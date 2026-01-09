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LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'

Lê Giang

Lê Giang

09:01 | 09/01/2026
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LocknLock ghi dấu ấn với năm thứ 10 liên tiếp đạt giải Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc, một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu lĩnh vực gia dụng và phong cách sống bằng chất lượng và sự đổi mới sáng tạo.
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Ngày 6/1, tại lễ trao Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026, thương hiệu gia dụng toàn cầu LocknLock đã ghi dấu ấn mạnh mẽ khi được vinh danh tại 2 hạng mục danh giá: Thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực hộp đựng kín khí suốt 10 năm liên tiếp và Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn trong lĩnh vực dụng cụ nhà bếp 3 năm liền.

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'
LocknLock nhận giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026.

Được tổ chức bởi Diễn đàn Người tiêu dùng Hàn Quốc (Korea Consumer Forum), giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc là một trong những giải thưởng uy tín dựa trên khảo sát người tiêu dùng lớn nhất châu Á, nhằm vinh danh những thương hiệu được kỳ vọng dẫn dắt thị trường trong thời gian sắp tới.

Năm 2026, cuộc khảo sát được tiến hành tại bốn quốc gia gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia, với sự tham gia của 454.789 người tiêu dùng qua bình chọn trực tuyến và khảo sát trực tiếp.

Ghi dấu ấn với 10 năm xác lập vị thế dẫn đầu, LocknLock chính thức vươn tới đẳng cấp “First Class” trong ngành hàng hộp đựng thực phẩm kín khí. Song song đó, thương hiệu còn củng cố sức ảnh hưởng toàn cầu khi năm thứ 3 liên tiếp giữ vững ngôi vương ở hạng mục dụng cụ nhà bếp tại Việt Nam.

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, LocknLock được xem là cái tên định hình chuẩn mực cho giải pháp bảo quản thực phẩm với hệ thống khóa bốn cạnh đầu tiên trên thế giới. Các dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu bao gồm BISFREE với chất liệu Tritan bền bỉ; FreezerFit chuyên dụng cho tủ đông; LocknLock Fresh Smart Keep tối ưu giữ độ tươi và Fresh Protect sử dụng vật liệu Medigard giúp hạn chế bám màu và mùi. Gần đây, LocknLock tiếp tục phát huy thế mạnh về công nghệ hộp đựng kín khí với Fresh Maestro và LocknLock Fresh All Tritan, khẳng định vị thế dẫn đầu trong các giải pháp lưu trữ cao cấp.

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'
Bộ sản phẩm LocknLock Maestro 7 món với máy hút chân không giúp bảo quản thực phẩm tươi mới đến 50 ngày

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, chiến lược "bản địa hóa" thành công giúp LocknLock dần hiện diện trong thói quen sinh hoạt của người dân địa phương, trở thành thương hiệu được người tiêu dùng tin tưởng. Những sản phẩm mang phong cách sống Việt như Bucket Tumbler, Energetic Tumbler hay bộ sưu tập nhà bếp Bianco luôn nằm trong danh sách "must-have" của người tiêu dùng hiện đại. Hiện LocknLock đang vận hành hơn 50 cửa hàng tại các thành phố lớn trên khắp cả nước, trong đó có Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

LocknLock cũng đã đưa Bình giữ nhiệt Ceramic Metro Café, sản phẩm được ưa chuộng tại Hàn Quốc vào thị trường Việt Nam và nhận được phản hồi tích cực.

Bên cạnh đó, thời gian gần đây thương hiệu đang lấn sân sang lĩnh vực thiết bị làm đẹp và chăm sóc cá nhân với các sản phẩm như máy sấy tóc, máy duỗi và tạo kiểu, từng bước mở rộng danh mục từ sản phẩm gia dụng sang những giải pháp định hình phong cách sống.

LocknLock lập cú đúp tại Giải thưởng 'Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026'
LocknLock lấn sân sang lĩnh vực thiết bị làm đẹp và chăm sóc cá nhân với bộ sưu tập Beauty Hair.

Với những sản phẩm được phát triển gắn liền với nhu cầu và thói quen sinh hoạt của người Việt, LocknLock đã liên tiếp 14 năm lọt Top 10 Sản phẩm - dịch vụ tin dùng tại Việt Nam.

Đại diện LocknLock chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng vinh dự khi được nhận hai giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc năm 2026. LocknLock xin chân thành cảm ơn người tiêu dùng tại Hàn Quốc và Việt Nam đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới các giải pháp lối sống và mang đến sản phẩm, dịch vụ vượt trội, khẳng định vị thế thương hiệu toàn cầu được yêu thích trên toàn thế giới."

Hiện LocknLock vận hành 7 công ty con toàn cầu tại các thị trường như Mỹ, Đức và Việt Nam, xuất khẩu sản phẩm tới 120 quốc gia. Thương hiệu đã giành nhiều thành tích ấn tượng trong lĩnh vực gia dụng và phong cách sống, khẳng định sự xuất sắc cả về đổi mới sản phẩm lẫn thiết kế.

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Hải Phòng

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Khánh Hòa

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Thứ bảy, 04/07/2026 15:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45
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Cập nhật: 30/06/2026 06:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Lịch World Cup 2026 ngày 30/6: Brazil, Đức, Hà Lan quyết chiến vòng 1/16

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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

Nắng nóng đe dọa trung tâm dữ liệu AI toàn cầu

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Meta công bố các giải pháp AI mới cho nhà quảng cáo và nhà sáng tạo toàn cầu

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Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

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Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

ĐHQGHN tổ chức hội thảo quốc tế về vi mạch, cảm biến và công nghệ bán dẫn

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

Lần đầu sau hơn một thập kỷ, Harvard mất ngôi đầu nghiên cứu khoa học

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Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Giải thưởng Hiệu quả năng lượng 2026: Thúc đẩy đổi mới công nghệ xanh

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Xây dựng cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Tài chính tại Hưng Yên

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng chất lượng khám chữa bệnh

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

VSBF 2026: Thúc đẩy năng lượng xanh và khai thác AI cho tăng trưởng bền vững

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Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

Chứng khoán hôm nay 29/6: VN-Index giảm gần 17 điểm vì nhóm họ Vin

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

LocknLock mở rộng mô hình nhượng quyền, tìm kiếm đối tác tại nhiều tỉnh thành

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư

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Thị trường ô tô Mỹ đối mặt nguy cơ thu hẹp vào năm 2040

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YADEA ra mắt xe mới Omee và tham vọng phủ xanh thị trường xe điện bằng chiến lược 'kiềng ba chân'

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