'Nvidia của Trung Quốc' Moore Threads tăng vọt hơn 400% khi chào sàn Thượng Hải

Cổ phiếu của Moore Threads tăng vọt hơn 400% khi ra mắt tại Thượng Hải sau khi niêm yết với giá trị 1,1 tỷ đô la. Ảnh: Getty.

Kết thúc phiên, cổ phiếu Moore Threads đạt 584,98 nhân dân tệ, cao gấp 5 lần giá IPO là 114,28 nhân dân tệ, đưa mức định giá của công ty vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Đợt chào bán 1,1 tỷ USD do CITIC Securities dẫn dắt, cùng các đồng bảo lãnh gồm BOC International Securities, China Merchants Securities và GF Securities.

Moore Threads cho biết khoản vốn mới sẽ được dùng để: Tăng tốc phát triển GPU suy luận AI thế hệ mới; đẩy mạnh hệ thống đào tạo AI do công ty tự phát triển; mở rộng R&D lõi và bổ sung vốn lưu động

Dù chưa có lãi, Moore Threads vẫn thu hút mạnh mẽ sự chú ý của thị trường nhờ vai trò là một trong những lá bài quan trọng của Trung Quốc trong cuộc đua GPU.

Vượt trừng phạt Mỹ, thúc đẩy tự chủ công nghệ

Moore Threads nằm trong danh sách các công ty Trung Quốc bị Mỹ đưa vào diện trừng phạt năm 2023. Điều này hạn chế khả năng tiếp cận các xưởng đúc chip tiên tiến và công nghệ sản xuất hiện đại. Tuy vậy, sự kiện IPO thành công cho thấy nhu cầu và kỳ vọng lớn của thị trường nội địa đối với ngành bán dẫn tự chủ.

Nằm trong “hệ sinh thái thay thế Nvidia”, Moore Threads cùng các doanh nghiệp khác như Huawei, Cambricon, Enflame Technology, Biren Technology đang được Bắc Kinh ưu tiên hỗ trợ nhằm giảm phụ thuộc vào chip AI cao cấp từ Mỹ.

Riêng Cambricon, cổ phiếu đã tăng hơn 100% từ đầu năm, cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ của nhóm chip AI nội địa.

Washington nhiều năm duy trì các hạn chế xuất khẩu, khiến Nvidia không thể bán các chip AI mạnh nhất cho Trung Quốc. Gần đây, Bắc Kinh cũng áp dụng biện pháp ngăn nhập khẩu chip Nvidia để tạo không gian phát triển cho các thương hiệu trong nước.

Sự vắng bóng của Nvidia trong phân khúc cao cấp đã mở ra thị trường trị giá hàng tỷ USD cho các nhà sản xuất GPU nội địa – và IPO của Moore Threads được xem là dấu mốc quan trọng, củng cố tham vọng tạo ra “hệ sinh thái AI made in China”.