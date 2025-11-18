LocknLock khẳng định vị thế toàn cầu qua giải Red Dot và iF Design Award

LocknLock – thương hiệu gia dụng toàn cầu đến từ Hàn Quốc tiếp tục khẳng định năng lực thiết kế khi nhiều sản phẩm được vinh danh tại Red Dot Design Award và iF Design Award.

Những giải thưởng này cho thấy cam kết của LocknLock trong việc tạo ra các sản phẩm tiện dụng, thẩm mỹ và bền vững cho người dùng.

Thiết kế được vinh danh tại Red Dot Design Award

Ra đời từ năm 1955, Red Dot Design Award là một trong những giải thưởng thiết kế danh giá hàng đầu thế giới, ghi nhận những sản phẩm xuất sắc về sáng tạo, tính năng và thẩm mỹ.

Tại Red Dot Design Award 2025, hộp đựng thực phẩm All Tritan của LocknLock được vinh danh. Sản phẩm làm từ chất liệu tritan, có thiết kế tối giản, trong suốt, cùng nắp ẩn thông minh giúp xếp chồng gọn gàng và hạn chế trượt khi di chuyển. All Tritan được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa tiện ích và vẻ đẹp hiện đại.

Năm 2024, chảo sâu lòng bằng thép không gỉ của LocknLock cũng từng được Red Dot xướng tên nhờ thiết kế tối giản, đa năng và tương thích nhiều loại bếp.

Thiết kế LocknLock tiếp tục thắng lớn tại iF Design Award

Được tổ chức hằng năm bởi Diễn đàn Thiết kế Quốc tế iF (Đức), iF Design Award vinh danh những thiết kế sáng tạo và đột phá trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ năm 1954, giải thưởng này đã trở thành minh chứng uy tín cho những thiết kế xuất sắc, được giới chuyên môn lẫn người tiêu dùng tin cậy.

Năm 2024, Hộp đựng thực phẩm LocknLock Bisfree Modular Plus chiến thắng tại lễ trao giải với sự xuất sắc ở cả 5 tiêu chí đánh giá: Ý tưởng, Hình thức, Chức năng , Sự khác biệt và mức độ ảnh hưởng. Bisfree Modular Plus là dòng hộp đựng thực phẩm kín khí, giúp tiết kiệm không gian và sắp xếp tủ lạnh ngăn nắp hơn. Sản phẩm được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, đường cong mềm mại và chức năng mô-đun linh hoạt. Trước đó, Bisfree Modular cũng từng đạt giải vào năm 2018.

Ngoài ra, còn có thể kể đến các sản phẩm bình giữ nhiệt được công nhận bởi hội đồng iF Design Award như Bucket Tumbler (2022) và Metro Tumbler (2020). Cả hai dòng sản phẩm đều được đánh giá cao nhờ thiết kế thông minh, tiện dụng và thân thiện với môi trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng trong cuộc sống hiện đại.

Đại diện LocknLock chia sẻ “Chúng tôi vô cùng vui mừng khi năng lực thiết kế được công nhận trên thị trường toàn cầu. Mỗi sản phẩm LocknLock đều xuất phát từ sự thấu hiểu nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Với chúng tôi, thiết kế không chỉ mang lại tiện ích mà còn nâng tầm trải nghiệm sống, thể hiện sự tinh tế và bền vững.”

LocknLock cho biết trong thời gian tới, thương hiệu sẽ tiếp tục dẫn đầu trong việc đổi mới phong cách sống, dựa trên năng lực cạnh tranh về thương hiệu, sản phẩm và thiết kế.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho sản phẩm đạt giải và tuần lễ Member Days tri ân khách hàng

Với niềm tự hào về các thiết kế được vinh danh, từ ngày 19/11 đến 31/12/2025, LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với mức giảm giá lên đến 50%++ cho các sản phẩm xuất sắc đạt giải.

Đặc biệt, trong Tuần lễ Member Days diễn ra đồng thời từ 19/11 đến 23/11, khách hàng sẽ nhận thêm các ưu đãi voucher lên đến 12%, mang đến những ngày mua sắm ý nghĩa và tràn đầy niềm vui. (Chương trình áp dụng theo các điều khoản và điều kiện.)

Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu những sản phẩm được thiết kế tinh tế, vừa tiện dụng vừa đầy cảm hứng trong dịp ưu đãi đặc biệt này tại cửa hàng LocknLock trên toàn quốc và tại website LocknLock.