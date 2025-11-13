Microchip ra mắt chip 10BASE-T1S giúp xe hơi kết nối mạng không cần viết phần mềm riêng

Công ty công nghệ Microchip (Có trụ sở tại Mỹ) vừa giới thiệu dòng thiết bị đầu cuối 10BASE-T1S LAN866x, mang đến giải pháp mới cho bài toán kết nối mạng trong xe hơi hiện đại. Các nhà thiết kế ô tô thường phải sử dụng bộ vi điều khiển và viết phần mềm riêng cho từng nút mạng khi triển khai kiến trúc phân vùng. Cách làm này tốn kém về chi phí, thời gian và làm tăng độ phức tạp của hệ thống.

Dòng sản phẩm LAN866x với Giao thức điều khiển từ xa (RCP) thay đổi cách tiếp cận truyền thống. Các thiết bị đầu cuối này dịch gói tin Ethernet trực tiếp sang giao diện kỹ thuật số cục bộ mà không đòi hỏi phần mềm. Nhà sản xuất đã thiết kế sản phẩm để giảm nhu cầu lập trình riêng cho từng nút mạng, đồng thời tối ưu việc sử dụng chip bán dẫn và kích thước vật lý.

Các thiết bị đầu cuối LAN866x 10BASE-T1S của Microchip giúp loại bỏ nhu cầu viết phần mềm riêng cho từng nút mạng

Thiết bị hỗ trợ các giao thức RCP tiêu chuẩn, cho phép kiểm soát tập trung các nút ở biên mạng để truyền dữ liệu và quản lý thiết bị. Công nghệ sử dụng cấu trúc liên kết multidrop 10BASE-T1S, tạo nên kiến trúc phân vùng thuần Ethernet. Giải pháp này giảm yêu cầu về cáp nối, tích hợp phần mềm và chi phí vận hành.

Ông Charlie Forni, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh mạng và truyền thông của Microchip khẳng định dòng sản phẩm Ethernet một đôi dây xoắn của công ty giúp các nhà thiết kế hiện thực hóa kiến trúc thuần Ethernet cho phương tiện giao thông được định nghĩa bằng phần mềm. Công ty cam kết cung cấp giải pháp sáng tạo và hỗ trợ khách hàng bằng chuyên môn kỹ thuật toàn cầu, tài liệu và công cụ phát triển toàn diện.

Dòng thiết bị LAN866x phù hợp với các ứng dụng quan trọng trên ô tô. Trong hệ thống chiếu sáng, thiết bị kết nối trực tiếp dữ liệu Ethernet với giao diện kỹ thuật số cục bộ điều khiển trình điều khiển LED. Hệ thống này hoạt động với đèn nội thất, đèn pha và đèn hậu.

Về âm thanh, thiết bị truyền dữ liệu đến và đi từ micrô và loa thông qua mạng. Các thiết bị đầu cuối cũng điều khiển cảm biến và cơ cấu truyền động qua kết nối mạng, tạo nên hệ sinh thái kết nối hoàn chỉnh trong xe.

Microchip phát triển các giải pháp Ethernet một đôi dây (SPE) với nhiều bộ thu phát, cầu nối, thiết bị chuyển mạch và công cụ phát triển. Công nghệ truyền dữ liệu tốc độ cao, tin cậy qua một đôi dây xoắn duy nhất. Hệ thống hỗ trợ các giao thức 10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1 và các tiêu chuẩn tốc độ cao hơn.

Các giải pháp đơn giản hóa hệ thống đi dây, hạ chi phí và đồng nhất kết nối Ethernet cho ứng dụng tự động hóa ô tô, công nghiệp và tòa nhà. Microchip đảm bảo khả năng liên thông hoạt động và khả năng mở rộng cho các hệ thống này.