Sản xuất Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 10

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 10 giảm mạnh hơn dự kiến, xuống mức thấp nhất trong 6 tháng là 49,0. Ảnh: Getty.

Theo dữ liệu công bố ngày 31/10 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) sản xuất chính thức đạt 49,0, thấp hơn mức dự báo 49,6 và nằm dưới ngưỡng 50 - mốc phân định giữa tăng trưởng và suy giảm. Con số này đánh dấu sự đảo chiều so với tháng 9, khi PMI tăng lên 49,8 – mức cao nhất trong nửa năm.

Hoạt động sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã suy yếu liên tục kể từ tháng 4, giữa lúc chiến dịch áp thuế mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gia tăng áp lực lên các nhà máy Trung Quốc, đồng thời khiến nhu cầu toàn cầu giảm sút.

Trong quý III, GDP Trung Quốc chỉ tăng 4,8%, mức tăng chậm nhất trong vòng một năm. Đáng chú ý, đầu tư tài sản cố định giảm 0,5% trong chín tháng đầu năm - lần đầu tiên sụt giảm kể từ đại dịch COVID-19 năm 2020, theo dữ liệu từ Wind Information.

Dù vậy, vẫn xuất hiện một vài điểm sáng. Lợi nhuận của các doanh nghiệp công nghiệp lớn tăng 21,6% trong tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, mức tăng mạnh nhất trong gần hai năm. Giới phân tích cho rằng đà tăng này đến từ việc Bắc Kinh can thiệp vào cuộc chiến giá cả khốc liệt, giúp giảm bớt áp lực giá xuất xưởng và hạn chế tình trạng dư thừa công suất.

Tuy nhiên, nhu cầu trong nước vẫn yếu ớt, bị kéo lùi bởi giá bất động sản giảm sâu và thị trường lao động ảm đạm, đây là hai yếu tố đang làm xói mòn sức mua của các hộ gia đình.

Đáng chú ý, căng thẳng thương mại Mỹ - Trung có dấu hiệu “hạ nhiệt” sau khi hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại vào ngày 30/10. Theo đó, Washington sẽ giảm một nửa mức thuế 20% áp lên hàng hóa Trung Quốc liên quan đến fentanyl, trong khi Bắc Kinh cam kết mua thêm đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp của Mỹ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng tạm dừng kiểm soát đất hiếm trong một năm và ngăn chặn dòng tiền chất dùng trong sản xuất fentanyl, còn hai bên nhất trí miễn phí cập cảng trong vòng 12 tháng.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng thỏa thuận này mới chỉ là bước tạm thời, chưa giải quyết được các vấn đề cốt lõi trong mối quan hệ cạnh tranh giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, bao gồm cả Đài Loan, công nghệ và an ninh chuỗi cung ứng. Điều đó khiến rủi ro leo thang thương mại vẫn còn hiện hữu, đe dọa triển vọng tăng trưởng của Trung Quốc trong những tháng cuối năm.