Coupang chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu

Theo thông báo 29/12, Coupang sẽ chi 1,1 tỷ USD bồi thường cho 34 triệu người dùng sau vụ rò rỉ dữ liệu. Ảnh: Getty.

Theo thông báo phát đi sáng nay theo giờ địa phương, Coupang cho biết sẽ cung cấp cho mỗi người dùng đủ điều kiện phiếu mua hàng trị giá tổng cộng 50.000 won, có thể sử dụng trên nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái của công ty. Đáng chú ý, cả những khách hàng đã đóng tài khoản Coupang sau vụ việc cũng được đưa vào diện nhận bồi thường.

Người dùng có thể kiểm tra điều kiện và quyền lợi nhận phiếu mua hàng kể từ ngày 15/1, theo bản dịch tiếng Hàn do Google cung cấp.

Giám đốc điều hành Coupang từ chức sau vụ vi phạm dữ liệu ảnh hưởng 34 triệu khách hàng Hôm nay 10/12, Tập đoàn thương mại điện tử khổng lồ Coupang của Hàn Quốc rúng động khi CEO Park Dae-jun bất ngờ tuyên bố ...

Ông Harold Rogers, CEO tạm quyền của Coupang Corp., khẳng định đây là một “biện pháp có trách nhiệm đối với khách hàng”, đồng thời nhấn mạnh tập đoàn sẽ “hoàn thành trách nhiệm của mình đến cùng” trong việc khắc phục hậu quả.

“Tôi một lần nữa gửi lời xin lỗi sâu sắc tới quý khách hàng,” ông Rogers cho biết trong thông cáo.

Vụ rò rỉ dữ liệu của Coupang được đánh giá là một trong những sự cố an ninh mạng nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc trong thời gian gần đây, làm dấy lên lo ngại về việc bảo vệ thông tin cá nhân trong bối cảnh các nền tảng thương mại điện tử ngày càng nắm giữ khối lượng dữ liệu khổng lồ của người dùng.

Quy mô gói bồi thường lên tới hơn 1 tỷ USD cũng cho thấy áp lực ngày càng lớn từ dư luận và cơ quan quản lý đối với các “ông lớn” công nghệ trong việc nâng cao tiêu chuẩn bảo mật và trách nhiệm với khách hàng.

Gói bồi thường của Coupang thuộc hàng lớn nhất thế giới

Xét trên bình diện toàn cầu, mức bồi thường mà Coupang công bố đưa vụ việc này vào nhóm những sự cố rò rỉ dữ liệu có chi phí khắc phục cao nhất từ trước đến nay.

Trước đó, năm 2017, Equifax – một trong ba hãng chấm điểm tín dụng lớn nhất tại Mỹ đã đồng ý chi tối đa 700 triệu USD để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến rò rỉ dữ liệu của khoảng 147 triệu người dùng. Năm 2018, Marriott International đối mặt với khoản phạt và chi phí bồi thường hàng trăm triệu USD sau khi dữ liệu của khoảng 500 triệu khách hàng bị lộ.

Tại châu Âu, Meta (Facebook) từng bị phạt hơn 1,3 tỷ USD theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR), song khoản tiền này chủ yếu là án phạt hành chính, không phải gói bồi thường trực tiếp cho từng người dùng.

So với các trường hợp trên, gói bồi thường của Coupang nổi bật ở chỗ phân bổ trực tiếp quyền lợi cho từng khách hàng, bao gồm cả những người đã đóng tài khoản sau sự cố. Điều này phản ánh xu hướng mới: thay vì chỉ chấp nhận nộp phạt cho cơ quan quản lý, các tập đoàn công nghệ buộc phải đặt người dùng vào trung tâm của quá trình khắc phục hậu quả.