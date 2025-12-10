Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

Doanh nghiệp số
Hôm nay 10/12, Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Coupang của Hàn Quốc rúng động khi CEO Park Dae-jun bất ngờ tuyên bố từ chức.
CEO của Coupang, Park Dae-jun, đã từ chức sau vụ rò rỉ dữ liệu của gần 34 triệu người dùng. Ảnh: Coupang.

Coupang - gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc đang chao đảo khi CEO Park Dae-jun tuyên bố từ chức chỉ ba tuần sau sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng. Vụ việc ảnh hưởng gần 34 triệu người dùng, trở thành một trong những bê bối lớn nhất của nền tảng này.

Đây được coi là một trong những sự cố an ninh mạng lớn nhất trong ngành bán lẻ trực tuyến Hàn Quốc những năm gần đây.

Trong thông báo chính thức, Coupang cho biết ông Park xin rời vị trí vì trách nhiệm liên quan đến vụ rò rỉ thông tin khách hàng – sự cố công ty công bố ngày 18 tháng 11. “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến công chúng thất vọng. Tôi cảm thấy trách nhiệm sâu sắc và quyết định từ chức khỏi mọi vị trí”, ông nói.

Cùng lúc đó, Coupang Inc. bổ nhiệm Harold Rogers Giám đốc Hành chính kiêm Cố vấn pháp lý làm CEO tạm quyền. Nhiệm vụ trước mắt của ông Rogers là trấn an khách hàng, giảm thiểu thiệt hại và ổn định vận hành nội bộ.

Ngân hàng Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất 2,5% giữa lúc siết chặt quy định bất động sản

Ông Park gia nhập Coupang từ năm 2012 và mới trở thành CEO duy nhất vào tháng 5 năm nay, sau khi công ty chấm dứt mô hình đồng CEO. Ông được đánh giá là người đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng khu vực, mở rộng các mảng kinh doanh mới và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Cùng ngày ông Park từ chức, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố chính phủ sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm pháp lý liên quan. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục đột kích trụ sở Coupang ngày thứ hai liên tiếp để điều tra nguồn gốc rò rỉ dữ liệu.

Theo hãng tin Yonhap, một công dân Trung Quốc từng làm việc tại Coupang đã bị nêu trong lệnh khám xét với cáo buộc xâm nhập hệ thống mạng và làm rò rỉ dữ liệu mật. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng kêu gọi siết chặt chế tài đối với các hành vi vi phạm dữ liệu, coi sự cố của Coupang là “lời cảnh tỉnh” cho toàn ngành.

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Đại học Bách khoa Hà Nội và Huawei Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ

Doanh nghiệp số
Cụ thể, hai bên sẽ cùng nhất về thỏa thuận hợp tác trong việc số hóa Đại học Bách khoa và đào tạo nhân tài cho lĩnh vực AI, 5G, Cloud, Green Energy…
10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

Nhân lực số
10 doanh nhân nhận giải Sao Đỏ năm 2025 điều hành các doanh nghiệp có tổng tài sản vượt 2,8 triệu tỷ đồng, thu về 214.000 tỷ đồng doanh thu và đóng góp gần 14.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.
Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Tư vấn chỉ dẫn
Người lao động có quyền yêu cầu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 15 ngày làm việc khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện nghĩa vụ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2962/BHXH-QLT ngày 13/11/2025 hướng dẫn chi tiết quy trình này cho các trường hợp xảy ra trước 01/7/2024.
Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Samsung tổ chức vòng thi GSAT tại Hà Nội, tìm kiếm nhân lực công nghệ cho năm 2025

Nhân lực số
Ngày 23/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Samsung Việt Nam tổ chức kỳ thi GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt II năm 2025 dành cho kỹ sư, cử nhân và sinh viên đại học trên cả nước.
Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Doanh nghiệp số
Có thể nói, lần thứ ba liên tiếp đạt được danh hiệu này đã giúp Schaeffler khẳng định cam kết bền vững của công ty trong việc tạo ra một môi trường làm việc truyền cảm hứng, đề cao sự hòa nhập và thúc đẩy sáng tạo cho đội ngũ nhân tài tại Việt Nam.
