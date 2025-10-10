Chuyển động số
Sự bùng nổ du lịch tuần lễ vàng của Trung Quốc che giấu cuộc chiến giá cả khốc liệt

Bảo Trân

Bảo Trân

16:24 | 10/10/2025
Dù các điểm du lịch khắp Trung Quốc đông nghẹt người trong kỳ nghỉ “Tuần lễ Vàng” vừa qua, đằng sau bức tranh nhộn nhịp ấy lại là dấu hiệu của một cuộc chiến giá cả khốc liệt đã phản ánh sức ép giảm phát ngày càng lớn trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Sự bùng nổ du lịch tuần lễ vàng của Trung Quốc che giấu cuộc chiến giá cả khốc liệt
Trong kỳ nghỉ lễ từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 10 được gọi là “Tuần lễ vàng” - số liệu chính thức cho thấy lượng khách du lịch nội địa và doanh thu du lịch tăng, cả hai đều chậm hơn mức tăng được ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ vào tháng 5. Ảnh: Getty.

Bùng nổ du lịch, tăng trưởng chậm lại

Theo dữ liệu chính thức công bố hôm thứ Năm 9/10, trong kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 1 đến 8/10 bao gồm cả Tết Trung thu, Trung Quốc ghi nhận 888 triệu lượt du lịch nội địa, tạo ra doanh thu 809,01 tỷ nhân dân tệ (tương đương 113,63 tỷ USD).

Con số này tăng 1,8% về lượng khách và 7,6% về doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái, theo tính toán của CNBC. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này đã chậm lại đáng kể so với kỳ nghỉ lễ 1-5/5 hồi đầu năm, khi doanh thu và lượng khách tăng lần lượt 6,4% và 8%.

Theo Goldman Sachs, chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến du lịch nội địa trong Tuần lễ Vàng năm nay vẫn thấp hơn khoảng 3% so với năm 2019, thời điểm trước đại dịch.

Mix Shi, người sáng lập chuỗi PoshPacker Hostels Chengdu Group, thừa nhận: “Tuần lễ Vàng này thực ra là ‘Tuần lễ Vàng yếu’. Cạnh tranh quá khốc liệt, và tôi phải giảm giá phòng tới 60% vì các khách sạn lân cận còn hạ giá nhiều hơn.”

Cạnh tranh khốc liệt, giá giảm sâu

Tại Thành Đô - trung tâm du lịch nổi tiếng ở Tây Nam Trung Quốc, các khách sạn và nhà trọ dù kín phòng vẫn chật vật duy trì lợi nhuận. Shi cho biết “quá nhiều vốn đã đổ vào ngành khách sạn”, dẫn tới thừa công suất và cuộc đua giảm giá không hồi kết.

Dữ liệu từ HostelWorld cho thấy, mức độ phổ biến của Thành Đô đối với du khách trong và ngoài nước đã tăng gấp đôi so với Tuần lễ Vàng năm ngoái, chỉ xếp sau Thượng Hải. Nhưng giá giường trung bình giảm hơn 20%, còn 165,7 nhân dân tệ (23,27 USD) tại Thượng Hải và 80,99 nhân dân tệ (11,37 USD) tại Thành Đô.

Theo CNBC, doanh thu du lịch nội địa chính thức trong Tuần lễ Vàng tăng 15,4% so với năm 2024, nhưng nếu tính gộp với doanh thu Tết Trung thu năm ngoái, mức tăng thực tế chỉ còn 7,6%.

Tại Quảng Châu, Sasa Yau điều hành một nhà trọ kiêm nhà hàng, ghi nhận doanh thu mỗi ngày trong kỳ nghỉ lễ tăng gần gấp ba lần, từ 3.000 lên 10.000 nhân dân tệ. Con số ấn tượng này lại không mang về nhiều lợi nhuận như kỳ vọng.

"Khách hàng chi tiêu nhiều hơn, nhân viên làm việc cật lực hơn, thế nhưng số tiền chúng tôi thực sự có lãi ở mức rất thấp", Yau chia sẻ. Ông giải thích khoảng cách giữa tổng thu và lợi nhuận ròng thu hẹp trong bối cảnh chi phí vận hành tăng cao.

Săn hàng giảm giá - xu hướng mới của du khách Trung Quốc

Với hệ thống tàu cao tốc và hàng không giá rẻ phát triển mạnh, người Trung Quốc có thể linh hoạt thay đổi kế hoạch du lịch. Theo Trip.com, nhiều người chọn đi sớm hoặc muộn hơn Tuần lễ Vàng để tránh giá cao.

Dữ liệu từ nền tảng này cho thấy, giá khách sạn vào cuối tháng 9 rẻ hơn khoảng 20%, còn giá vé máy bay giữa kỳ nghỉ rẻ hơn 30% so với ngày đầu tiên.

Sự thay đổi này phản ánh một thực tế hai mặt của ngành du lịch Trung Quốc: dù lượng khách tăng cao giúp duy trì đà tiêu dùng, nhưng cuộc chiến giảm giá khốc liệt lại đang bào mòn lợi nhuận và đè nặng lên kỳ vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch.

