NÓNG: Đối thoại cùng chuyên gia về Thuế dành cho hộ kinh doanh

14:22 | 04/12/2025
Cuộc đối thoại cùng chuyên gia, đồng hành hộ kinh doanh trước “giờ G” chuyển đổi thuế sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 04/12/2025, nhằm giúp các hộ kinh doanh nắm rõ lộ trình chuyển đổi, tránh bị động và từng bước tiếp cận phương thức kê khai thuế mới một cách hiệu quả, đúng quy định.
Theo lộ trình cải cách thuế, kể từ đầu năm 2026, hình thức thuế khoán vốn quen thuộc với nhiều hộ kinh doanh nhờ sự đơn giản sẽ chấm dứt. Thay vào đó, hộ kinh doanh buộc phải chuyển sang phương pháp kê khai thuế. Sự thay đổi này được đánh giá là cần thiết trong tiến trình minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, tuy nhiên cũng đặt ra không ít băn khoăn cho cộng đồng hộ kinh doanh, đặc biệt là ở nhóm chưa quen với công nghệ và các thủ tục số hóa.

Hiểu tâm lý lo lắng của rất nhiều hộ kinh doanh khi phải bắt đầu từ đâu, kê khai như thế nào cho đúng, sử dụng phần mềm ra sao, nếu sai sót thì xử lý thế nào? Trong bối cảnh “giờ G” đang đến gần, việc thiếu thông tin và định hướng cụ thể rất dễ khiến nhiều hộ rơi vào tình trạng lúng túng, thậm chí bị động trước những yêu cầu mới từ cơ quan thuế.

Buổi giao lưu trực tuyến do VNPT VinaPhone tổ chức sẽ như một “lớp học mở” dành cho hộ kinh doanh tại tại fanpage oneSME Shop hoặc fanpage VNPT VinaPhone. Tại đây người tham dự có thể tiếp cận thông tin chính xác từ chuyên gia, đồng thời được hướng dẫn từng bước để sẵn sàng cho giai đoạn chuyển đổi. Chương trình có sự tham gia của ông Đỗ Kế Công – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số doanh nghiệp VNPT VinaPhone, bà Hoàng Hồng Liên – Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế & doanh nghiệp Nexia STT và bà Nguyễn Hải Vân – Giám đốc Phân khúc khách hàng khá giả Ngân hàng MSB.

Chương trình có sự tham gia của ông Đỗ Kế Công – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số doanh nghiệp VNPT VinaPhone, bà Hoàng Hồng Liên – Giám đốc Bộ phận Tư vấn thuế & doanh nghiệp Nexia STT và bà Nguyễn Hải Vân – Giám đốc Phân khúc khách hàng khá giả Ngân hàng MSB.

Các chuyên gia sẽ phân tích lộ trình bắt buộc chuyển đổi từ thuế khoán sang thuế kê khai, làm rõ những thay đổi quan trọng mà hộ kinh doanh cần nắm vững. Nội dung chương trình tập trung vào việc phân loại các nhóm hộ kinh doanh, nhận diện đúng nghĩa vụ thuế tương ứng và hướng dẫn quy trình 5 bước để chuẩn hóa hoạt động kê khai, từ đăng ký tờ khai, thiết lập sổ sách kế toán đến sử dụng hóa đơn điện tử. Bên cạnh đó, người tham dự có thể đặt câu hỏi trực tiếp để được tư vấn theo từng tình huống cụ thể, giúp gỡ nút thắt trong quá trình chuẩn bị chuyển đổi.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh kiến thức chuyên môn, đại diện VNPT cũng sẽ giới thiệu gói hỗ trợ thiết thực dành riêng cho người tham dự Webinar nhằm giảm bớt áp lực chi phí ban đầu. Theo đó, các hộ kinh doanh sẽ có cơ hội được sử dụng miễn phí 100% cước sử dụng trong vòng 6 tháng đối với phần mềm VNPT HKD và chữ ký số, đồng thời được tặng 1.000 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đây được xem là bước hỗ trợ “đi tắt đón đầu”, giúp các hộ vừa làm quen với công cụ số, vừa tiết kiệm chi phí trong giai đoạn đầu triển khai.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, việc chuyển đổi hình thức kê khai thuế từ hộ khoán sang kê khai sẽ chính thức bước vào giai đoạn bắt buộc. Hãy cùng VNPT VinaPhone và các chuyên gia tháo gỡ các vướng mắc, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng và từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh hiện đại, minh bạch.

Các Hộ kinh doanh quan tâm có thể theo dõi và đặt câu hỏi trong chương trình livestream từ 15h -16h ngày 4/12/2025 tại fanpage oneSME Shop hoặc fanpage VNPT VinaPhone để không bỏ lỡ những thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và lộ trình phát triển kinh doanh của mình.

