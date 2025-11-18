LocknLock triển khai chương trình 'Cùng Huế vững vàng sau bão lũ' tại AEON Mall Huế

Cơn bão Kalmaegi vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề tại Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Thấu hiểu những tổn thất này, LocknLock phối hợp AEON Mall Huế tổ chức chương trình “LocknLock cùng Huế vững vàng sau bão lũ” từ ngày 19–23/11/2025, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực và hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm tiếp sức người dân sớm ổn định cuộc sống.

LocknLock giảm đến 50% hơn 3.000 sản phẩm, đồng hành người dân Huế sau bão Kalmaegi.

Trong chương trình, khách hàng có thể lựa chọn hơn 3.000 sản phẩm gia dụng chính hãng LocknLock tại gian hàng tầng 3, AEON Mall Huế. Đây đều là những sản phẩm thiết yếu như hộp bảo quản, bình nước, chảo chống dính, nồi điện đa năng và nhiều thiết bị bếp hiện đại được ưu đãi đến 50% khi mua từ 5 sản phẩm trở lên, giúp các gia đình nhanh chóng khôi phục sinh hoạt sau bão.

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, khách hàng còn nhận quà tặng theo hóa đơn từ 1–10 triệu đồng gồm bình giữ nhiệt, chảo, gối memory foam, vali 24 inch, nồi cơm điện và combo gia dụng. Với hóa đơn từ 2 triệu đồng, người mua được tham gia vòng quay may mắn để sở hữu thêm sản phẩm giá trị khác.

Không chỉ dừng ở hoạt động thương mại, LocknLock còn phối hợp Quỹ Hỗ trợ Nhà Khăn Quàng Đỏ trao tặng các sản phẩm gia dụng thiết yếu cho các hộ gia đình khó khăn tại Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động cộng đồng nằm trong chuỗi chương trình CSR “Can đảm cùng LocknLock” tại Việt Nam, thể hiện tinh thần “Vững vàng cùng nhau sau bão lũ” – hướng đến mục lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai.

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Sau bão, điều còn lại là tình người và sự sẻ chia. Chúng tôi tin rằng, chỉ cần cùng nhau, cộng đồng sẽ sớm vượt qua mọi thử thách”.