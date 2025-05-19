Alibaba, Tencent và JD.com bứt phá nhờ AI trong quảng cáo: Xu hướng mới đang thay đổi thị trường Trung Quốc

Alibaba, Tencent và JD.com đã báo cáo thu nhập trong tuần này phản ánh chi tiêu của người tiêu dùng Trung Quốc đang cải thiện và lợi ích ngày càng tăng của trí tuệ nhân tạo trong quảng cáo. Ảnh: Getty.

Alibaba: Doanh thu tăng vọt nhờ AI

Alibaba, gã khổng lồ thương mại điện tử của Trung Quốc, báo cáo doanh thu từ Taobao và Tmall trong quý I/2025 đạt 101,37 tỷ nhân dân tệ (khoảng 13,97 tỷ USD), tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Thành công này phần lớn nhờ vào việc áp dụng công nghệ AI trong quảng cáo, giúp các nhà quảng cáo tối ưu hóa hiệu quả tiếp thị và tiếp cận khách hàng mục tiêu dễ dàng hơn.

Công ty tiết lộ doanh thu từ mảng quảng cáo, mà họ gọi là "quản lý khách hàng", đã tăng 12%, đạt gần 10 tỷ USD. Công cụ quảng cáo AI mang tên Quanzhantui đã giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa nội dung và nhắm mục tiêu khách hàng chính xác hơn, góp phần tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ.

Tencent: WeChat dẫn đầu trong quảng cáo AI

Trong khi đó, Tencent – tập đoàn công nghệ đa lĩnh vực sở hữu nền tảng mạng xã hội WeChat – cũng ghi nhận doanh thu quảng cáo tăng mạnh nhờ AI. Doanh thu dịch vụ tiếp thị của Tencent tăng 20%, đạt 31,9 tỷ nhân dân tệ, nhờ "nhu cầu mạnh mẽ của nhà quảng cáo" đối với video ngắn và nội dung AI trên WeChat.

Đáng chú ý, tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của quảng cáo được hỗ trợ bởi AI đã tăng lên gần 3%, so với mức 0,1% của quảng cáo biểu ngữ truyền thống và khoảng 1% của quảng cáo nguồn cấp dữ liệu.

JD.com: AI cải thiện hiệu quả quảng cáo

Không chịu thua kém, JD.com - nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc - cũng đạt doanh thu tiếp thị tăng 15,7%, lên 22,32 tỷ nhân dân tệ. Công ty này đã triển khai các công cụ AI cho phép nhà quảng cáo thực hiện các chiến dịch quảng cáo phức tạp chỉ bằng một lệnh đơn giản, giúp tối ưu hóa chi phí và nâng cao tỷ lệ chuyển đổi.

Xu hướng mới trong quảng cáo số

Việc các tập đoàn hàng đầu Trung Quốc như Alibaba, Tencent và JD.com mạnh tay đầu tư vào AI không chỉ giúp họ gia tăng doanh thu mà còn mở ra xu hướng mới trong ngành quảng cáo trực tuyến. Các công ty này đã chứng minh rằng, dù kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn, AI vẫn có thể là chìa khóa thúc đẩy tăng trưởng.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng triển vọng tiêu dùng tại Trung Quốc vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và nhu cầu trong nước yếu. Các công ty công nghệ sẽ cần tiếp tục đổi mới để duy trì đà tăng trưởng này trong tương lai.

Trong thời gian tới, khi Trung Quốc công bố dữ liệu bán lẻ tháng 4 và các mùa mua sắm lớn như 18/6 đang đến gần, hiệu quả của quảng cáo AI sẽ tiếp tục được thử thách. Nếu thành công, các nền tảng như Alibaba, Tencent và JD.com sẽ càng củng cố vị thế của mình trên thị trường.