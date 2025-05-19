MobiSafe giúp người dùng tự do kết nối trong thời đại số

Thực trạng an ninh mạng đang báo động

Internet mở ra thế giới kết nối không giới hạn nhưng cũng tạo ra nhiều mối đe dọa tiềm ẩn. Trang web giả mạo, phần mềm gián điệp hay thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội khiến bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân chỉ sau một thao tác thiếu cẩn trọng.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Việt Nam ghi nhận hơn 659.000 vụ tấn công mạng vào các cơ quan và doanh nghiệp trong năm 2024. Trong đó, 46,15% đơn vị bị tấn công ít nhất một lần, 26,14% vụ tấn công thuộc loại APT sử dụng mã độc gián điệp và 14,59% sử dụng mã độc tống tiền ransomware.

Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân cũng ở mức nghiêm trọng với hơn 14,5 triệu tài khoản bị rò rỉ, chiếm khoảng 12% tổng số vụ rò rỉ toàn cầu. Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) tăng 34% so với năm 2023, gây ra nhiều gián đoạn cho hệ thống công nghệ, tài chính và dịch vụ thiết yếu.

Trẻ em và người cao tuổi với kỹ năng số còn hạn chế trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm mạng. Họ dễ bị lừa đảo công nghệ cao hoặc chiếm đoạt thông tin qua ứng dụng, tin nhắn, cuộc gọi giả mạo.

MobiSafe bảo vệ toàn diện cho người dùng số

MobiSafe do MobiFone hợp tác với tập đoàn bảo mật châu Âu F-Secure phát triển. Ứng dụng hoạt động liên tục 24/7, bảo vệ nhiều thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, laptop, máy tính bảng và tương thích đa nền tảng Android, iOS, Windows, macOS.

Người dùng có thể kích hoạt và quản lý dịch vụ ngay trên ứng dụng My MobiFone, bảo vệ cùng lúc đến 5 thiết bị với một tài khoản. MobiSafe phát hiện và ngăn chặn phần mềm độc hại, cảnh báo khi truy cập trang web giả mạo hoặc nhận liên kết lừa đảo.

Ứng dụng cho phép phụ huynh thiết lập giới hạn thời gian sử dụng thiết bị cho con em, chặn nội dung không phù hợp và theo dõi hoạt động trực tuyến. Tính năng quản lý mật khẩu giúp lưu trữ an toàn, tránh sử dụng mật khẩu yếu hoặc trùng lặp. Hệ thống cảnh báo rò rỉ dữ liệu thông báo khi phát hiện thông tin cá nhân bị lộ trên nền tảng trực tuyến.

MobiSafe đã nhận chứng nhận "Best Protection" từ tổ chức kiểm định bảo mật AV-Test.org, ghi nhận năng lực bảo vệ thiết bị và dữ liệu cá nhân trong môi trường mạng ngày càng phức tạp.

Từ nay đến hết 30/6/2025, MobiFone miễn phí 30 ngày đầu tiên cho khách hàng đăng ký gói AT5A. Người dùng soạn KM AT5A gửi 9199 để trải nghiệm toàn bộ tính năng bảo vệ.

Sau thời gian trải nghiệm, giá dịch vụ 30.000 đồng/tháng cho gói AT5A bảo vệ 5 thiết bị, 35.000 đồng/tháng cho gói AT10A (10 thiết bị) hoặc 45.000 đồng/tháng cho gói AT25A (25 thiết bị). Khách hàng có thể đăng ký gói dài hạn 6 tháng hoặc 12 tháng với nhiều ưu đãi.