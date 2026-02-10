Người dùng cần làm gì để giảm thiểu thiệt hại trước lừa đảo trực tuyến?

Thực tế là sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số đã khiến các hoạt động thanh toán, mua sắm, làm việc và lưu trữ thông tin cá nhân ngày càng phụ thuộc vào môi trường trực tuyến. Lừa đảo trực tuyến và rò rỉ dữ liệu đã vượt khỏi phạm vi những sự cố đơn lẻ, trở thành vấn đề mang tính hệ thống, ảnh hưởng trên diện rộng đến người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo tình hình an toàn thông tin năm 2025 của VNPT Cyber Immunity chỉ ra rằng, riêng năm 2025, ước tính có khoảng 1,8 tỷ bản ghi dữ liệu bị đánh cắp, ảnh hưởng đến hơn 5,8 triệu thiết bị trên toàn cầu. Báo cáo cũng ghi nhận 627 vụ lộ lọt dữ liệu, với quy mô hơn 4 tỷ bản ghi và 1,27 TB dữ liệu bị rò rỉ, phản ánh mức độ nghiêm trọng và xu hướng gia tăng của các sự cố an ninh mạng hiện nay.

Cùng với rò rỉ dữ liệu, lừa đảo trực tuyến tiếp tục gây ra những thiệt hại đáng kể cho người dân. Cáo cáo cũng cho thấy, các hình thức lừa đảo trực tuyến trong năm 2025 đã gây thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, số lượng tên miền và website giả mạo tăng mạnh, với khoảng 11,8 nghìn tên miền giả và 3,7 nghìn trang web giả, tăng từ 1,8 đến 2,2 lần so với năm 2024.

Tin nhắn giả mạo chuyển khoản từ nước ngoài, kẻ gian lừa người bán mất 10 triệu.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, trước các thủ đoạn lừa đảo tinh vi và liên tục thay đổi, không ai có thể đảm bảo tránh được rủi ro tuyệt đối. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân không chỉ chịu tổn thất về tài chính mà còn mất nhiều thời gian, công sức để xử lý hậu quả sau sự cố.

Một số doanh nghiệp công nghệ và bảo hiểm đã bắt đầu nghiên cứu, phát triển các mô hình bảo hiểm an ninh mạng dành cho người dùng cá nhân, nhằm chia sẻ rủi ro tài chính và hỗ trợ xử lý hậu quả sau sự cố. Ví dụ mới đây VNPT phối hợp cùng Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) giới thiệu VNPT CyCare, một sản phẩm bảo hiểm an ninh mạng cá nhân. Sản phẩm này nhằm hỗ trợ người dùng trước một số rủi ro phổ biến như lừa đảo trực tuyến, gian lận chuyển tiền, trộm cắp danh tính và các sự cố phát sinh trong giao dịch trực tuyến.

“Trong môi trường số, ngay cả những người dùng cẩn trọng vẫn có thể trở thành nạn nhân. Việc có cơ chế hỗ trợ kịp thời sẽ giúp người dùng giảm bớt áp lực khi phải tự mình gánh chịu toàn bộ thiệt hại.” Đại diện đơn vị phát triển cho biết.