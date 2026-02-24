Canva thâu tóm hai công ty khởi nghiệp, tham vọng thống lĩnh thị trường sáng tạo và quảng cáo số

Canva, nền tảng thiết kế trực tuyến có hơn 265 triệu người dùng toàn cầu, vừa công bố mua lại đồng thời hai công ty khởi nghiệp gồm Cavalry và MangoAI, qua đó hoàn thiện hệ sinh thái công cụ sáng tạo và đẩy mạnh năng lực trong lĩnh vực tiếp thị số, Techcrunch thông tin.

Lấp khoảng trống cuối cùng trong bộ công cụ chuyên nghiệp

Cavalry, công ty có trụ sở tại Anh, chuyên phát triển hoạt ảnh 2D phục vụ quảng cáo, tiếp thị, trò chơi điện tử và nghệ thuật tạo sinh. Canva cho biết công nghệ của Cavalry sẽ được tích hợp vào Affinity - bộ công cụ chỉnh sửa chuyên nghiệp mà Canva mua lại năm 2024, vốn phục vụ chỉnh sửa ảnh, đồ họa vector và bố cục trang.

Affinity từng được Canva làm mới giao diện vào năm ngoái và mở cho tất cả người dùng tải về miễn phí. Kể từ đó, phần mềm ghi nhận hơn năm triệu lượt tải xuống. Dù vậy, Affinity vẫn còn thiếu một mảng quan trọng: chỉnh sửa chuyển động. Cavalry chính là mảnh ghép Canva chọn để lấp đầy khoảng trống đó.

"Bằng cách đưa Cavalry về cùng Affinity, chúng tôi mở ra một bộ công cụ chuyên nghiệp hoàn chỉnh, bao gồm chỉnh sửa ảnh, vector, bố cục và nay thêm cả hoạt ảnh," Canva viết trong thông cáo chính thức. Công ty gọi đây là nền tảng cho một "hệ điều hành sáng tạo toàn diện" dành cho giới chuyên nghiệp.

Đưa cựu lãnh đạo Netflix vào vị trí chiến lược

Song song với thương vụ Cavalry, Canva cũng mua lại MangoAI, một công ty khởi nghiệp hoạt động bí mật, chuyên xây dựng hệ thống học tăng cường nhằm cải thiện hiệu quả quảng cáo video. Sản phẩm đầu tay của MangoAI cho phép khách hàng tạo và triển khai quảng cáo, theo dõi kết quả thực tế rồi dùng dữ liệu đó để tối ưu các chiến dịch tiếp theo.

MangoAI do Nirmal Govind, cựu Phó chủ tịch Khoa học dữ liệu và Kỹ thuật tại Netflix, cùng Vinith Misra, cựu chuyên gia dữ liệu tại Netflix và Roblox, đồng sáng lập. Canva cho biết Govind sẽ đảm nhận chức danh "Giám đốc Thuật toán", vị trí hoàn toàn mới trong cơ cấu công ty, còn Misra sẽ tham gia phát triển các sản phẩm tiếp thị.

Chiến lược tiếp thị số dần thành hình

Hai thương vụ mới nằm trong chuỗi động thái mở rộng liên tục của Canva. Tháng 1/2025, công ty mua lại Magicbrief, công ty khởi nghiệp về phân tích tiếp thị, và sau đó ra mắt Canva Grow, công cụ hỗ trợ tạo tài sản sáng tạo và đo lường hiệu quả chiến dịch.

Tại Web Summit Qatar đầu tháng này, đồng sáng lập kiêm Giám đốc vận hành Cliff Obrecht chia sẻ với TechCrunch rằng Canva Grow đang vận hành "rất tốt," đặc biệt trong mảng tạo nội dung tĩnh và đăng tải lên các nền tảng Meta. "Đây vẫn là sản phẩm còn non trẻ, nhưng nhiều thương hiệu lớn đã chi tiền và chúng tôi đang mở rộng rất mạnh," ông Obrecht nói.

Canva kết thúc năm 2025 với doanh thu hàng năm đạt 4 tỷ USD, hơn 265 triệu người dùng và 31 triệu người dùng trả phí, con số cho thấy công ty Australia này đang nhanh chóng chuyển mình từ một nền tảng thiết kế phổ thông sang một giải pháp tiếp thị số toàn diện.