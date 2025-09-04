Trung Quốc đẩy mạnh đào tạo công nghệ toàn cầu: Từ xưởng Luban đến tham vọng AI

Khi Trung Quốc xuất khẩu công nghệ và thiết bị, nước này cũng cung cấp đào tạo trên toàn thế giới thông qua “Xưởng Luban”.

Từ giáo dục nghề đến chiến lược địa chính trị

Sáng kiến này không đơn thuần là một mô hình thí nghiệm. Nó phản ánh tham vọng của Trung Quốc khi biến các chương trình đào tạo nghề toàn cầu, như "Xưởng Luban", thành công cụ gia tăng ảnh hưởng. Các xưởng Luban - được đặt theo tên một nghệ nhân huyền thoại - đã xuất hiện tại hơn 20 quốc gia, trong đó có Thái Lan, Ấn Độ, Bồ Đào Nha và Ai Cập.

Ông Li Yunmei, Phó bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề và kỹ thuật công nghiệp nhẹ Thiên Tân, khẳng định: “Chúng tôi đang hỗ trợ các doanh nhân Trung Quốc vươn ra nước ngoài. Mỗi sinh viên tham gia đều phải trải qua khóa học nhập môn AI”.

Điều này cho thấy Bắc Kinh không chỉ xuất khẩu thiết bị mà còn xuất khẩu kiến thức, tiêu chuẩn công nghệ và mô hình giảng dạy.

Bản tin về các cuộc họp của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với hơn chục nhà lãnh đạo đến thăm không chỉ nhấn mạnh đến sự hợp tác về thương mại mà còn về công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Hợp tác SCO: AI trở thành cầu nối

Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân vừa qua đã trở thành điểm nhấn cho chiến lược này. Chủ tịch Tập Cận Bình không chỉ bàn về thương mại, mà còn nhấn mạnh đến hợp tác về AI, giáo dục và đổi mới công nghệ.

Trong cuộc gặp Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev, hai bên đã ký kết các văn bản hợp tác về trí tuệ nhân tạo. Nhiều quốc gia thành viên SCO, từ Kazakhstan đến Ai Cập, đều bày tỏ mong muốn tham gia vào mạng lưới hợp tác này – coi đây là lựa chọn thay thế cho mô hình công nghệ do phương Tây dẫn dắt.

Ông Jeremy Chan (Eurasia Group) nhận định: “Hàng chục nhà lãnh đạo toàn cầu đổ về Trung Quốc vì hợp tác với Bắc Kinh có thể mang lại lợi ích kinh tế to lớn. Họ không mong muốn thế giới lưỡng cực, mà tìm kiếm một trật tự đa cực với nhiều lựa chọn hơn”.

AI – lá bài chiến lược của Bắc Kinh

Từ xe điện, robot công nghiệp đến điện toán đám mây, các công ty Trung Quốc đã nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với phương Tây. Trong một số lĩnh vực, họ thậm chí còn vượt lên nhờ trợ cấp của nhà nước và cạnh tranh khốc liệt trong nước.

Alibaba vừa công bố doanh thu mảng điện toán đám mây tăng vọt, đồng thời phát triển chip AI mới. Huawei tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái Ascend, cạnh tranh trực diện với Nvidia.

Theo ông Daniel Heyler, chuyên gia tại EFM Asset Management: “Các nhà đầu tư không chỉ nên quan tâm đến những nhà sản xuất chip, mà còn cả những công ty sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc ứng dụng AI trong nền kinh tế”.

Tương lai công nghệ toàn cầu dưới góc nhìn Trung Quốc

Kế hoạch mở rộng của Trung Quốc rất rõ ràng:

10 xưởng Luban mới trong 5 năm tới.

10.000 người được đào tạo trong lĩnh vực công nghệ và AI.

Các trung tâm hợp tác AI và đổi mới tại nhiều quốc gia thành viên SCO.

Song song đó, Bắc Kinh xây dựng “Khu Phát triển SCO” tại Sơn Đông, kết nối vốn, nhân lực và công nghệ cho toàn khu vực.

Các nhà phân tích cho rằng nếu chiến lược này được triển khai đồng bộ, Trung Quốc sẽ không chỉ xuất khẩu sản phẩm công nghệ mà còn định hình tiêu chuẩn toàn cầu, nhất là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.