Đại biểu đề nghị dừng luật Đấu thầu, Bộ trưởng nói sẽ 'hỗn loạn'

Đại biểu yêu cầu dừng luật vì "kìm hãm phát triển"

Phát biểu tại phiên thảo luận sáng 28/5, đại biểu Nguyễn Quang Huân (đoàn Bình Dương) cho rằng luật Đấu thầu hiện tại quy định quá chi tiết, khiến địa phương rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. "Làm trái luật thì bị xử lý, làm theo luật thì mất hết không gian phát triển, sáng tạo", ông Huân nêu quan điểm.

Đại biểu Nguyễn Quang Huân đề nghị dừng luật Đấu thầu vì nhiều vướng mắc, rà soát để sửa tổng thể các luật này. Ảnh: Thanhnien

Ông Huân dẫn chứng thực tế: nhiều địa phương sở hữu quỹ đất lớn, Thủ tướng đã phê duyệt nhưng 10 năm qua vẫn "đắp chiếu" vì chờ hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch của bộ. Điều này gây lãng phí nguồn lực nghiêm trọng.

"Thể chế phải kiến tạo phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần chỉ đạo phải từ bỏ tư duy 'quản lý nặng nề', chuyển sang 'kiến tạo", đại biểu Bình Dương nhấn mạnh.

Ông Huân kiến nghị Quốc hội nên tạm dừng luật Đấu thầu và luật Quy hoạch trong thời gian ngắn để rà soát toàn diện. "Dục tốc bất đạt. Sửa vội vàng sẽ tạo ra vướng mắc khác. Chúng ta cần thời gian xem điều gì thực sự vướng để sửa căn cơ", ông nói.

Bộ trưởng Tài chính: "100% quốc gia đều có luật đấu thầu"

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng khẳng định việc dừng luật Đấu thầu "như vậy thì không được".

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng nói không thể bỏ hay dừng luật Đấu thầu. Ảnh: Thanhnien

Vì sao? Vì chúng ta không kiểm soát được mà lại dừng thì sẽ hỗn loạn ngay. Báo cáo đại biểu: 100% các quốc gia trên thế giới đều có luật đấu thầu, Bộ trưởng Thắng nhấn mạnh.

Bộ trưởng lý giải: khi sử dụng vốn đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước thì việc đấu thầu trở thành bắt buộc. Điều này đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong sử dụng tiền thuế của người dân.