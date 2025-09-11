Oracle thúc đẩy làn sóng tăng trưởng AI, Nvidia và các ông lớn chip hưởng lợi

Oracle đã tiết lộ quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ cho mảng kinh doanh cơ sở hạ tầng đám mây của mình, dự báo doanh số sẽ tăng vọt lên 114 tỷ đô la trong năm tài chính 2029 của công ty. Ảnh: Reuters.

Để đáp ứng nhu cầu này, Oracle dự kiến nâng chi phí đầu tư lên 35 tỷ USD vào năm tài chính 2026, tập trung vào xây dựng các trung tâm dữ liệu GPU quy mô lớn. Karl Keirstead, nhà phân tích của UBS, cho rằng mục tiêu tăng trưởng “14 lần” trong 5 năm tới chủ yếu nhờ cơn khát GPU, đồng nghĩa các đối tác phần cứng như Nvidia, Broadcom, TSMC sẽ hưởng lợi trực tiếp.

Thực tế, ngay sau khi Oracle công bố triển vọng, cổ phiếu hàng loạt công ty trong hệ sinh thái AI đồng loạt tăng:

Nvidia: tăng 4%, củng cố vị thế cung cấp chip và hệ thống chiếm tới 70% chi phí trung tâm dữ liệu AI.

TSMC: tăng hơn 4%, nhờ doanh số tháng 8 tăng 34% và vai trò sản xuất chip cho Nvidia cùng nhiều hãng AI khác.

Broadcom: tăng 10%, nổi bật với thiết bị kết nối chip Nvidia và chip AI tùy chỉnh cho Google.

AMD: tăng 2%, dù thị phần GPU AI vẫn nhỏ so với Nvidia.

Micron: tăng 4%, hưởng lợi từ nhu cầu bộ nhớ tốc độ cao.

Dell và Super Micro Computer: mỗi cổ phiếu tăng 2% nhờ sản xuất máy chủ tích hợp chip Nvidia.

Không chỉ vậy, CoreWeave , một đối thủ “neo-cloud” cạnh tranh trực tiếp với Oracle cũng tăng 17% khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào nhu cầu hạ tầng AI không ngừng mở rộng.

Safra Catz, CEO Oracle, nhấn mạnh: “Phần lớn vốn đầu tư của chúng tôi đều dành cho thiết bị tạo doanh thu trong trung tâm dữ liệu”. Điều này phản ánh chiến lược của Oracle: thay vì chỉ theo sau Amazon, Microsoft hay Google, công ty đang muốn trở thành một mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Với cú hích từ Oracle, giới phân tích tin rằng thị trường AI sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, nơi nhu cầu xử lý dữ liệu khổng lồ không chỉ nuôi dưỡng các công ty phần mềm, mà còn đẩy mạnh cả ngành sản xuất chip và phần cứng toàn cầu.