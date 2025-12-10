Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng

CEO của Coupang, Park Dae-jun, đã từ chức sau vụ rò rỉ dữ liệu của gần 34 triệu người dùng. Ảnh: Coupang.

Coupang - gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc đang chao đảo khi CEO Park Dae-jun tuyên bố từ chức chỉ ba tuần sau sự cố rò rỉ dữ liệu nghiêm trọng. Vụ việc ảnh hưởng gần 34 triệu người dùng, trở thành một trong những bê bối lớn nhất của nền tảng này.

Đây được coi là một trong những sự cố an ninh mạng lớn nhất trong ngành bán lẻ trực tuyến Hàn Quốc những năm gần đây.

Trong thông báo chính thức, Coupang cho biết ông Park xin rời vị trí vì trách nhiệm liên quan đến vụ rò rỉ thông tin khách hàng – sự cố công ty công bố ngày 18 tháng 11. “Tôi vô cùng xin lỗi vì đã khiến công chúng thất vọng. Tôi cảm thấy trách nhiệm sâu sắc và quyết định từ chức khỏi mọi vị trí”, ông nói.

Cùng lúc đó, Coupang Inc. bổ nhiệm Harold Rogers Giám đốc Hành chính kiêm Cố vấn pháp lý làm CEO tạm quyền. Nhiệm vụ trước mắt của ông Rogers là trấn an khách hàng, giảm thiểu thiệt hại và ổn định vận hành nội bộ.

Ông Park gia nhập Coupang từ năm 2012 và mới trở thành CEO duy nhất vào tháng 5 năm nay, sau khi công ty chấm dứt mô hình đồng CEO. Ông được đánh giá là người đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng khu vực, mở rộng các mảng kinh doanh mới và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ.

Cùng ngày ông Park từ chức, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min-seok tuyên bố chính phủ sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm pháp lý liên quan. Trong khi đó, cảnh sát tiếp tục đột kích trụ sở Coupang ngày thứ hai liên tiếp để điều tra nguồn gốc rò rỉ dữ liệu.

Theo hãng tin Yonhap, một công dân Trung Quốc từng làm việc tại Coupang đã bị nêu trong lệnh khám xét với cáo buộc xâm nhập hệ thống mạng và làm rò rỉ dữ liệu mật. Tuần trước, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cũng kêu gọi siết chặt chế tài đối với các hành vi vi phạm dữ liệu, coi sự cố của Coupang là “lời cảnh tỉnh” cho toàn ngành.