Hoạt động sản xuất của Trung Quốc vẫn đang tăng tốc trong tháng 9

Đức Thuận

Đức Thuận

11:02 | 30/09/2025
Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 9 cho thấy những tín hiệu cải thiện, song các chỉ số chính thức vẫn duy trì dưới ngưỡng tăng trưởng, phản ánh thách thức mà nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phải đối mặt trong bối cảnh nhu cầu trong nước yếu và căng thẳng thương mại toàn cầu gia tăng.
Chỉ số PMI chính thức đạt 49,8, cho thấy mức giảm nhỏ hơn so với ước tính 49,6 của Reuters.
Chỉ số PMI chính thức đạt 49,8, cho thấy mức giảm nhỏ hơn so với ước tính 49,6 của Reuters. Ảnh: Getty.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất đạt 49,8 điểm, cao hơn mức dự báo 49,6 điểm trong khảo sát của Reuters và ghi nhận mức mạnh nhất kể từ tháng 3. Tuy nhiên, chỉ số này vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, đây là ranh giới phân định tăng trưởng và suy giảm và đã kéo dài tình trạng dưới ngưỡng này từ tháng 4.

Giới phân tích cho rằng sự phục hồi hạn chế đến từ các biện pháp của Bắc Kinh nhằm kiềm chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp, đồng thời hỗ trợ khu vực sản xuất đang chịu sức ép từ thuế quan cao hơn của Mỹ, ảnh hưởng trực tiếp đến xuất khẩu.

Trong khi đó, khảo sát tư nhân từ RatingDog lại đưa ra bức tranh sáng sủa hơn khi PMI sản xuất tháng 9 đạt 51,2 điểm, vượt xa dự báo 50,2 điểm và là mức cao nhất kể từ tháng 5. Điều này tiếp nối xu hướng thường thấy trong các khảo sát tư nhân, vốn tập trung nhiều hơn vào các doanh nghiệp định hướng xuất khẩu và nhỏ hơn so với khảo sát chính thức.

Với khu vực phi sản xuất, PMI chính thức bao gồm dịch vụ và xây dựng cũng giảm nhẹ xuống 52,9 điểm từ mức 53 điểm trong tháng 8. Chỉ số PMI dịch vụ chung của RatingDog cũng đi xuống từ 50,3 còn 50 điểm, cho thấy đà tăng trưởng chậm lại.

Zhiwei Zhang, Chủ tịch kiêm Kinh tế trưởng của Pinpoint Asset Management, nhận định cuộc họp Bộ Chính trị Trung Quốc vào tháng 10 tới sẽ mang tính then chốt trong việc đưa ra định hướng chính sách nhằm đối phó với tình trạng tăng trưởng yếu đi trong quý III. Ông cho rằng, với việc GDP nửa đầu năm đã tăng hơn 5%, chính phủ có thể chấp nhận sự giảm tốc trong nửa cuối năm miễn sao không đe dọa mục tiêu tăng trưởng 5% của cả năm 2025.

