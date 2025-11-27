Điện tử tiêu dùng
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Anh Thái

Anh Thái

09:31 | 27/11/2025
POCO F8 Pro sẽ được bán ra với 2 phiên bản bộ nhớ, bao gồm 12GB+256GB và 12GB +512GB cùng giá bán lần lượt là 16,99 triệu đồng và 19,99 triệu đồng.
Trong đó, POCO F8 Pro (12GB + 256GB) được phân phối tại CellphoneS với ưu đãi đến 1.000.000 đồng, còn 15.990.000 đồng, tặng kèm loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng. Và POCO F8 Pro (12GB + 512GB) bán tại Mi.com, và các sàn TMĐT với ưu đãi đặc biệt đến 3.000.000 đồng, còn 16.990.000 đồng, tặng kèm loa Xiaomi Sound Party trị giá 2.990.000 đồng.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đặc biệt, trong giai đoạn đặt trước từ 26/11 - 30/11, khách hàng được nhận thêm voucher trị giá 200.000 - 300.000 đồng tùy phiên bản bộ nhớ; hỗ trợ trả góp 0% và thu cũ đổi mới trợ giá đến 1.000.000 đồng áp dụng tại CellphoneS; hoặc mã giảm giá đến 18% và miễn phí vận chuyển khi mua online.

Ngoài ra, khách hàng mua POCO F8 Pro còn tận hưởng dịch vụ hậu mãi cao cấp gồm: bảo hành chính hãng đến 24 tháng, bảo hiểm rơi vỡ màn hình đến 6 tháng, miễn phí 6 tháng dịch vụ Google One 100GB, và 3 tháng sử dụng Spotify Premium - lần đầu tiên mang đến cho người dùng POCO trải nghiệm cao cấp toàn diện.

Có thể nói, sự ra mắt của POCO F8 Pro đã ghi dấu sự trở lại của POCO F Series sau hơn 2 năm vắng bóng tại thị trường Việt Nam. Đây là dòng sản phẩm cao cấp toàn diện của POCO Phone với hiệu năng đột phá, thiết kế tinh xảo, cho đến âm thanh giải trí đỉnh cao.

Chia sẻ về sản phẩm flagship cận cao cấp mới, ông Kang Lou, Quản lý Tiếp thị Sản phẩm Cấp cao POCO toàn cầu nói: “POCO F Series vốn là biểu tượng của sức mạnh hiệu năng và giá trị bền vững mà POCO hướng đến. Với lần trở lại này, chúng tôi mang đến POCO F8 Pro và đề ra chuẩn mực cho flagship thế hệ mới. Với bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite tân tiến nhất, thiết kế tinh xảo và hệ thống âm thanh được tinh chỉnh bởi Bose, sản phẩm là bước tiến quan trọng để POCO mang trải nghiệm flagship đích thực đến gần hơn với người dùng trẻ Việt Nam.”

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Vậy POCO F8 Pro có gì?

POCO Phone đã trang bị cho POCO F8 Pro những gì?

Đầu tiên là vi xử lý Snapdragon 8 Elite sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, mang lại bước nhảy vọt về hiệu năng, khả năng xử lý đa nhiệm và độ ổn định. Sự tối ưu giữa tốc độ CPU, GPU Adreno và công nghệ Qualcomm AI Engine giúp thiết bị phản hồi tức thì trong mọi tác vụ, từ mở ứng dụng, chỉnh sửa hình ảnh, render video đến chơi game nặng.

Kết hợp với RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB và 512GB, POCO F8 Pro cho phép chuyển đổi tác vụ nhanh và duy trì hiệu năng ổn định ngay cả khi mở nhiều ứng dụng nặng cùng lúc. Công nghệ WildBoost được tinh chỉnh đặc biệt cho nhu cầu chơi game giúp giữ mức FPS ổn định trong các pha combat tốc độ cao, hạn chế hiện tượng tụt khung hình và giảm độ trễ, mang đến trải nghiệm chơi game đậm chất flagship, mượt mà ngay cả ở những phân cảnh hành động dày đặc.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Máy được bán ra với 3 màu sắc

Sản phẩm được vận hành trên phiên bản phần mềm Xiaomi HyperOS 3 mới nhất nên có khả năng duy trì hiệu suất ổn định và tối ưu tài nguyên hệ thống, đáp ứng tốt những tác vụ nặng và nhu cầu sử dụng liên tục.

Về thiết kế, POCO F8 Pro sở hữu thiết kế nguyên khối sang trọng, mặt lưng kính được chạm khắc từ một khối kính 2mm, tạo nên hiệu ứng chuyển tiếp mờ, bóng sang trọng. Nổi bật với 3 phiên bản màu Đen, Bạc Titan và Xanh cùng mặt lưng đẹp mắt và thời thượng, với kính cong nhẹ, mang đến sự thoải mái khi cầm nắm trong thời gian dài. Với trọng lượng 199g cũng giúp quá trình cầm nắm mang lại cảm giác cầm chắc chắn và cân bằng.

Ngoài ra, POCO F8 Pro còn đạt chuẩn IP68, mang lại khả năng kháng bụi và nước toàn diện. Nhờ đó mà người dùng có thể tự tin sử dụng F8 Pro trong nhiều tình huống khác nhau: dưới mưa nhẹ, trong môi trường ẩm hoặc khi tập luyện, chạy bộ.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro cũng được trang bị viên pin 6210mAh cùng công nghệ sạc nhanh 100W HyperCharge

POCO F8 Pro cũng được trang bị viên pin 6210mAh, phép người dùng thoải mái sử dụng suốt cả ngày dài với nhiều tác vụ: xem phim, quay vlog 4K, chơi game, chụp ảnh hoặc sử dụng bản đồ liên tục. Công nghệ sạc 100W HyperCharge có thể sạc đầy viên pin 6210mAh từ 0% lên 100% chỉ trong khoảng 37 phút. Bên cạnh đó, POCO F8 Pro hỗ trợ sạc ngược 22.5W, trở thành nguồn năng lượng dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác.

Màn hình 6,59 inch 120Hz sắc nét, cộng với loa Stereo được tinh chỉnh bởi Bose cũng giúp cho POCO F8 Pro có được một điểm cộng đáng chú ý. Với tấm nền AMOLED rộng 6,59 inch, độ sáng cao, giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng ngoài trời. Tần số quét 120Hz mang lại trải nghiệm cuộn, vuốt và chơi game mượt mà, trong khi công nghệ Dolby Vision và HDR10+ tăng cường độ tương phản và màu sắc sống động.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Màn hình của POCO F8 Pro đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland

Màn hình của POCO F8 Pro đạt ba chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, baogồm Low Blue Light, Flicker Free và Circadian Friendly, giúp giảm mỏi mắt và mang lại cảm giác thoải mái khi sử dụng trong thời gian dài, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên đọc tin tức, xem video hoặc chơi game buổi tối.

Một trong những nâng cấp đột phá của POCO F8 Pro đó là hệ thống âm thanh Sound by Bose. Hai loa stereo đối xứng được Bose tinh chỉnh để mang đến âm thanh chi tiết hơn, cân bằng hơn và giàu chiều sâu hơn. Từ xem phim, nghe nhạc đến chơi game, người dùng đều có thể cảm nhận âm trường rộng và chất âm trong trẻo, nâng tầm trải nghiệm giải trí trên smartphone. Sự hợp tác với Bose giúp POCO F8 Pro nổi bật trong phân khúc nhờ trải nghiệm âm thanh được đầu tư mạnh mẽ. Từ đó, thiết bị giúp trải nghiệm giải trí trên smartphone trở nên trọn vẹn hơn.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Hệ thống ba camera 50MP của POCO F8 Pro giúp nâng tầm nhiếp ảnh

Hệ thống ba camera 50MP của POCO F8 Pro giúp nâng tầm nhiếp ảnh, mang lại sự cân bằng giữa độ chi tiết, màu sắc và khả năng ổn định trong mọi bối cảnh. Trong đó, camera chính 50MP sử dụng cảm biến Light Fusion 800, khẩu độ f/1.88, kết hợp chống rung quang học OIS giúp ảnh sắc nét hơn, hạn chế rung mờ và giữ chi tiết tốt. Điểm nổi bật nhất là camera tele 50MP, khả năng zoom quang 2,5x với tiêu cự tương đương 60mm, giúp chụp ảnh chân dung đẹp và chân thực hơn. Bên cạnh đó, camera góc siêu rộng 8MP mở ra góc nhìn rộng rãi cho ảnh phong cảnh hoặc không gian nội thất. Camera trước 20MP hỗ trợ thuật toán xử lý AI thông minh, cho ảnh selfie rõ nét, màu da hài hòa và tự nhiên.

Với việc kết hợp phần cứng mạnh và thuật toán xử lý hình ảnh trên nền tảng Xiaomi HyperOS 3, POCO F8 Pro cải thiện tốc độ lấy nét, cân bằng sáng và độ ổn định khi quay. Người dùng có thể thoải mái quay vlog khi đang di chuyển hoặc chụp đường phố, bắt khoảnh khắc nhanh mà vẫn giữ độ sắc nét và độ tương phản tốt.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
Máy tính bản POCO Pad M1

Để mở rộng hệ sinh thái tại Việt Nam, POCO cũng chính thức ra mắt mẫu máy tính bảng POCO Pad M1. Đây là mẫu máy tính bảng giải trí sở hữu màn hình lớn, pin bền bỉ và hiệu năng ổn định, phù hợp cho nhu cầu học tập, xem phim và làm việc đa phương tiện. Theo đó, POCO Pad M1 được trang bị màn hình 12.1 inch 2.5K cho không gian hiển thị rộng rãi và sắc nét, lý tưởng cho việc xem phim, học tập hay giải trí đa phương tiện. Tần số quét 120Hz giúp chuyển động mượt mà hơn, đặc biệt khi theo dõi nội dung tốc độ cao.

Hệ thống 4 loa Dolby Atmos cho âm lượng lớn, rõ, tạo hiệu ứng âm thanh vòm tự nhiên trong các bộ phim hoặc video âm nhạc. Viên pin 12.000mAh phù hợp cho cả ngày dài làm việc hoặc giải trí.

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn
POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Ảnh minh họa.

Thiết bị sử dụng vi xử lý Snapdragon 7s Gen 4, mang đến hiệu năng ổn định cho các thao tác học tập, xem video, chạy ứng dụng văn phòng hoặc giải trí. Giao diện Xiaomi HyperOS hỗ trợ kết nối thông minh với các thiết bị trong hệ sinh thái Xiaomi, giúp chia sẻ dữ liệu, sao chép văn bản hoặc đồng bộ thông báo dễ dàng hơn.

Sản phẩm đã lên kệ tại mi.com và các sàn thương mại điện tử Shopee và Lazada với mức giá 6.790.000 đồng cùng hai phiên bản màu Xám và Xanh và bộ nhớ 8GB + 256GB.

Trong giai đoạn từ 26/11 - 30/11/2025, khi sở hữu sớm POCO Pad M1, người dùng có thể nhận voucher giảm giá đến 15%. Từ ngày 01/12 - 31/12/2025, khi mua POCO Pad M1, người dùng có thể nhận voucher giảm giá đến 10%.

Đáng chú ý, từ 26/11 - 31/12/2025, khách hàng mua combo POCO Pad M1 + điện thoại POCO sẽ được hưởng mức ưu đãi lên đến 50% giá gốc, với giá chỉ còn 3.395.000 đồng. Đồng thời, nếu mua phụ kiện đi kèm POCO Pad M1, khách hàng cũng nhận được ưu đãi hấp dẫn, bao gồm:

Bàn phím POCO Pad M1 Keyboard giá bán chính thức 2.490.000 đồng, giảm 990.000 đồng còn 1.500.000 đồng

Ốp lưng POCO Pad M1 Cover giá bán chính thức 1.490.000 đồng, giảm 700.000 đồng, còn 790.000 đồng.
