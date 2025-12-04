Công nghệ số
Kaspersky phát hiện nửa triệu tệp độc hại mỗi ngày

Anh Thái

Anh Thái

14:35 | 04/12/2025
Theo đó, trung bình mỗi ngày, hệ thống của Kaspersky ghi nhận 500.000 tệp độc hại, tăng 7% so với năm trước.
Kết nối AI mã nguồn mở là 'điểm yếu' để tội phạm tấn công Tăng cường hiện diện, Kaspersky khai trương văn phòng đầu tiên tại Việt Nam SOC sẽ là lớp phòng vệ trọng yếu cho các lĩnh vực tại Việt Nam
Điều này đồng nghĩa với việc rất nhiều mối nguy hại đang có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn cầu, trong đó, mã độc đánh cắp mật khẩu (password stealer) tăng 59%, phần mềm gián điệp (spyware) tăng 51%, và mã độc backdoor tăng 6% so với năm 2024.

Những số liệu này nằm trong Kaspersky Security Bulletin - chuỗi báo cáo tổng hợp các xu hướng an ninh mạng nổi bật trong năm qua.

Hệ điều hành Windows tiếp tục là mục tiêu tấn công hàng đầu. Trong năm 2025, 48% người dùng Windows bị nhắm đến bởi nhiều mối đe dọa khác nhau. Đối với người dùng macOS tỷ lệ này là 29%.
Mối đe dọa trên web (Web threats)

Cụ thể, có 27% người dùng trên phạm vi toàn cầu bị tấn công bởi các mối đe dọa qua web (web threats). Đây là các loại mã độc nhắm vào người dùng khi họ truy cập trực tuyến. Các mối đe dọa trên web không chỉ xuất hiện khi người dùng lướt web, mà có thể hiện diện ở bất kỳ giai đoạn nào trong suốt quá trình tấn công và gây ra thiệt hại.

Mối đe dọa trên thiết bị (On-device threats)

33% người dùng đối mặt với các loại mã độc xâm nhập trực tiếp vào thiết bị, thông qua USB, ổ cứng rời, CD/DVD, các tệp xâm nhập vào máy tính dưới định dạng nén (ví dụ các tệp cài đặt phức tạp, tệp được mã hóa, …)

Xu hướng theo khu vực từ năm 2024 đến 2025 (dựa trên số phần mềm độc hại được phát hiện)

Xu hướng này cũng tăng đều ở các khu vực

Mỹ Latinh

Số vụ tấn công bằng mã độc backdoor tăng 24%

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 35%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 64%

Trung Đông

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 26%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 37%

Châu Âu

Số vụ tấn công qua các mối đe dọa trên thiết bị tăng 1%

Số vụ tấn công bằng mã độc backdoor tăng 50%

Số vụ tấn công bằng mã khai thác lỗ hổng để xâm nhập hệ thống (exploits) tăng 5%

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 48%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 64%

Châu Á - Thái Bình Dương

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 132%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 32%

Châu Phi

Số vụ tấn công bằng mã độc backdoor tăng 2%

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 43%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 53%

Cộng đồng các quốc gia độc lập

Số vụ tấn công qua các mối đe dọa trên thiết bị tăng 19%

Số vụ tấn công bằng mã độc backdoor tăng 25%

Số vụ tấn công bằng mã khai thác lỗ hổng để xâm nhập hệ thống tăng 10%

Số vụ tấn công bằng mã độc đánh cắp mật khẩu tăng 67%

Số vụ tấn công bằng phần mềm gián điệp tăng 68%

Nhận định về vấn đề này, ông Alexander Liskin, Trưởng bộ phận nghiên cứu mối đe dọa tại Kaspersky cho biết:“Bối cảnh an ninh mạng hiện nay được định hình bởi các cuộc tấn công ngày càng tinh vi, nhắm vào cả tổ chức lẫn cá nhân trên toàn thế giới. Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất của Kaspersky năm nay là sự trở lại của Hacking Team sau khi đổi tên năm 2019, với phần mềm gián điệp thương mại Dante được sử dụng trong chiến dịch APT ForumTroll, khai thác các lỗ hổng zero-day trên trình duyệt Chrome và Firefox. Lỗ hổng bảo mật vẫn là con đường phổ biến nhất để kẻ tấn công xâm nhập mạng doanh nghiệp, tiếp theo là việc lợi dụng thông tin đăng nhập bị đánh cắp. Đây là nguyên nhân lý giải vì sao số vụ tấn công dùng mã độc đánh cắp mật khẩu và phần mềm gián điệp tăng mạnh trong năm nay.

Các vụ tấn công chuỗi cung ứng cũng xuất hiện nhiều hơn, bao gồm cả các cuộc tấn công nhắm vào phần mềm với mã nguồn mở. Năm nay, số lượng các cuộc tấn công dạng này tăng đáng kể, và thậm chí chúng ta còn chứng kiến lần đầu tiên mã độc con sâu NPM Shai-Hulud lan rộng (sâu NPM Shai-Hulud là một loại mã độc tự lây lan xuất hiện trên hệ sinh thái NPM - nền tảng cung cấp các gói phần mềm nguồn mở mà lập trình viên trên toàn thế giới dùng để xây dựng website và ứng dụng). Trước bối cảnh các mối đe dọa ngày càng phức tạp, việc triển khai các chiến lược an ninh mạng vững chắc là tối quan trọng đối với mọi tổ chức. Nếu không, chỉ cần một cuộc tấn công có thể khiến hệ thống gián đoạn trong nhiều tháng. Người dùng cá nhân cũng cần sử dụng các giải pháp bảo mật đáng tin cậy, nếu không muốn làm lộ dữ liệu và tiền bạc của bản thân, thậm chí còn có thể gây rủi ro cho cả tổ chức.”

* Chi tiết báo cáo có tại link

Để tự bảo vệ mình trước các mối nguy hại, Kaspersky khuyến nghị:

  1. Đối với người dùng cá nhân:

Không tải và cài đặt ứng dụng từ nguồn không đáng tin cậy.

Không nhấp vào liên kết từ người lạ, email hoặc quảng cáo trực tuyến đáng ngờ.

Luôn bật xác thực hai yếu tố khi có thể. Thiết lập mật khẩu mạnh gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Sử dụng trình quản lý mật khẩu để lưu trữ an toàn.

Cài đặt bản cập nhật ngay khi sẵn sàng. Các bản cập nhật thường chứa bản vá cho những lỗ hổng quan trọng.

Bỏ qua mọi yêu cầu đề nghị tắt phần mềm bảo mật hoặc hệ thống an ninh của công ty.

Sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện, phù hợp với thiết bị, ví dụ như Kaspersky Premium.

  1. Đối với tổ chức, doanh nghiệp:

Cập nhật phần mềm thường xuyên trên toàn bộ thiết bị để tránh bị khai thác lỗ hổng và ngăn kẻ tấn công xâm nhập mạng nội bộ.

Không công khai các dịch vụ truy cập từ xa (như RDP - Remote Desktop Protocol) lên internet nếu không thực sự cần thiết. Nếu phải dùng, hãy bảo vệ hệ thống bằng mật khẩu mạnh và kiểm soát truy cập nghiêm ngặt.

Triển khai các giải pháp Kaspersky Next nâng cao để có thể quan sát toàn diện hạ tầng CNTT, phát hiện và xử lý nhanh các mối đe dọa phức tạp và tấn công theo kiểu APT.

Sử dụng nguồn Threat Intelligence mới nhất để cập nhật kịp thời các chiến thuật, kỹ thuật và quy trình (TTPs) mà tội phạm mạng đang sử dụng.

Sao lưu dữ liệu doanh nghiệp định kỳ. Bản sao lưu cần được cách ly khỏi mạng nội bộ, đồng thời đảm bảo có thể truy cập nhanh trong các tình huống khẩn cấp.

=> Tất cả số liệu thống kê trong báo cáo này đều được lấy từ Kaspersky Security Network (KSN). Số liệu thống kế của năm 2025 bao gồm giai đoạn từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 10 năm 2025.

Kaspersky hệ thống của Kaspersky ghi nhận An ninh mạng tấn công APT ForumTroll phần mềm gián điệp Dante lỗ hổng zero-day Chrome Firefox mã độc đánh cắp mật khẩu tấn công chuỗi cung ứng phần mềm bảo mật doanh nghiệp Việt Nam

