Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

09:12 | 11/10/2025
Khoảng 70.000 người dùng bị ảnh hưởng bởi đợt rò rỉ dữ liệu liên quan tới Discord. Cụ thể, giấy tờ tùy thân của người dùng là dữ liệu bị nhắm tới bởi nhóm tin tặc
Discord. Ảnh: Discord
Discord tiết lộ rằng khoảng 70.000 người dùng có thể đã bị rò rỉ dữ liệu nhạy cảm, như ảnh chụp giấy tờ tùy thân, sau khi tin tặc xâm nhập vào một bên thứ ba mà nền tảng này hợp tác cho các yêu cầu liên quan đến xác minh độ tuổi.

Người dùng Discord sẽ thực hiện yêu cầu xác minh độ tuổi nếu nền tảng nghi ngờ họ chưa đủ tuổi sử dụng, hoặc họ sống tại khu vực yêu cầu xác minh danh tính để được truy cập. Trong những trường hợp đó, người dùng được yêu cầu gửi ảnh tự chụp cầm theo giấy tờ tùy thân và tên người dùng Discord cho đội ngũ quản lý an toàn của nền tảng.

Discord cho biết họ đã liên hệ với những người dùng bị ảnh hưởng, và dữ liệu bị lộ có thể bao gồm địa chỉ IP, thông tin này có thể tiết lộ khu vực sinh sống chung của người dùng.

Theo trang tin 404 Media, vụ rò rỉ dữ liệu này có thể lớn hơn nhiều so với báo cáo chính thức của Discord. Tin tặc tuyên bố rằng họ đã đánh cắp 1,5 terabyte dữ liệu, có thể bao gồm nhiều hơn 70.000 hình ảnh. Tuy nhiên, người phát ngôn của Discord nói với The Verge rằng những tuyên bố này là “không chính xác và là một phần của việc tống tiền”, đồng thời, Discord cũng nhấn mạnh vụ rò rỉ dữ liệu này không phải trực tiếp từ Discord mà là từ bên thứ ba cung cấp dịch vụ.

Theo TechCrunch, vụ rò rỉ dữ liệu người dùng Discord này phản ánh những lo ngại đối với việc sử dụng biện pháp xác minh độ tuổi để khiến Internet an toàn hơn.

Bên cạnh các cảnh báo thông tin bị rò rỉ, Discord cũng thông báo trong một bài viết blog rằng số thẻ tín dụng, tin nhắn trong nền tảng, mật khẩu và mã xác thực là những dữ liệu không liên quan tới đợt rò rỉ lần này.

10 dấu hiệu dữ liệu cá nhân của bạn đang bị bán trên mạng

