng chính phủ Mỹ đóng cửa sang tuần thứ hai. Chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, Nasdaq Composite mất 0,67%, và Dow Jones Industrial Average lùi 0,2%, chấm dứt chuỗi 7 phiên tăng liên tiếp.

