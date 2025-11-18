Chuyển động số
LocknLock triển khai chương trình 'Cùng Huế vững vàng sau bão lũ' tại AEON Mall Huế

Lê Giang

Lê Giang

20:55 | 18/11/2025
Từ 19–23/11, LocknLock phối hợp AEON Mall Huế tổ chức chương trình “LocknLock cùng Huế vững vàng sau bão lũ”, mang đến hơn 3.000 sản phẩm gia dụng giảm đến 50% và nhiều hoạt động sẻ chia nhằm hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế sớm ổn định cuộc sống sau bão Kalmaegi.
Cơn bão Kalmaegi vừa qua đã gây ra thiệt hại nặng nề tại Thừa Thiên Huế, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Thấu hiểu những tổn thất này, LocknLock phối hợp AEON Mall Huế tổ chức chương trình “LocknLock cùng Huế vững vàng sau bão lũ” từ ngày 19–23/11/2025, mang đến nhiều ưu đãi thiết thực và hoạt động hỗ trợ cộng đồng nhằm tiếp sức người dân sớm ổn định cuộc sống.

LocknLock
LocknLock giảm đến 50% hơn 3.000 sản phẩm, đồng hành người dân Huế sau bão Kalmaegi.

Trong chương trình, khách hàng có thể lựa chọn hơn 3.000 sản phẩm gia dụng chính hãng LocknLock tại gian hàng tầng 3, AEON Mall Huế. Đây đều là những sản phẩm thiết yếu như hộp bảo quản, bình nước, chảo chống dính, nồi điện đa năng và nhiều thiết bị bếp hiện đại được ưu đãi đến 50% khi mua từ 5 sản phẩm trở lên, giúp các gia đình nhanh chóng khôi phục sinh hoạt sau bão.

Bên cạnh ưu đãi mua sắm, khách hàng còn nhận quà tặng theo hóa đơn từ 1–10 triệu đồng gồm bình giữ nhiệt, chảo, gối memory foam, vali 24 inch, nồi cơm điện và combo gia dụng. Với hóa đơn từ 2 triệu đồng, người mua được tham gia vòng quay may mắn để sở hữu thêm sản phẩm giá trị khác.

LocknLock

Không chỉ dừng ở hoạt động thương mại, LocknLock còn phối hợp Quỹ Hỗ trợ Nhà Khăn Quàng Đỏ trao tặng các sản phẩm gia dụng thiết yếu cho các hộ gia đình khó khăn tại Thừa Thiên Huế.

Đây là hoạt động cộng đồng nằm trong chuỗi chương trình CSR “Can đảm cùng LocknLock” tại Việt Nam, thể hiện tinh thần “Vững vàng cùng nhau sau bão lũ” – hướng đến mục lan tỏa tinh thần sẻ chia và hỗ trợ cộng đồng sau thiên tai.

Đại diện LocknLock chia sẻ: “Sau bão, điều còn lại là tình người và sự sẻ chia. Chúng tôi tin rằng, chỉ cần cùng nhau, cộng đồng sẽ sớm vượt qua mọi thử thách”.

Chương trình diễn ra từ ngày 19 – 23/11/2025

Địa điểm: Tầng 3, AEON Mall Huế – Số 8 Võ Nguyên Giáp, P. An Cựu, TP. Huế

Ưu đãi: Giảm đến 50% hơn 3.000 sản phẩm chính hãng LocknLock

Quà tặng hấp dẫn & vòng quay may mắn dành cho khách hàng mua sắm
Cuộc sống số
Tối 17/11 tại Hà Nội, Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 đã chính thức khai mạc tại rạp Kim Mã (Nhà hát Sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam, Hà Nội). Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.
Người giàu đang cho thuê vàng thỏi để kiếm thu nhập

Người giàu đang cho thuê vàng thỏi để kiếm thu nhập

Cuộc sống số
Giá vàng liên tục lập đỉnh mới trong năm nay khiến một xu hướng đầu tư nổi bật xuất hiện trong giới tài sản lớn. Thay vì để vàng thỏi nằm im trong két, nhiều nhà đầu tư giàu có và các công ty quản lý tài sản gia đình bắt đầu cho thuê số vàng nhàn rỗi để hưởng lợi suất định kỳ.
Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua tác phẩm

Tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhạc sĩ Văn Cao qua tác phẩm 'Người viết Quốc ca'

Cuộc sống số
Ngày 15/11, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương đã công chiếu bộ phim tài liệu “Người viết Quốc ca”. Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 102 năm Ngày sinh nhạc sĩ Văn Cao.
Việt Nam cần ứng phó kịp thời với thách thức già hóa dân số

Việt Nam cần ứng phó kịp thời với thách thức già hóa dân số

Cuộc sống số
Đây không chỉ là thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe người dân, an sinh xã hội mà còn là cơ hội để khai thông “nguồn lực nội sinh”, khai thác “sức mạnh nội tại” của thế hệ đi trước. Vì vậy người cao tuổi không phải là “gánh nặng” mà là nguồn lực chiến lược.
Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 đơn vị hành chính

Bộ Nội vụ bác thông tin tiếp tục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 đơn vị hành chính

Cuộc sống số
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn khẳng định tin đồn về việc tiếp tục sáp nhập địa phương lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua hoàn toàn sai sự thật. Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương thực hiện thêm bất kỳ đợt sắp xếp nào.
