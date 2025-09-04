Điện tử tiêu dùng
Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Hồng Anh

Hồng Anh

20:00 | 04/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây là một sản phẩm thuộc dòng Galaxy S25 series, được trang bị Galaxy AI tiên tiến cùng hiệu năng mạnh mẽ, viên pin 4.900mAh và hệ thống tản nhiệt mới với khung viền Armor Aluminum cải tiến, mang đến khả năng vận hành bền bỉ.
Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Jay Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, nhận định: “Galaxy S25 FE đóng vai trò quan trọng như một cánh cửa dẫn vào hệ sinh thái Galaxy AI toàn diện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm AI tiên tiến này. Với các trải nghiệm AI cá nhân hoá được mở rộng cùng các công cụ nhiếp ảnh và chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI, Galaxy S25 FE giúp nhiều người mang lại sự tiện lợi và sáng tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày.”

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Galaxy S25 FE chính thức ra mắt cùng tai nghe Galaxy Buds3 FE

Cụ thể, sản phẩm mới nhất của dòng Galaxy S25 Series được trang bị One UI 8 giúp mang đến trải nghiệm Galaxy AI mới nhất, nhờ đó mà người dùng sẽ có được một trợ thủ AI đắc lực, với khả năng cá nhân hóa cao.

Tính năng AI đầu tiên trên Galaxy S25 FE phải kể đến tính năng Chỉnh sửa tạo sinh và Chuyển động chậm tức thì. Với camera trước 12MP nhưng được tích hợp ProVisual Engine cùng sự hỗ trợ của AI đã mang đến trải nghiệm chụp ảnh selfie ấn tượng hơn.

Với One UI 8, Galaxy S25 FE không chỉ được tối các tác nhân AI đa phương thức, mà còn đưa người dùng bước vào kỷ nguyên mới của những tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn. Ví dụ như giọng nói, cảm ứng và hình ảnh sẽ được kết hợp hài hòa để đơn giản hóa và nâng cao các tác vụ hằng ngày, khiến chúng trở nên trực quan hơn bao giờ hết.

Hay với Gemini Live, các cuộc trò chuyện trực quan theo thời gian thực, được tăng cường bởi AI đa phương thức, giúp thiết bị “nhìn thấy” những gì người dùng nhìn thấy và dễ dàng đặt ra các câu hỏi theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, người dùng chỉ cần hướng camera vào hai bộ trang phục và hỏi: “Bộ nào phù hợp với thời tiết ở Seoul hơn?” Gemini sẽ phản hồi một cách tự nhiên, đưa ra gợi ý thông minh và liền mạch để hỗ trợ cuộc sống hằng ngày.

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Galaxy S25 được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7inch cùng tần số quét 120Hz

Hay với tính năng Now Bar, các thông tin hữu ích ngay tại màn hình khoá sẽ cung cấp các cập nhật liên quan, thậm chí có thể được tùy chỉnh để hiển thị thông báo trực tiếp, nhạc, chế độ, thói quen, cùng nhiều nội dung khác. Trong khi đó, Now Brief mang đến các bản cập nhật hằng ngày được cá nhân hóa, bao gồm tình hình giao thông, lời nhắc, sự kiện trên lịch và thông tin sức khỏe.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google giúp đưa ra các gợi ý để người dùng có thể tìm các mẹo chơi game ngay khi cần. Chỉ cần khoanh tròn một vật phẩm hoặc thử thách trên màn hình, bạn sẽ ngay lập tức truy cập vào gợi ý và chiến thuật. Tất cả hiển thị dưới dạng cửa sổ nổi, giúp trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn.

Những công cụ thông minh này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, gia tăng hiệu suất và tối ưu hóa các tương tác hằng ngày.

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Với hệ điều hành One UI 8 cùng Galaxy AI mới nhất, Galaxy S25 FE trở thành trợ thủ AI đắc lực

Bên cạnh đó, Galaxy S25 FE còn được trang bị Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) tạo ra các không gian lưu trữ được mã hóa riêng cho từng ứng dụng, đảm bảo mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của chính mình. KEEP còn hỗ trợ Galaxy’s Personal Data Engine (PDE) để lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tùy chỉnh của người dùng ngay trên thiết bị, được bảo vệ bởi Knox Vault. Sự kết hợp này mang đến mức độ bảo mật và quyền riêng tư vững chắc trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển nhanh chóng.

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Galaxy S25 FE cũng mang đến trải nghiệm camera cao cấp hơn nhờ các tính năng AI tiên tiến

Galaxy S25 FE cũng sẽ mang đến trải nghiệm camera cao cấp hơn nhờ các tính năng AI tiên tiến từ ProVisual Engine và camera trước 12MP đã được nâng cấp. Theo đó, tính năng Nightography được cải thiện giúp giảm nhiễu trong điều kiện thiếu sáng, trong khi tính năng Super HDR cho video tái hiện màu sắc và độ tương phản sống động trong từng khung hình. Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên thiết bị với độ chính xác tinh tế, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và hiện thực hóa trọn vẹn ý tưởng của người dùng một cách liền mạch.

Chỉnh sửa tạo sinh cũng sẽ tự động nhận diện và đưa ra gợi ý các chi tiết cần xóa bỏ, giúp người dùng không còn phải thao tác chọn và chỉnh sửa thủ công. Ngoài ra, tính năng Portrait Studio cũng cho phép tạo ra các hình đại diện cá nhân hóa với biểu cảm gương mặt sống động và chân thực hơn. Trong khi Chuyển động chậm Tức thì cho phép người dùng sống lại trong từng khoảnh khắc video một cách cuốn hút hơn, biến bất kỳ đoạn clip nào thành chuyển động chậm chỉ với một thao tác chạm.

Lọc âm thanh giúp loại bỏ tạp âm trong video bằng cách tách biệt các thành phần âm thanh cụ thể như giọng nói, nhạc, tiếng gió, âm thanh tự nhiên, tiếng ồn đám đông hay nhiễu nền…mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát chính xác những gì cần giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Và cuối cùng là tính năng Auto Trim giúp tối ưu quy trình chỉnh sửa video bằng cách tự động chọn ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ đoạn phim của bạn.

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Viên pin 4.900mAh đủ để đáp ứng các tác vụ hằng ngày

Với mục tiêu hướng đến hiệu suất cao trong quá trình sáng tạo, Galaxy S25 FE tối ưu hóa mọi thao tác, mang đến hiệu suất đáng tin cậy dù bạn đang phát trực tuyến, làm việc đa nhiệm hay chỉnh sửa hình ảnh và video.

Viên pin 4.900mAh không quá lớn nhưng đủ để đáp ứng mọi tác vụ hằng ngày, đồng thời công nghệ sạc nhanh có dây 45W giúp tái nạp năng lượng một nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó thì buồng hơi tản nhiệt mới cũng giúp quản lý nhiệt một cách hiệu quả, giảm thiểu tiêu hao điện năng.

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S25, chính vì thế Galaxy S25 FE có thân máy mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, mà vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch cùng tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Bộ khung viền Armor Aluminum được cải tiến mới giúp tăng độ bền và hoàn thiện thiết kế tinh tế hơn.

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện
Galaxy S25 FE có 4 màu sắc Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow

Galaxy S25 FE tái hiện dòng dòng Galaxy S thông qua các đường nét trẻ trung cùng sắc màu nổi bật với Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow.

Samsung cũng cam kết nâng cấp hệ điều hành trong vòng 7 năm, 7 năm cập nhật bảo mật, đảm bảo thiết bị duy trì hiệu năng ổn định và được tối ưu lâu dài theo thời gian.

Galaxy S25 FE cũng được bán ra kèm theo 6 tháng truy cập miễn phí Google AI Pro, truy cập miễn phí vào các tính năng nâng cao của Gemini, Flow, NotebookLM và các ứng dụng khác.

Chi tiết về Galaxy S25 FE, xem thêm tại SamsungMobilePress.com hoặc Samsung.com.

Từ ngày 04/09/2025 - 12/09/2025, người dùng có thể mua E-voucher trị giá 500.000 đồng với giá chỉ 50.000 đồng tại cửa hàng trực tuyến Samsung.com để sử dụng mua Galaxy S25 FE.

Đặc biệt, khi mua Galaxy S25 FE cùng tai nghe Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds3 FE, dịch vụ Samsung Care+ và Gói Gia hạn bảo hành sẽ được sử dụng giá trị E-voucher tối đa lên đến 1 triệu đồng (Thời gian sử dụng E-voucher là từ 12/09/2025 - 30/09/2025).
Galaxy S25 FE chính thức mở bán tại thị trường Việt Nam từ ngày 12/09/2025 với các phiên bản màu Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow cùng giá bán lẻ đề nghị:

Galaxy S25 FE phiên bản 128GB có giá 16,690,000 đồng

Galaxy S25 FE phiên bản 256GB có giá 18,490,000 đồng

Galaxy S25 FE phiên bản 512GB có giá 21,990,000 đồng

Ngoài ra, khách hàng còn có cơ hội nhận được những ưu đãi hấp dẫn khi mua S25 FE mới như:

- Ưu đãi lên đến 1 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 128GB

-Ưu đãi lên đến 1,8 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 256GB (*)

- Ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng dành cho phiên bản bộ nhớ 512GB (*)

- Tặng gói dùng thử Google AI Pro 6 tháng trị giá 3 triệu đồng

- Trả góp 0% lên đến 18 tháng khi trả góp qua Samsung Finance+.

(*) Ưu đãi chỉ áp dụng đến hết ngày 30/09/2025
Samsung Galaxy S25 FE Galaxy S25 Series smartphone cao cấp smartphone cận cao cấp

Bài liên quan

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

IFA 2025: Samsung ra mắt trợ lý Vision AI

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Có thể bạn quan tâm

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Văn phòng
Theo đó, Galaxy Tab S11 series sẽ có 2 phiên bản, phiên bản cao cấp Galaxy Tab S11 Ultra sẽ có giá bán từ 34.990.000 đồng, và phiên bản Galaxy Tab S11 sẽ có giá từ 20.990.000 đồng.
Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Samsung ra mắt tai nghe Galaxy Buds3 FE

Nghe - Nhìn
Được biết, đây là mẫu tai nghe mới vừa được Công ty Điện tử Samsung Việt Nam giới thiệu ra thị trường với mục tiêu mang đến các cải tiến âm thanh cho nhiều người dùng hơn. Galaxy Buds3 FE được trang bị các tính năng cao cấp trong một mức giá dễ tiếp cận. Đáng chú ý, với các tính năng Galaxy AI thông minh, Buds3 FE sẽ giúp người dùng hơn có thể trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái Galaxy.
5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

5 điểm cộng giúp Redmi 15 trở thành lựa chọn sáng giá nhất phân khúc

Emagazine
Thấu hiểu nhu cầu của thị trường, các nhà sản xuất đã tung ra nhiều sản phẩm mới vừa hấp dẫn về giá cả, vừa đủ sức cạnh tranh để thu hút người dùng. Và Redmi 15 được xem là một lựa chọn sáng giá trong phân khúc khi mang trong mình nhiều ưu thế vượt trội.
Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Gia dụng
Sở hữu công nghệ laser LDS cao cấp, công suất hút 5.000 Pa cùng giá bán 4,39 triệu đồng, thấp hơn 50-70% đối thủ cùng tính năng. Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức toàn bộ phân khúc giá rẻ.
Electro-Voice ra mắt loa cột khổng lồ EVOLVE 90

Electro-Voice ra mắt loa cột khổng lồ EVOLVE 90

Nghe - Nhìn
Sản phẩm mới được ra mắt trong khuôn khổ sự kiện “EVOLVE 90 Listening Party” nhằm mang đến những trải nghiệm chân thật và gần gũi nhất với dòng loa EVOVLE 90 mới nhất từ Electro-Voice – thương hiệu đến từ Mỹ với gần 100 năm kinh nghiệm sản xuất thiết bị âm thanh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VNeID quá tải khi người dân đăng ký nhận hỗ trợ Quốc khánh 100.000 đồng

VNeID quá tải khi người dân đăng ký nhận hỗ trợ Quốc khánh 100.000 đồng

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 27°C
mưa nhẹ
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
26°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 35°C
mây cụm
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Nghệ An

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
22°C
Phan Thiết

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
25°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
22°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 25°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
36°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
35°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 10/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 10/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 10/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 10/09/2025 21:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16747 17016 17593
CAD 18605 18882 19497
CHF 32226 32609 33253
CNY 0 3470 3830
EUR 30226 30500 31523
GBP 34783 35176 36108
HKD 0 3253 3455
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15203 15789
SGD 19975 20258 20778
THB 735 798 853
USD (1,2) 26137 0 0
USD (5,10,20) 26179 0 0
USD (50,100) 26207 26242 26510
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,140 26,140 26,500
USD(1-2-5) 25,095 - -
USD(10-20) 25,095 - -
EUR 30,327 30,351 31,571
JPY 174.44 174.75 182.15
GBP 35,052 35,147 36,027
AUD 16,946 17,007 17,482
CAD 18,765 18,825 19,365
CHF 32,392 32,493 33,303
SGD 20,070 20,132 20,807
CNY - 3,639 3,737
HKD 3,314 3,324 3,424
KRW 17.49 18.24 19.68
THB 780.14 789.78 844.61
NZD 15,134 15,275 15,716
SEK - 2,750 2,844
DKK - 4,052 4,192
NOK - 2,577 2,665
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,819.99 - 6,572.08
TWD 778.04 - 941.79
SAR - 6,897.6 7,258.89
KWD - 83,805 89,092
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,210 26,210 26,510
EUR 30,163 30,284 31,368
GBP 34,852 34,992 35,930
HKD 3,316 3,329 3,431
CHF 32,189 32,318 33,187
JPY 174.10 174.80 181.90
AUD 16,878 16,946 17,463
SGD 20,123 20,204 20,720
THB 796 799 833
CAD 18,768 18,843 19,336
NZD 15,203 15,685
KRW 18.17 19.90
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26290 26290 26510
AUD 16921 17021 17591
CAD 18785 18885 19439
CHF 32460 32490 33377
CNY 0 3663.4 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30498 30598 31374
GBP 35077 35127 36237
HKD 0 3385 0
JPY 174.66 175.66 182.17
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15307 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20130 20260 20989
THB 0 764.9 0
TWD 0 860 0
XAU 13290000 13290000 13440000
XBJ 12000000 12000000 13440000
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,510
USD20 26,210 26,260 26,510
USD1 26,210 26,260 26,510
AUD 16,958 17,058 18,189
EUR 30,533 30,533 31,885
CAD 18,723 18,823 20,153
SGD 20,202 20,352 20,841
JPY 175.1 176.6 181.38
GBP 35,147 35,297 36,104
XAU 13,288,000 0 13,442,000
CNY 0 3,545 0
THB 0 801 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 132,900 134,400
AVPL/SJC HCM 132,900 134,400
AVPL/SJC ĐN 132,900 134,400
Nguyên liệu 9999 - HN 11,930 12,030
Nguyên liệu 999 - HN 11,920 12,020
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,800 129,800
Hà Nội - PNJ 126,800 129,800
Đà Nẵng - PNJ 126,800 129,800
Miền Tây - PNJ 126,800 129,800
Tây Nguyên - PNJ 126,800 129,800
Đông Nam Bộ - PNJ 126,800 129,800
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,390 12,890
Trang sức 99.9 12,380 12,880
NL 99.99 11,780
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,780
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,650 12,950
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,650 12,950
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,650 12,950
Miếng SJC Thái Bình 13,290 13,440
Miếng SJC Nghệ An 13,290 13,440
Miếng SJC Hà Nội 13,290 13,440
Cập nhật: 06/09/2025 04:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,329 13,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,329 13,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,267 1,292
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,267 1,293
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,252 1,277
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 121,436 126,436
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 88,435 95,935
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 79,495 86,995
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 70,555 78,055
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 67,107 74,607
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,906 53,406
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,329 1,344
Cập nhật: 06/09/2025 04:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

CEO Google cảm ơn Trump sau phán quyết chống độc quyền

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Khánh thành Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Victoria Thăng Long 3 tại Hà Nội

Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Hàn Quốc quảng bá du lịch tại Việt Nam với loạt hoạt động nổi bật nửa cuối năm 2025

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Trường Đại học Điện lực khai giảng năm học mới, khẳng định uy tín đào tạo với 7 chương trình được kiểm định

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Samsung Innovation Campus: Hành trình từ giảng đường đến doanh nghiệp công nghệ lớn

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Keysight và đại học Universiti Sains Malaysia phát triển giáo dục trong lĩnh vực bán dẫn và quang tử tại Malaysia

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Giải pháp chuyển đổi số cho hộ kinh doanh trong giai đoạn mới

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Nghị định 232/2025/NĐ-CP: Cơ hội chấm dứt thế độc quyền vàng miếng sau hơn một thập kỷ

Nghị định 232/2025/NĐ-CP: Cơ hội chấm dứt thế độc quyền vàng miếng sau hơn một thập kỷ

Shopee khởi động “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm”

Shopee khởi động “9.9 Ngày Siêu Mua Sắm”

Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Chạm mốc

Giá vàng hôm nay 5/9/2025: Chạm mốc 'cao nhất' trong lịch sử

Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu toàn cầu, vàng tăng vọt lập kỷ lục

Các nhà đầu tư bán tháo trái phiếu toàn cầu, vàng tăng vọt lập kỷ lục

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9