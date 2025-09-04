‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Chia sẻ về sản phẩm mới, ông Jay Kim, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Giám đốc Trải nghiệm Khách hàng, Ngành hàng Trải nghiệm Di động tại Samsung Electronics, nhận định: “Galaxy S25 FE đóng vai trò quan trọng như một cánh cửa dẫn vào hệ sinh thái Galaxy AI toàn diện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận những trải nghiệm AI tiên tiến này. Với các trải nghiệm AI cá nhân hoá được mở rộng cùng các công cụ nhiếp ảnh và chỉnh sửa được hỗ trợ bởi AI, Galaxy S25 FE giúp nhiều người mang lại sự tiện lợi và sáng tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày.”

Galaxy S25 FE chính thức ra mắt cùng tai nghe Galaxy Buds3 FE

Cụ thể, sản phẩm mới nhất của dòng Galaxy S25 Series được trang bị One UI 8 giúp mang đến trải nghiệm Galaxy AI mới nhất, nhờ đó mà người dùng sẽ có được một trợ thủ AI đắc lực, với khả năng cá nhân hóa cao.

Tính năng AI đầu tiên trên Galaxy S25 FE phải kể đến tính năng Chỉnh sửa tạo sinh và Chuyển động chậm tức thì. Với camera trước 12MP nhưng được tích hợp ProVisual Engine cùng sự hỗ trợ của AI đã mang đến trải nghiệm chụp ảnh selfie ấn tượng hơn.

Với One UI 8, Galaxy S25 FE không chỉ được tối các tác nhân AI đa phương thức, mà còn đưa người dùng bước vào kỷ nguyên mới của những tương tác tự nhiên và dễ dàng hơn. Ví dụ như giọng nói, cảm ứng và hình ảnh sẽ được kết hợp hài hòa để đơn giản hóa và nâng cao các tác vụ hằng ngày, khiến chúng trở nên trực quan hơn bao giờ hết.

Hay với Gemini Live, các cuộc trò chuyện trực quan theo thời gian thực, được tăng cường bởi AI đa phương thức, giúp thiết bị “nhìn thấy” những gì người dùng nhìn thấy và dễ dàng đặt ra các câu hỏi theo ngữ cảnh. Ví dụ, khi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi, người dùng chỉ cần hướng camera vào hai bộ trang phục và hỏi: “Bộ nào phù hợp với thời tiết ở Seoul hơn?” Gemini sẽ phản hồi một cách tự nhiên, đưa ra gợi ý thông minh và liền mạch để hỗ trợ cuộc sống hằng ngày.

Galaxy S25 được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7inch cùng tần số quét 120Hz

Hay với tính năng Now Bar, các thông tin hữu ích ngay tại màn hình khoá sẽ cung cấp các cập nhật liên quan, thậm chí có thể được tùy chỉnh để hiển thị thông báo trực tiếp, nhạc, chế độ, thói quen, cùng nhiều nội dung khác. Trong khi đó, Now Brief mang đến các bản cập nhật hằng ngày được cá nhân hóa, bao gồm tình hình giao thông, lời nhắc, sự kiện trên lịch và thông tin sức khỏe.

Tính năng Khoanh tròn để tìm kiếm với Google giúp đưa ra các gợi ý để người dùng có thể tìm các mẹo chơi game ngay khi cần. Chỉ cần khoanh tròn một vật phẩm hoặc thử thách trên màn hình, bạn sẽ ngay lập tức truy cập vào gợi ý và chiến thuật. Tất cả hiển thị dưới dạng cửa sổ nổi, giúp trải nghiệm chơi game không bị gián đoạn.

Những công cụ thông minh này được thiết kế nhằm nâng cao khả năng giao tiếp, gia tăng hiệu suất và tối ưu hóa các tương tác hằng ngày.

Với hệ điều hành One UI 8 cùng Galaxy AI mới nhất, Galaxy S25 FE trở thành trợ thủ AI đắc lực

Bên cạnh đó, Galaxy S25 FE còn được trang bị Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) tạo ra các không gian lưu trữ được mã hóa riêng cho từng ứng dụng, đảm bảo mỗi ứng dụng chỉ có thể truy cập vào dữ liệu nhạy cảm của chính mình. KEEP còn hỗ trợ Galaxy’s Personal Data Engine (PDE) để lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tùy chỉnh của người dùng ngay trên thiết bị, được bảo vệ bởi Knox Vault. Sự kết hợp này mang đến mức độ bảo mật và quyền riêng tư vững chắc trong bối cảnh số hóa ngày càng phát triển nhanh chóng.

Galaxy S25 FE cũng mang đến trải nghiệm camera cao cấp hơn nhờ các tính năng AI tiên tiến

Galaxy S25 FE cũng sẽ mang đến trải nghiệm camera cao cấp hơn nhờ các tính năng AI tiên tiến từ ProVisual Engine và camera trước 12MP đã được nâng cấp. Theo đó, tính năng Nightography được cải thiện giúp giảm nhiễu trong điều kiện thiếu sáng, trong khi tính năng Super HDR cho video tái hiện màu sắc và độ tương phản sống động trong từng khung hình. Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trực tiếp trên thiết bị với độ chính xác tinh tế, khơi gợi cảm hứng sáng tạo và hiện thực hóa trọn vẹn ý tưởng của người dùng một cách liền mạch.

Chỉnh sửa tạo sinh cũng sẽ tự động nhận diện và đưa ra gợi ý các chi tiết cần xóa bỏ, giúp người dùng không còn phải thao tác chọn và chỉnh sửa thủ công. Ngoài ra, tính năng Portrait Studio cũng cho phép tạo ra các hình đại diện cá nhân hóa với biểu cảm gương mặt sống động và chân thực hơn. Trong khi Chuyển động chậm Tức thì cho phép người dùng sống lại trong từng khoảnh khắc video một cách cuốn hút hơn, biến bất kỳ đoạn clip nào thành chuyển động chậm chỉ với một thao tác chạm.

Lọc âm thanh giúp loại bỏ tạp âm trong video bằng cách tách biệt các thành phần âm thanh cụ thể như giọng nói, nhạc, tiếng gió, âm thanh tự nhiên, tiếng ồn đám đông hay nhiễu nền…mang đến cho người dùng khả năng kiểm soát chính xác những gì cần giảm bớt hoặc loại bỏ hoàn toàn. Và cuối cùng là tính năng Auto Trim giúp tối ưu quy trình chỉnh sửa video bằng cách tự động chọn ra những khoảnh khắc ấn tượng nhất từ đoạn phim của bạn.

Viên pin 4.900mAh đủ để đáp ứng các tác vụ hằng ngày

Với mục tiêu hướng đến hiệu suất cao trong quá trình sáng tạo, Galaxy S25 FE tối ưu hóa mọi thao tác, mang đến hiệu suất đáng tin cậy dù bạn đang phát trực tuyến, làm việc đa nhiệm hay chỉnh sửa hình ảnh và video.

Viên pin 4.900mAh không quá lớn nhưng đủ để đáp ứng mọi tác vụ hằng ngày, đồng thời công nghệ sạc nhanh có dây 45W giúp tái nạp năng lượng một nhanh chóng hơn. Bên cạnh đó thì buồng hơi tản nhiệt mới cũng giúp quản lý nhiệt một cách hiệu quả, giảm thiểu tiêu hao điện năng.

Kế thừa ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Galaxy S25, chính vì thế Galaxy S25 FE có thân máy mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái, mà vẫn toát lên sự sang trọng, tinh tế.

Màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch cùng tần số quét 120Hz mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà và sống động. Bộ khung viền Armor Aluminum được cải tiến mới giúp tăng độ bền và hoàn thiện thiết kế tinh tế hơn.

Galaxy S25 FE có 4 màu sắc Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow

Galaxy S25 FE tái hiện dòng dòng Galaxy S thông qua các đường nét trẻ trung cùng sắc màu nổi bật với Xanh Haze, Đen Smoke, Xanh Navy và Trắng Snow.

Samsung cũng cam kết nâng cấp hệ điều hành trong vòng 7 năm, 7 năm cập nhật bảo mật, đảm bảo thiết bị duy trì hiệu năng ổn định và được tối ưu lâu dài theo thời gian.

Galaxy S25 FE cũng được bán ra kèm theo 6 tháng truy cập miễn phí Google AI Pro, truy cập miễn phí vào các tính năng nâng cao của Gemini, Flow, NotebookLM và các ứng dụng khác.

Chi tiết về Galaxy S25 FE, xem thêm tại SamsungMobilePress.com hoặc Samsung.com.

Từ ngày 04/09/2025 - 12/09/2025, người dùng có thể mua E-voucher trị giá 500.000 đồng với giá chỉ 50.000 đồng tại cửa hàng trực tuyến Samsung.com để sử dụng mua Galaxy S25 FE. Đặc biệt, khi mua Galaxy S25 FE cùng tai nghe Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds3 FE, dịch vụ Samsung Care+ và Gói Gia hạn bảo hành sẽ được sử dụng giá trị E-voucher tối đa lên đến 1 triệu đồng (Thời gian sử dụng E-voucher là từ 12/09/2025 - 30/09/2025).