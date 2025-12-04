Chuyển động số
Tư vấn chỉ dẫn

05 lỗi khai báo hàng hóa khiến nhiều nhà thầu bị loại - Bạn đã biết chưa?

Doãn Huy

Doãn Huy

15:57 | 04/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong các gói thầu mua sắm hàng hóa, bước kê khai thông tin luôn đóng vai trò quyết định việc hồ sơ dự thầu (HSDT) được đánh giá hay bị loại. Tuy nhiên, thống kê và phản ánh từ nhiều bên mời thầu cho thấy, không ít nhà thầu vẫn mắc những lỗi tưởng nhỏ nhưng lại đủ để đánh bật cả một hồ sơ khỏi vòng chấm thầu.
Bộ Công an chỉ ra hàng loạt sai phạm đấu thầu thiết bị điện Đại biểu đề nghị dừng luật Đấu thầu, Bộ trưởng nói sẽ 'hỗn loạn' Trí Việt Investcons bị tỉnh Thanh Hóa cấm thầu 3 năm
05 lỗi khai báo hàng hóa khiến nhiều nhà thầu bị loại - Bạn đã biết chưa?
Hướng dẫn cách khai báo hàng hóa trong đấu thầu.

Dưới đây là 05 lỗi khai báo hàng hóa phổ biến nhất, được tổng hợp từ hướng dẫn của Điện tử và Ứng dụng thực tiễn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

1. Kê khai nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị hàng hóa

Đây là lỗi phổ biến nhất.

Ví dụ: với 1 chiếc máy tính, nhà thầu khai tại cùng dòng:

“Dell hoặc HP hoặc Lenovo”.

Việc chào “nhiều hãng cho 1 đơn vị hàng hóa” khiến bên mời thầu không xác định được nhà thầu thực sự dự định cung cấp loại hàng nào. Kết quả: HSDT bị loại ngay từ bước đánh giá tính hợp lệ.

Nếu số lượng là nhiều chiếc, nhà thầu được phép chào nhiều hãng, nhưng phải ghi rõ:

Ví dụ: 3 chiếc Dell, 2 chiếc HP, 1 chiếc Lenovo. Trong đó minh bạch và cụ thể là yếu tố bắt buộc.

2. Chào nhiều xuất xứ cho một mặt hàng

Không ít hồ sơ ghi kiểu:

“Xuất xứ: Việt Nam/Thái Lan/Trung Quốc” cho cùng một sản phẩm.

Đây là lỗi khiến hồ sơ hoặc bị yêu cầu làm rõ hoặc bị loại ngay nếu HSMT không cho phép nhiều phương án.

Đặc biệt lưu ý: nếu HSMT yêu cầu xuất xứ theo nhóm nước (ví dụ: G7, EU) hoặc “xuất xứ Việt Nam”, mọi khai báo không phù hợp đều bị loại trực tiếp.

3. Không ghi rõ ký mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất

Một số nhà thầu điền vào mẫu 10B những cụm mơ hồ như:

“theo đề xuất kỹ thuật”, theo E-HSDT, hoặc để trống toàn bộ.

Theo quy định, nhà thầu phải cam kết loại hàng hóa cụ thể, gồm: Ký mã hiệu, nhãn hiệu, năm sản xuất, hãng sản xuất, xuất xứ.

Thiếu một trong các mục trên, hồ sơ có thể bị đánh giá là không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

4. Khai sai hoặc cố tình để “không có mã hiệu”

Một số nhà thầu ghi “không có” ở phần mã hiệu trong khi thực tế sản phẩm của hãng có mã cụ thể. Khi bên mời thầu đối chiếu catalog hoặc tài liệu kỹ thuật, sự không trùng khớp này khiến hồ sơ bị loại vì thiếu tính trung thực.

Trường hợp hàng thủ công, hàng OEM hoặc sản phẩm thực sự không có mã hiệu — nhà thầu có thể ghi “không có”, nhưng phải kèm giải trình rõ ràng.

05 nội dung nhà thầu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu 05 nội dung nhà thầu cần chuẩn bị khi được mời đối chiếu tài liệu

Mặc dù theo quy định mới của Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP không còn quy định bước đối chiếu tài liệu, tuy ...

5. Sai định dạng khi upload mẫu 10B lên hệ thống

Nhiều nhà thầu tải về mẫu Excel, sau đó vô tình như thêm cột, xóa dòng, thay đổi cấu trúc, hoặc copy từ file khác dẫn đến lỗi định dạng.

Hệ thống mời thầu điện tử sẽ báo lỗi. Nếu không phát hiện kịp để nộp lại, HSDT bị coi là không hợp lệ.

Điện tử Ứng dụng khuyến nghị: Ưu tiên điền trực tiếp trên Webform, nếu dùng Excel, phải tuân thủ đúng cấu trúc mẫu 10B, dùng đúng trình duyệt và phiên bản Office tương thích

Vì sao những lỗi này nguy hiểm?

Bởi trong gói thầu mua sắm hàng hóa, bước đánh giá tính hợp lệ là “cửa ải” đầu tiên. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến hồ sơ bị loại trước khi được xem xét về kỹ thuật hay giá.

Nhiều nhà thầu có giá chào cạnh tranh nhưng vẫn thua thầu chỉ vì… khai báo sai một dòng trong mẫu 10B.

Lời khuyên dành cho nhà thầu

Để tránh bị loại đáng tiếc, nhà thầu cần:

✔ Kê khai một loại, một hãng, một xuất xứ cho mỗi đơn vị hàng hóa

✔ Ghi đầy đủ các thông tin: mã hiệu – nhãn hiệu – năm sản xuất – hãng – xuất xứ

✔ Đối chiếu đúng yêu cầu HSMT

✔ Kiểm tra lại file Excel trước khi upload

✔ Luôn xem lại toàn bộ HSDT trước khi nộp

CHECKLIST 10 Bước kiểm tra kê khai hàng hóa trước khi nộp HSDT

1. Xác định chính xác từng đơn vị hàng hóa

Đọc kỹ bảng yêu cầu kỹ thuật trong HSMT.

Tách rõ từng mặt hàng, từng mã, từng số lượng.

2. Chỉ chào một hãng cho một đơn vị hàng hóa

Không được ghi “Hoặc”, “Tương đương”, “Dell/HP/Lenovo”…

Nếu gói có số lượng nhiều → chào nhiều hãng phải tách rõ số lượng theo từng hãng.

3. Xác nhận xuất xứ rõ ràng và duy nhất

Ghi đúng 01 xuất xứ.

Tuyệt đối không ghi “VN/TQ/TL”.

Phải phù hợp yêu cầu của HSMT (ví dụ: G7 / EU / Việt Nam…).

4. Ghi chính xác mã hiệu – nhãn hiệu – năm sản xuất

Không để trống.

Không ghi mơ hồ (“Theo catalogue”, “Theo đề xuất kỹ thuật”).

Không ghi sai hoặc thiếu so với tài liệu đính kèm.

5. Đảm bảo hàng hóa có đầy đủ tài liệu chứng minh

Catalogue, datasheet, CO/CQ (nếu yêu cầu).

Tài liệu phải cùng mã hiệu với hàng kê khai.

6. Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu kỹ thuật

So sánh từng thông số với bảng “Yêu cầu nhà thầu đáp ứng”.

Nếu thông số thấp hơn → phải chỉnh lại hoặc giải trình.

7. Đảm bảo các thông số không mâu thuẫn giữa các mục

Tránh trường hợp: thông số trong bảng kê khai một kiểu, trong catalogue một kiểu.

8. Giữ nguyên cấu trúc Mẫu 10B

Không thêm dòng, không xoá cột, không merge ô.

Không đổi thứ tự cột hệ thống.

9. Kiểm tra định dạng file Excel trước khi upload

Lưu đúng định dạng hệ thống: .xls hoặc .xlsx.

Tránh lỗi font, lỗi công thức, lỗi ký tự đặc biệt.

10. Rà soát lần cuối trước khi nộp

Mở xem lại trên hệ thống sau khi upload.

Kiểm tra xem có bị lỗi định dạng / lỗi hiển thị.

Đảm bảo thông tin thống nhất toàn bộ HSDT.

TEMPLATE Mẫu 10B (Khai báo hàng hóa, bản để nhà thầu tự điền)

Dưới đây là bản mẫu đã được chuẩn hóa theo đúng cấu trúc hệ thống mời thầu điện tử.

MẪU 10B – BẢNG KÊ KHAI HÀNG HÓA (TEMPLATE CHUẨN)

1. Tên hàng hóa:

…………………………………………

2. Ký mã hiệu:

…………………………………………

3. Nhãn hiệu (Brand):

…………………………………………

4. Hãng sản xuất (Manufacturer):

…………………………………………

5. Xuất xứ:

…………………………………………

6. Năm sản xuất:

…………………………………………

7. Thông số kỹ thuật chủ yếu:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

8. Tài liệu đính kèm chứng minh:

Catalogue: ✔/✘

Datasheet: ✔/✘

CO/CQ (nếu yêu cầu): ✔/✘

9. Ghi chú khác:

……………………………………………

kê khai hàng hóa lỗi kê khai hàng hóa nhà thầu bị loại hồ sơ dự thầu HSDT mẫu 10B đấu thầu qua mạng khai báo hàng hóa trong đấu thầu lỗi phổ biến khi kê khai Luật Đấu thầu 2023 xuất xứ hàng hóa nhãn hiệu hàng hóa catalogue hàng hóa đánh giá hồ sơ dự thầu sai sót khi chào hàng

Bài liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Tư vấn chỉ dẫn
PowerShell là công cụ dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mạnh mẽ được Microsoft phát triển, giúp các quản trị viên hệ thống (System Admin) tự động hóa và quản lý hệ thống Windows hiệu quả hơn. Thay vì thao tác thủ công qua giao diện đồ họa, PowerShell cho phép bạn thực hiện hàng loạt tác vụ phức tạp chỉ với vài dòng lệnh. Bài viết dưới đây tổng hợp những lệnh PowerShell quan trọng nhất đã được thực hiện trong thực tế quản trị hệ thống.
Lỗi

Lỗi 'Panic Full' trên iPhone và cách xử lý

Tư vấn chỉ dẫn
Lỗi Panic Full trên iOS khiến iPhone treo, đơ và phản hồi chậm do linh kiện xuống cấp, dính nước, iOS lỗi thời hoặc ứng dụng độc hại. Vậy, chúng ta cần phải làm gì khi iPhone gặp lỗi này?
Phường Hoàng Liệt diễn tập chữa cháy nhà dân trong ngõ sâu, kiểm tra khả năng ứng phó sự cố

Phường Hoàng Liệt diễn tập chữa cháy nhà dân trong ngõ sâu, kiểm tra khả năng ứng phó sự cố

Tư vấn chỉ dẫn
Ngày 28/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp phường Hoàng Liệt tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại khu dân cư phố Bằng Liệt.
Macbook chạy chậm, những mẹo tăng tốc

Macbook chạy chậm, những mẹo tăng tốc

Tư vấn chỉ dẫn
Bạn đang sở hữu chiếc MacBook nhưng đang phải đối mặt với tình trạng máy chạy chậm, lag, quạt quay ồn ào? Đừng vội bỏ tiền mua máy mới! Bài viết này sẽ tiết lộ 10 bí quyết "hồi sinh" MacBook của bạn, từ máy mới đến máy cũ đều được áp dụng
Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Tư vấn chỉ dẫn
Người lao động có quyền yêu cầu xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 15 ngày làm việc khi doanh nghiệp mất khả năng thực hiện nghĩa vụ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2962/BHXH-QLT ngày 13/11/2025 hướng dẫn chi tiết quy trình này cho các trường hợp xảy ra trước 01/7/2024.
Xem thêm

Đọc nhiều

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C
TP Hồ Chí Minh

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
21°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
21°C
Hà Giang

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
16°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C
Khánh Hòa

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
21°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
22°C
Nghệ An

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
13°C
Phan Thiết

24°C

Cảm giác: 24°C
mây rải rác
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
23°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
14°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ bảy, 06/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 06/12/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 06/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 06/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 06/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 06/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 07/12/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/12/2025 06:00
24°C
Chủ nhật, 07/12/2025 09:00
22°C
Chủ nhật, 07/12/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 15:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 18:00
19°C
Chủ nhật, 07/12/2025 21:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 08/12/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 08/12/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 08/12/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 08/12/2025 12:00
18°C
Thứ hai, 08/12/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 18:00
17°C
Thứ hai, 08/12/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 09/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 09/12/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 09/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 09/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 09/12/2025 18:00
18°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16921 17191 17763
CAD 18361 18637 19249
CHF 32325 32708 33351
CNY 0 3470 3830
EUR 30160 30434 31461
GBP 34388 34780 35712
HKD 0 3258 3459
JPY 163 167 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14915 15502
SGD 19818 20100 20626
THB 738 802 855
USD (1,2) 26105 0 0
USD (5,10,20) 26147 0 0
USD (50,100) 26175 26195 26409
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,169 26,169 26,409
USD(1-2-5) 25,123 - -
USD(10-20) 25,123 - -
EUR 30,332 30,356 31,529
JPY 166.74 167.04 174.14
GBP 34,771 34,865 35,705
AUD 17,179 17,241 17,701
CAD 18,580 18,640 19,181
CHF 32,622 32,723 33,425
SGD 19,967 20,029 20,661
CNY - 3,682 3,783
HKD 3,336 3,346 3,431
KRW 16.58 17.29 18.57
THB 786.78 796.5 848.7
NZD 14,922 15,061 15,423
SEK - 2,770 2,852
DKK - 4,057 4,177
NOK - 2,583 2,660
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,001.9 - 6,738.76
TWD 762.15 - 918.31
SAR - 6,926.92 7,256.83
KWD - 83,875 88,759
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,165 26,169 26,409
EUR 30,163 30,284 31,439
GBP 34,543 34,682 35,674
HKD 3,318 3,331 3,445
CHF 32,364 32,494 33,422
JPY 165.88 166.55 173.89
AUD 17,083 17,152 17,721
SGD 20,017 20,097 20,671
THB 804 807 845
CAD 18,544 18,618 19,193
NZD 14,977 15,502
KRW 17.23 18.86
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25928 25928 26400
AUD 17098 17198 18120
CAD 18538 18638 19651
CHF 32569 32599 34181
CNY 0 3694.2 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 30350 30380 32102
GBP 34691 34741 36501
HKD 0 3390 0
JPY 166.81 167.31 177.82
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6570 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15022 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19980 20110 20838
THB 0 767.8 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15180000 15180000 15380000
SBJ 13000000 13000000 15380000
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,195 26,250 26,409
USD20 26,200 26,250 26,409
USD1 23,895 26,250 26,409
AUD 17,128 17,228 18,337
EUR 30,447 30,447 31,864
CAD 18,484 18,584 19,897
SGD 20,055 20,205 20,766
JPY 166.7 168.2 173.3
GBP 34,770 34,920 36,005
XAU 15,248,000 0 15,452,000
CNY 0 3,580 0
THB 0 806 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 150,000 153,000
Hà Nội - PNJ 150,000 153,000
Đà Nẵng - PNJ 150,000 153,000
Miền Tây - PNJ 150,000 153,000
Tây Nguyên - PNJ 150,000 153,000
Đông Nam Bộ - PNJ 150,000 153,000
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,180 15,380
Miếng SJC Nghệ An 15,180 15,380
Miếng SJC Thái Bình 15,180 15,380
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,000 15,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,000 15,300
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,000 15,300
NL 99.99 14,120
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,120
Trang sức 99.9 14,590 15,190
Trang sức 99.99 14,600 15,200
Cập nhật: 05/12/2025 01:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,518 15,382
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,518 15,383
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,494 1,519
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,494 152
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,479 1,509
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,906 149,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,836 113,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 95,272 102,772
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,708 92,208
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,633 88,133
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,582 63,082
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,518 1,538
Cập nhật: 05/12/2025 01:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

5 điểm cải tiến đáng chú ý trên Huawei FreeBuds 7i

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Malaysia chặn 2,98 triệu cuộc gọi lừa đảo bằng xác minh danh tính số

Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Hệ sinh thái số Zalo: Chuyển mình từ ứng dụng nhắn tin sang nền tảng đa dịch vụ

Hơn 18.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay

Hơn 18.000 tên miền nhái đã được kẻ tấn công tung ra trong mùa lễ hội năm nay

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard

Khẳng định cam kết dẫn đầu về chuẩn mực chất lượng thế hệ mới, OPPO công bố khái niệm Apex Guard

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Bên trong nhà máy đất hiếm lớn nhất châu Âu

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Công Thương vạch lộ trình chuyển đổi số và xanh đến 2030

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Ngành Thuế rà soát tiến độ thực hiện hai nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm

Thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa trong sắc xanh sáng thứ Năm

Trung Quốc với ba điểm nóng kinh tế năm 2026

Trung Quốc với ba điểm nóng kinh tế năm 2026

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

NÓNG: Đối thoại cùng chuyên gia về Thuế dành cho hộ kinh doanh

NÓNG: Đối thoại cùng chuyên gia về Thuế dành cho hộ kinh doanh

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt