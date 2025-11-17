Máy chủ MCP AI thay đổi cách kỹ sư thiết kế sản phẩm

Máy chủ này đảm bảo khả năng truy cập thông tin sản phẩm tin cậy dựa trên các nền tảng AI để đơn giản hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ thiết kế và nâng cao năng suất làm việc

Là một giao diện AI, Máy chủ MCP kết nối trực tiếp với các công cụ AI tương thích và các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để cung cấp thông tin về ngữ cảnh mà các hệ thống này cần có để trả lời câu hỏi. Thông qua truy vấn đơn giản dưới dạng đàm thoại, Máy chủ MCP cho phép người dùng truy xuất dữ liệu công khai đã được xác minh, cập nhật của Microchip, bao gồm thông số kỹ thuật sản phẩm, bảng dữ liệu, thông tin hàng tồn kho, giá cả và thời gian giao hàng.

Được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn HTTP có thể truyền phát MCP, máy chủ cung cấp các phản hồi nhận biêt ngữ cảnh mã hóa JSON được tối ưu hóa cho các ứng dụng AI như Copilots, chatbot AI, IDE dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và các tác nhân AI doanh nghiệp. Nền tảng này hỗ trợ nhiều ứng dụng khác nhau và tích hợp dữ liệu công khai của Microchip trực tiếp vào môi trường phát triển cũng như các trợ lý ảo thông minh.

Ông Rich Simoncic, Giám đốc điều hành của Microchip Technology cho biết: "Việc ra mắt Máy chủ MCP của chúng tôi là minh chứng về cách thức theo đó Microchip đang sử dụng AI và cung cấp các công cụ dựa trên AI, qua đó góp phần làm cho công việc của khách hàng trở nên dễ dàng hơn",

"Chúng tôi tập trung khai thác sức mạnh của AI để nâng cao năng suất và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nhờ khả năng truy cập tức thì vào thông tin sản phẩm đã được xác minh trong các nền tảng AI được các nhà phát triển sử dụng, chúng tôi loại bỏ rào cản và giúp cho công việc thiết kế trở nên dễ dàng hơn bằng các giải pháp từ Microchip", Ông Rich Simoncic nhấn mạnh thêm.

Thông qua kết hợp thông tin kỹ thuật và thông tin về nguồn cung ứng tin cậy, Máy chủ MCP có thể nâng cao năng suất thiết kế, tăng tốc độ quá trình tự động hóa và trao quyền cho các kỹ sư để họ phát triển giải pháp nhanh hơn cũng như đưa ra quyết định có sở cứ hơn.

Việc ra mắt sản phẩm này nêu bật cam kết của Microchip trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và hỗ trợ AI trong các hệ sinh thái doanh nghiệp. Máy chủ Microchip MCP được cung cấp rộng rãi, miễn phí cho người dùng.