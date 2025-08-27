Samsung Galaxy Buds Core, cho người dùng phổ thông

Samsung cho biết, với những người yêu âm nhạc, Galaxy Buds Core mang đến chất âm được tái hiện sống động từng cung bậc cảm xúc nhờ vào màng loa 6.5mm cho âm treble trong trẻo và âm bass mạnh mẽ, sâu lắng.

Samsung Galaxy Buds Core mang lại cảm giác đeo thoải mái suốt cả ngày dài

Để đảm bảo sự thoải mái khi sử dụng suốt cả ngày dài, Galaxy Buds Core còn được trang bị wingtip được làm bằng silicone giúp mang đến cảm giác vừa vặn chắc chắn, dù bạn đang thư giãn tại nhà hay chạy bộ trong công viên. Chuẩn kháng bụi và nước IP54 giúp mang đến cho người dùng sự bền bỉ trong mọi hoạt động thường ngày trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau.

Thời lượng pin của Galaxy Buds Core lên đến 35 giờ

Và để kết nối với bạn bè, người thân hay đồng nghiệp, Galaxy Buds Core cung cấp trải nghiệm trò chuyện thoải mái với hệ thống 3 mic thu âm tiên tiến hoạt động cùng lúc để giọng nói luôn được truyền tải rõ ràng, chân thực. Thời lượng pin lên đến 35 giờ cũng là một điểm cộng lý tưởng cho Galaxy Buds Core luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn ở bất cứ đâu.

Galaxy AI trên Galaxy Buds Core cung cấp bản dịch theo thời gian thực trong Chế độ hội thoại

Là một phần trong chiếc lược mang AI đến với mọi người của Samsung, người dùng Galaxy Buds Core có thể nâng cao trải nghiệm Galaxy AI với sự hỗ trợ của tính năng Phiên dịch viên (Interpreter), giúp bạn có thể nghe bản dịch ngay lập tức mà không cần nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ cần đeo tai nghe và tiếp tục cuộc trò chuyện, Galaxy AI sẽ cung cấp bản dịch theo thời gian thực trong Chế độ hội thoại.

Bạn cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và ghép nối với Galaxy Buds Core nhờ vào tính năng tự động nhận diện nguồn phát và chuyển đổi mượt mà giữa điện thoại và máy tính bảng Galaxy với tính năng Auto Switch. Đáng chú ý, tính năng Samsung Find trên Galaxy Buds Core sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được một bên tai nghe nếu bị ‘lạc’ đâu đó trong nhà hay trong túi.

Samsung Galaxy Buds Core được bán ra với hai màu Đen và Trắng

Và để phù hợp với phong cách thường ngày, Galaxy Buds Core mang đến hai tùy chọn màu sắc là Đen và Trắng, sắc màu hoàn hảo để kết hợp với mọi phong cách cá nhân.

Galaxy Buds Core chính thức có mặt trên thị thường vào ngày 29/8/2025 tới với giá bán lẻ đề nghị là 1.190.000 đồng.

Khách hàng có thể nhận được ưu đãi khi mua kèm với các sản phẩm điện tử công nghệ với giá chỉ 990.000 đồng. (Chương trình áp dụng với tất cả các sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, màn hình (của tất cả các thương hiệu)

Thông tin chi tiết về Galaxy Buds Core xem thêm tại samsung.com/vn.